[{"available":true,"c_guid":"37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Súlyos büntetést kaphat a cég, amely két különböző országban ugyanazt a terméket más minőségben árulja.","shortLead":"Súlyos büntetést kaphat a cég, amely két különböző országban ugyanazt a terméket más minőségben árulja.","id":"20190417_Dontott_az_EP_buntetik_a_kettos_elelmiszerminoseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b606c863-5c77-4d8c-a46e-f2c5104b400f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190417_Dontott_az_EP_buntetik_a_kettos_elelmiszerminoseget","timestamp":"2019. április. 17. 17:51","title":"Döntött az EP: büntetik a kettős élelmiszer-minőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen szalagcímekkel futnak a közösségi médiában azok az (ál)hírek, amelyek a Notre-Dame-ban keletkezett tűz kapcsán kezdtek terjedni. És sajnos nagyon sokan meg is osztják őket, óriási lökést adva ezzel a hazugságoknak. ","shortLead":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen...","id":"20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d183b415-dd8f-4f77-b165-21f115ad820d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","timestamp":"2019. április. 17. 11:33","title":"Hajmeresztő álhírek terjednek a leégett Notre-Dame-ról, egyik durvább, mint a másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Melyik Budapest legélhetőbb utcája? És mi minden kell ahhoz, hogy egy utcát biztonságosnak, otthonosnak és egészségesnek érezzünk? Példa és megoldás is van arra, hogy miként válhatnának emberléptékűvé és élhetővé a főváros közterületei. ","shortLead":"Melyik Budapest legélhetőbb utcája? És mi minden kell ahhoz, hogy egy utcát biztonságosnak, otthonosnak és...","id":"20190416_Hajlamosak_vagyunk_azt_hinni_hogy_a_haz_elotti_parkolas_alapveto_emberi_jog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0e08b7-65eb-4251-8aa6-8882671b6d29","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Hajlamosak_vagyunk_azt_hinni_hogy_a_haz_elotti_parkolas_alapveto_emberi_jog","timestamp":"2019. április. 16. 20:00","title":"Mégis miért hisszük, hogy a ház előtti parkolás alapvető emberi jog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 400 tűzoltó majdnem 14 órán keresztül küzdött, mire sikerült megfékezni a lángokat a párizsi Notre-Dame-székesegyházban. Infografikán mutatjuk be, hogyan történt az oltás és a kármentés.\r

","shortLead":"Több mint 400 tűzoltó majdnem 14 órán keresztül küzdött, mire sikerült megfékezni a lángokat a párizsi...","id":"20190416_A_parizsi_NotreDameszekesegyhaz_tuzvesz_kronologiaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bb441f-94f8-48f7-b9c2-fbc1d4906c3e","keywords":null,"link":"/elet/20190416_A_parizsi_NotreDameszekesegyhaz_tuzvesz_kronologiaja","timestamp":"2019. április. 16. 17:15","title":"Fél nap feszültség - a Notre-Dame-tűzvész kronológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f518063a-c957-4cd7-aefb-2463bb27000a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román rendszámú kisbusz tulajdonosa az M7-esen balesetezett, amelynek során felcsavarodott a szalagkorlátra, a tűzoltók szabadították ki. Ezután a vezető visszaült a kisbuszba, és továbbment vele az autópályán.","shortLead":"A román rendszámú kisbusz tulajdonosa az M7-esen balesetezett, amelynek során felcsavarodott a szalagkorlátra...","id":"20190416_Nem_zavarta_a_sofort_hogy_leszakadt_a_kisbusz_hatso_fele_vegigdongetett_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f518063a-c957-4cd7-aefb-2463bb27000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce1ff89-fc32-4cef-a33d-9a1e8fb71501","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Nem_zavarta_a_sofort_hogy_leszakadt_a_kisbusz_hatso_fele_vegigdongetett_az_M7esen","timestamp":"2019. április. 16. 21:58","title":"Nem zavarta, hogy leszakadt a kisbusz hátsó fele, végigdöngetett vele az M7-esen - fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A két órás figyelmeztető sztrájk után megegyezett a HungaroControll és a szakszervezet, nem tartják meg a jövő hétre hirdetett nagy munkabeszüntetést.","shortLead":"A két órás figyelmeztető sztrájk után megegyezett a HungaroControll és a szakszervezet, nem tartják meg a jövő hétre...","id":"20190417_Megallapodtak_a_legiiranyitok_a_HungaroControllal_lefujtak_a_sztrajkot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecae7ca-afd6-433a-9410-37fb755969da","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megallapodtak_a_legiiranyitok_a_HungaroControllal_lefujtak_a_sztrajkot","timestamp":"2019. április. 17. 19:42","title":"Megállapodtak a légiirányítók a HungaroControllal, lefújták a sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"Gy.M.","category":"vilag","description":"Egy tragikus tűz kellett ahhoz, hogy a franciák, a hívők és a Párizsba látogató turisták számára is világossá váljon, mennyire rossz állapotban van a világ egyik legismertebb temploma, a párizsi Notre-Dame. Azt azonban egyelőre felbecsülni sem lehet, mennyi pénzt és időt emészt majd fel az újjáépítés.","shortLead":"Egy tragikus tűz kellett ahhoz, hogy a franciák, a hívők és a Párizsba látogató turisták számára is világossá váljon...","id":"20190416_notre_dame_tuz_katasztrofa_parizs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b76255e-536b-4204-9a83-650efe686db0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_notre_dame_tuz_katasztrofa_parizs","timestamp":"2019. április. 16. 01:35","title":"Megmenekült a Notre-Dame a teljes pusztulástól – de most jön a neheze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új német kisautó jelentősen könnyebb, az elődjénél 100 kilogrammal kevesebbet nyom a mérlegen.","shortLead":"Az új német kisautó jelentősen könnyebb, az elődjénél 100 kilogrammal kevesebbet nyom a mérlegen.","id":"20190416_szigoru_dieta_szuperkonnyu_az_uj_opel_corsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17105d6a-6383-465a-a3a3-7cdc1fad5e08","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_szigoru_dieta_szuperkonnyu_az_uj_opel_corsa","timestamp":"2019. április. 16. 13:21","title":"Szigorú diéta: szuperkönnyű az új Opel Corsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]