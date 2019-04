Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 66 ezres megyeszékhelyen a hónap eleje óta egyáltalán nincs gyermek fogszabályzás, szakemberhiány miatt.","shortLead":"A 66 ezres megyeszékhelyen a hónap eleje óta egyáltalán nincs gyermek fogszabályzás, szakemberhiány miatt.","id":"20190409_Nincs_egy_fogszabalyzo_orvos_sem_Tatabanyan_Budapestre_hordjak_a_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b8ef1c-41c0-4ed0-ae04-4112cb6678a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Nincs_egy_fogszabalyzo_orvos_sem_Tatabanyan_Budapestre_hordjak_a_gyerekeket","timestamp":"2019. április. 09. 12:58","title":"Egyetlen fogszabályzó orvos sincs Tatabányán, Budapestre hordják a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul...","id":"20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082bcc52-7c3d-4088-9505-f543dbdd851f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Kecskemét új sportolója, itt a 306 lóerős Mercedes-AMG CLA 35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ae5acf-77aa-4456-969a-7f2d1cd3df45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok milliárd forintos túlszámlázás történt 2014-ben az Öveges-program oktatási témájú EU-s pénzeivel, ám a mai napig nem történt vádemelés, a NAV 2016 óta nem jutott dűlőre az ügyben.\r

\r

","shortLead":"Sok milliárd forintos túlszámlázás történt 2014-ben az Öveges-program oktatási témájú EU-s pénzeivel, ám a mai napig...","id":"20190408_A_mai_napig_nincs_vademeles_a_2014es_Ovegesprogram_szabalytalansagai_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ae5acf-77aa-4456-969a-7f2d1cd3df45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c853d80-dcca-49ea-a35d-8312998a2ea6","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_A_mai_napig_nincs_vademeles_a_2014es_Ovegesprogram_szabalytalansagai_ugyeben","timestamp":"2019. április. 08. 14:44","title":"A mai napig nincs vádemelés a 2014-es Öveges-program szabálytalanságai ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909474b6-5c79-4fde-8d92-dfda7b706c33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július elsejétől jár a csok mellé kamattámogatott kölcsön, két gyereknél 10 millió forint, háromnál 15 millió.","shortLead":"Július elsejétől jár a csok mellé kamattámogatott kölcsön, két gyereknél 10 millió forint, háromnál 15 millió.","id":"20190409_A_hasznalt_lakast_vasarlok_ketharmada_felvenne_a_csokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=909474b6-5c79-4fde-8d92-dfda7b706c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe7fff-c1ee-44e5-8b42-5a578932bd05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_hasznalt_lakast_vasarlok_ketharmada_felvenne_a_csokot","timestamp":"2019. április. 09. 10:35","title":"A használt lakást vásárlók kétharmada felvenné a csokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e09706-3a1c-48bd-8043-089ea73f517e","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"elet","description":"Egy nappal azután, hogy kávézott egyet Orbán Viktor meghívására, kedden ismét a kamerák elé állt Bernard-Henri Lévy francia filozófus és bővebben mesélt arról, mi zajlott le kettejük között. Elmondta, mennyire más volt Orbán a harminc évvel ezelőtti találkozásukkor, és azt is, hogy sikerült-e most bármilyen hatást gyakorolnia a magyar miniszterelnökre. Videó.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy kávézott egyet Orbán Viktor meghívására, kedden ismét a kamerák elé állt Bernard-Henri Lévy...","id":"20190409_Tenyleg_sikerult_most_valakinek_Orban_Viktor_lelkebe_latnia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92e09706-3a1c-48bd-8043-089ea73f517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cc3c8e-d69b-4105-aea0-14892742335d","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Tenyleg_sikerult_most_valakinek_Orban_Viktor_lelkebe_latnia","timestamp":"2019. április. 09. 20:00","title":"Kiderült, hogyan zajlott a beszélgetés, amely semmit sem változtatott Orbán Viktoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c44902-ac0d-4bfc-8764-45e3ed0abe6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blackpink nevű formáció vadiúj klipje gyakorlatilag letarolta a YouTube-ot. A Gangnam Style előadóját is lenyomták. ","shortLead":"A Blackpink nevű formáció vadiúj klipje gyakorlatilag letarolta a YouTube-ot. A Gangnam Style előadóját is lenyomták. ","id":"20190409_blackpink_kill_this_love_youtube_nezettsegi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7c44902-ac0d-4bfc-8764-45e3ed0abe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666cb3b6-e47a-4809-815f-d72db0dacf98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_blackpink_kill_this_love_youtube_nezettsegi_adatok","timestamp":"2019. április. 09. 14:33","title":"Egy nap alatt 56 millió megtekintés – új királya van a YouTube-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"bankmonitor.hu","category":"enesacegem","description":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogram” (NKP) nevű akciótervét az MNB. Mit is takar az NKP, mi a célja, hoz-e változást a lakosság kötvényekkel szembeni hozzáállásában? ","shortLead":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogram” (NKP) nevű akciótervét az MNB. Mit is takar az NKP, mi a célja, hoz-e...","id":"20190409_Halkan_pukkan_vagy_nagyot_durran_Matolcsyek_uj_csodafegyvere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0111200a-94b2-44a5-93e2-109f012d072a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Halkan_pukkan_vagy_nagyot_durran_Matolcsyek_uj_csodafegyvere","timestamp":"2019. április. 09. 11:09","title":"Halkan pukkan vagy nagyot durran Matolcsyék új csodafegyvere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec99ffd-a244-4e10-a4db-97aff33bea2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a svéd márka új szedánja, mely 190-390 lóerős motorokkal rendelhető.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a svéd márka új szedánja, mely 190-390 lóerős motorokkal rendelhető.","id":"20190409_hazankban_az_uj_volvo_s60_115_millio_forint_az_alapara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec99ffd-a244-4e10-a4db-97aff33bea2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddba91df-9918-47fd-8b09-fe53b96ccf2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_hazankban_az_uj_volvo_s60_115_millio_forint_az_alapara","timestamp":"2019. április. 09. 11:21","title":"Hazánkban az új Volvo S60, 11,5 millió forint az alapára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]