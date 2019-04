Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc7db39a-7406-42e3-9d74-79d784a057a4","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Juhász Jácintja vagy Őze Lajosa lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és letaglózóak –őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, mint kolléganőik esetében is, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Juhász Jácintja vagy Őze...","id":"20190412_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_2_Vilmanyi_Benett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc7db39a-7406-42e3-9d74-79d784a057a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db9356a-bc89-47d0-9c8f-601300ec41e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_2_Vilmanyi_Benett","timestamp":"2019. április. 12. 20:00","title":"Vilmányi Benett: A csönd engem már nem feszélyez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1117e20e-adf0-43d0-9755-bcf04fcb98ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegye fel a kezét, aki elhitte, hogy Tarr Béla nem nyúl többet mozgóképes műfajokhoz.","shortLead":"Tegye fel a kezét, aki elhitte, hogy Tarr Béla nem nyúl többet mozgóképes műfajokhoz.","id":"20190412_Tarr_Bela_Becsben_mutatja_be_uj_filmjet_a_kirekesztettekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1117e20e-adf0-43d0-9755-bcf04fcb98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4efeaa-4c4f-414b-b481-59387d77e716","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_Tarr_Bela_Becsben_mutatja_be_uj_filmjet_a_kirekesztettekrol","timestamp":"2019. április. 12. 10:43","title":"Tarr Béla Bécsben mutatja be új projektjét a kirekesztettekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az olajóriás főnökei hivatalosan nem indokolták meg, miért táncolt ki a nagy balti üzletből három év után a világcég. A Gazprom szóvivője nem kívánta kommentálni a döntést. Putyin szóvivőjét is megkérdezték, de Dmitrij Peszkov csak annyit mondott: vállalati ügyről van szó, amibe a Kreml nem szól bele.","shortLead":"Az olajóriás főnökei hivatalosan nem indokolták meg, miért táncolt ki a nagy balti üzletből három év után a világcég...","id":"20190412_Putyin_egykori_dzsudopartnere_miatt_lepett_ki_a_balti_LNG_vallalkozasbol_a_Shell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7adac98-076f-4cf0-854f-a088889d1859","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Putyin_egykori_dzsudopartnere_miatt_lepett_ki_a_balti_LNG_vallalkozasbol_a_Shell","timestamp":"2019. április. 12. 12:35","title":"Putyin egykori dzsúdópartnere miatt lépett ki a balti LNG-vállalkozásból a Shell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4211d691-3bc1-47e9-829f-fb2bac6eba26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A barna törpék a csillagok és a jóval kisebb bolygók, két nagyon különböző csillagászati objektum közötti átmenetet képviselik. A kutatók eddig nem találtak egyértelmű magyarázatot arra, honnan származnak ezek a különleges égitestek. A Heidelbergi Egyetem csillagászai azonban választ találhattak a kérdésre.","shortLead":"A barna törpék a csillagok és a jóval kisebb bolygók, két nagyon különböző csillagászati objektum közötti átmenetet...","id":"20190413_barna_torpe_bolygok_eredete_nu_ophiuchi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4211d691-3bc1-47e9-829f-fb2bac6eba26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc93706e-8b89-44b0-a99d-70a7c49626b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_barna_torpe_bolygok_eredete_nu_ophiuchi","timestamp":"2019. április. 13. 18:03","title":"Megfejthették az űrben keringő barna törpék rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel arra mutat, hogy visszarakja az üzenetküldés lehetőségét a fő alkalmazásába a Facebook, így a Messenger telepítése nélkül is lehet majd beszélgetni a másikkal. ","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy visszarakja az üzenetküldés lehetőségét a fő alkalmazásába a Facebook, így a Messenger...","id":"20190412_facebook_messenger_uzenetkuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53df2a82-fa8c-48c5-bd2a-e91e09e243f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_facebook_messenger_uzenetkuldes","timestamp":"2019. április. 12. 11:33","title":"Újít a Facebook, nem fog kelleni a Messenger, hogy az ismerőseivel chateljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3e7c59-f3a1-47c9-b48f-e8dfc8e84549","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia pontosabban felismeri a bőrrákot, mint az orvosok – erre a következtetésre jutottak német kutatók, akik 12 németországi egyetemi klinika dermatológusait versenyeztették egy külön e célra kifejlesztett számítógépes programmal.","shortLead":"A mesterséges intelligencia pontosabban felismeri a bőrrákot, mint az orvosok – erre a következtetésre jutottak német...","id":"20190413_borrak_felismerese_orvos_ember_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e3e7c59-f3a1-47c9-b48f-e8dfc8e84549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5b981b-29df-42fb-9993-fcbade3d6ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_borrak_felismerese_orvos_ember_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. április. 13. 17:03","title":"Megmutattak a mesterséges intelligenciának 12 378 fotót, rögtön felismerte, melyik anyajegy veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f968f270-4980-43ce-af1c-0421e7ed5177","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Johnny Depp volt felesége, Amber Heard azt részletezte, állítólag hogyan bántalmazta a színész, míg házasok voltak.","shortLead":"Johnny Depp volt felesége, Amber Heard azt részletezte, állítólag hogyan bántalmazta a színész, míg házasok voltak.","id":"20190412_Amber_Heard_Johnny_Depp_felpofozott_aztan_a_hajamnal_fogva_rangatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f968f270-4980-43ce-af1c-0421e7ed5177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640f33d7-e25d-44ba-9e97-8d54df1d477e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Amber_Heard_Johnny_Depp_felpofozott_aztan_a_hajamnal_fogva_rangatott","timestamp":"2019. április. 12. 15:54","title":"Amber Heard: „Johnny Depp felpofozott, aztán a hajamnál fogva rángatott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. ","shortLead":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. ","id":"20190412_Csehorszagbol_erkezett_a_Budakeszi_Vadaspark_uj_ritkasaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e40577-ae62-4de1-a96b-9b00d4f3a3e9","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Csehorszagbol_erkezett_a_Budakeszi_Vadaspark_uj_ritkasaga","timestamp":"2019. április. 12. 16:39","title":"Csehországból érkezett a Budakeszi Vadaspark új ritkasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]