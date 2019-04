Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12c0d945-aee1-4159-bc5c-d1f9558f2209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a videót nemrégiben, egy vasárnapi napon rögzítette egy CBA parkolójában lévő ipari kamera.","shortLead":"Ezt a videót nemrégiben, egy vasárnapi napon rögzítette egy CBA parkolójában lévő ipari kamera.","id":"20190414_autos_video_illegalis_hulladeklerakas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c0d945-aee1-4159-bc5c-d1f9558f2209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34ee549-50e9-47b6-8f24-6a20bb521b55","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_autos_video_illegalis_hulladeklerakas","timestamp":"2019. április. 15. 04:07","title":"Újabb autós, aki úgy érezte, három zsák szemetet csak úgy kihajít a kocsiból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9fc482-3261-4b19-8e14-b3b4ce50765b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ízben nézhette meg a sajtó, milyen élményben részesülnek az amerikai hadsereg katonái, ha a Microsoft csodaszemüvegeit használják. ","shortLead":"Első ízben nézhette meg a sajtó, milyen élményben részesülnek az amerikai hadsereg katonái, ha a Microsoft...","id":"20190415_microsoft_hololens2_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg_katonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f9fc482-3261-4b19-8e14-b3b4ce50765b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bff7a31-1284-47b1-865f-b2cf48973d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_microsoft_hololens2_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg_katonak","timestamp":"2019. április. 15. 11:03","title":"Új szemüveget kaptak az amerikai katonák, kb. Terminátorok lesznek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox következő, stabil verziója már két olyan funkciót is tartalmaz majd, amitől biztonságosabb és nyugodtabb lehet a netezés.","shortLead":"A Firefox következő, stabil verziója már két olyan funkciót is tartalmaz majd, amitől biztonságosabb és nyugodtabb...","id":"20190414_mozilla_firefox_68_kriptopenz_fingerprinting","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3ebfb2-22c1-4da4-8f3d-68521ceec9ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_mozilla_firefox_68_kriptopenz_fingerprinting","timestamp":"2019. április. 14. 11:03","title":"Firefoxot használ? Remek funkciók kerülnek most bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 39 éves nőt kutyasétáltatás közben öntötték le savval, az eset péntek reggel, a korai órákban történt. A támadás után maga kért segítséget telefonon, de délelőttre belehalt sérüléseibe.","shortLead":"A 39 éves nőt kutyasétáltatás közben öntötték le savval, az eset péntek reggel, a korai órákban történt. A támadás után...","id":"20190413_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ersekujvari_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c9d8dd-cf93-4e0b-9baf-0a10374cf2bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190413_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ersekujvari_no","timestamp":"2019. április. 13. 20:06","title":"Belehalt sérüléseibe a savval leöntött érsekújvári nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdec0b-c94c-4821-a6f2-d7a772931640","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kissé homályos európai üzenettel vonultak demonstratíve a kárpátaljai város utcáin a két ország szélsőségesei.\r

\r

","shortLead":"Kissé homályos európai üzenettel vonultak demonstratíve a kárpátaljai város utcáin a két ország szélsőségesei.\r

\r

","id":"20190415_Egyutt_vonultak_Ungvaron_magyar_es_ukran_maszkos_szelsosegesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdec0b-c94c-4821-a6f2-d7a772931640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7747a6b1-9bcb-4755-af63-8638173a80fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Egyutt_vonultak_Ungvaron_magyar_es_ukran_maszkos_szelsosegesek","timestamp":"2019. április. 15. 05:48","title":"Együtt vonultak Ungváron magyar és ukrán maszkos szélsőségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3866e045-43b9-4c18-a8d7-8397582046e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alacsonypadlós modellekről van szó, mind klímás. ","shortLead":"Alacsonypadlós modellekről van szó, mind klímás. ","id":"20190413_50_vadonatuj_Mercedes_busz_all_forgalomba_hat_videki_varosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3866e045-43b9-4c18-a8d7-8397582046e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44450c84-5a77-42c4-a102-62fa3abffeb0","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_50_vadonatuj_Mercedes_busz_all_forgalomba_hat_videki_varosban","timestamp":"2019. április. 13. 15:16","title":"50 vadonatúj Mercedes busz áll forgalomba hat vidéki városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b1de21-6de9-4265-ab39-197898949272","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai szocialisták frakcióvezetője üzent a magyar miniszterelnök, nem fog tudni elmenekülni a számonkérés elől.","shortLead":"Az európai szocialisták frakcióvezetője üzent a magyar miniszterelnök, nem fog tudni elmenekülni a számonkérés elől.","id":"20190413_Udo_Bullmann_Orban_baratainak_gazdagodasara_nincs_penze_Europanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b1de21-6de9-4265-ab39-197898949272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5578d8-ea39-4360-ba0b-593dff17f0f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Udo_Bullmann_Orban_baratainak_gazdagodasara_nincs_penze_Europanak","timestamp":"2019. április. 13. 15:29","title":"Udo Bullmann: Orbán barátainak gazdagodására nincs pénze Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Reggel 5 és 9 óra között lett volna sztrájk a Malév Ground Handlingnél. ","shortLead":"Reggel 5 és 9 óra között lett volna sztrájk a Malév Ground Handlingnél. ","id":"20190415_Lefujtak_a_hetfo_reggeli_ferihegyi_sztrajkot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce0ce91-c7ab-411e-8b59-5ab9c1204c2c","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Lefujtak_a_hetfo_reggeli_ferihegyi_sztrajkot","timestamp":"2019. április. 15. 07:26","title":"Lefújták a hétfő reggeli ferihegyi sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]