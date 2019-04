Az elmúlt hetekben a Brexit-megállapodás körüli tragikomédia miatt figyeltünk a brit parlamentre, most azonban egész más okozott ott problémát: félbe kellett hagyni az ülést, mert beázott az épület.

Az alsóházban éppen a hitelek költségeiről szóló javaslatot tárgyaltak, amikor a plafonról elkezdett befolyni a víz az ülésterembe. A képviselők egy ideig próbáltak még úgy tenni, mint ha nem történne semmi, aztán már a felszólalók is azon viccelődtek, mennyire szimbolikus, ahogy minden tönkremegy a parlamentben. A levezető elnök végül elnapolta az ülést, és mindenkit megkért, hogy ne fotózza a beázást – az Independent videóján az így is hallatszik, ahogy csöpög a víz. Később az is kiderült, hogy csak egy nappal később folytatódhat a munka.

