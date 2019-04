Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt 20 milliónál is több palackot adott el az áruházlánc.","shortLead":"Egy év alatt 20 milliónál is több palackot adott el az áruházlánc.","id":"20190404_A_kulfoldon_eladott_magyar_borok_negyedet_a_Lidl_adta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce993b3a-682b-406b-a9ae-0ee0c104d4a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_A_kulfoldon_eladott_magyar_borok_negyedet_a_Lidl_adta","timestamp":"2019. április. 04. 11:58","title":"A külföldön eladott magyar borok negyedét a Lidl adta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688c34c8-dc19-4fb0-b0f2-81a414420669","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fogyasztóvédők találtak problémákat két autós gyerekülésnél. Az egyik gyártója visszahívja a terméket, a másiké állítja: nem igaz, hogy nem biztonságos az ülés.","shortLead":"Fogyasztóvédők találtak problémákat két autós gyerekülésnél. Az egyik gyártója visszahívja a terméket, a másiké...","id":"20190404_Veszelyes_autos_gyerekulest_hivtak_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=688c34c8-dc19-4fb0-b0f2-81a414420669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e18f10-7db9-41d3-922e-3e974e0d21d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_Veszelyes_autos_gyerekulest_hivtak_vissza","timestamp":"2019. április. 04. 17:23","title":"Veszélyes autós gyerekülést hívtak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hollandiából üzentek a Fidesznek menekültügyben. \"Nem helyett igent kell mondani.\" Egy holland és három magyar politikus vitázott a migrációról – fókuszban a progresszív-liberális megközelítés.","shortLead":"Hollandiából üzentek a Fidesznek menekültügyben. \"Nem helyett igent kell mondani.\" Egy holland és három magyar...","id":"20190403_A_FIdesz_mindenre_nemet_mondo_politikaja_zsakutca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2e2665-8a63-4f8b-84de-382994f9ec30","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_A_FIdesz_mindenre_nemet_mondo_politikaja_zsakutca","timestamp":"2019. április. 03. 17:10","title":"„A Fidesz mindenre nemet mondó politikája zsákutca”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57673269-fbce-42f0-94cf-9ff0326b0669","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már ha kedvünk tartja.","shortLead":"Már ha kedvünk tartja.","id":"20190404_Holnaptol_tetotol_talpig_David_Bowienak_oltozhetunk_divat_cipo_polo_Vans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57673269-fbce-42f0-94cf-9ff0326b0669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9d5ece-cd22-4704-806f-a64d589e8a50","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Holnaptol_tetotol_talpig_David_Bowienak_oltozhetunk_divat_cipo_polo_Vans","timestamp":"2019. április. 04. 11:29","title":"Holnaptól tetőtől talpig David Bowie-nak öltözhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két esemény között megjelent egy cikk a New York Timeson arról, hogy alakult át az oldal független sajtótermékből kormányszócsővé.","shortLead":"A két esemény között megjelent egy cikk a New York Timeson arról, hogy alakult át az oldal független sajtótermékből...","id":"20190403_Penzt_nyert_a_Google_palyazatan_az_Origo_de_az_amerikai_ceg_kesobb_visszavonta_azt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7264d38a-bfac-4134-bf83-9ffa423634c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Penzt_nyert_a_Google_palyazatan_az_Origo_de_az_amerikai_ceg_kesobb_visszavonta_azt","timestamp":"2019. április. 03. 18:51","title":"Pénzt nyert a Google pályázatán az Origo, de az amerikai cég később visszavonta a milliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf9012-cb07-481d-af2a-94d7b22ccf64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar divattervező április 2-án sütött el egy áprilisi tréfát. Bejött.","shortLead":"A magyar divattervező április 2-án sütött el egy áprilisi tréfát. Bejött.","id":"20190403_Sokmillios_arab_megbizassal_vert_at_mindenkit_Herczeg_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91bf9012-cb07-481d-af2a-94d7b22ccf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb87735-8c55-4629-b116-188affd11e81","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Sokmillios_arab_megbizassal_vert_at_mindenkit_Herczeg_Zoltan","timestamp":"2019. április. 03. 09:44","title":"Sokmilliós arab megbízással vert át mindenkit Herczeg Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebac722a-58a8-4815-9782-38bc8df4abc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig közbeszerzés is volt. ","shortLead":"Pedig közbeszerzés is volt. ","id":"20190404_Nem_talalnak_uzemeltetot_a_Millenarisnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebac722a-58a8-4815-9782-38bc8df4abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183581a9-dd33-46d7-9fe3-fdf655444ca9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190404_Nem_talalnak_uzemeltetot_a_Millenarisnak","timestamp":"2019. április. 04. 05:41","title":"Nem találnak üzemeltetőt a Millenárisnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Salvini azt üzente a 64 tengerből kimentett menekültet szállító hajónak: a tulajdonló szervezet német, vigyék hát őket Németországba.","shortLead":"Salvini azt üzente a 64 tengerből kimentett menekültet szállító hajónak: a tulajdonló szervezet német, vigyék hát őket...","id":"20190404_Ujabb_menekulteket_szallito_mentohajo_kikoteset_utasitotta_el_Orban_nagy_baratja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72370cbf-55bf-4faf-b8a6-a7b707ff6d11","keywords":null,"link":"/vilag/20190404_Ujabb_menekulteket_szallito_mentohajo_kikoteset_utasitotta_el_Orban_nagy_baratja","timestamp":"2019. április. 04. 15:10","title":"Újabb menekülteket szállító mentőhajót tiltott ki Orbán hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]