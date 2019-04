Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elmaradt a vita a Trianon-emlékműről, így Trianonról is, állapítják meg szakértők az e heti HVG-ben.","shortLead":"Elmaradt a vita a Trianon-emlékműről, így Trianonról is, állapítják meg szakértők az e heti HVG-ben.","id":"20190418_Trianonemlekmu_vita_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f941833-fffb-442e-aba5-337e17be989c","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Trianonemlekmu_vita_nelkul","timestamp":"2019. április. 18. 14:39","title":"Trianon-emlékmű: vita nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"enesacegem","description":"A folyószámlahitel az egyik legegyszerűbben, ráadásul szabad felhasználású hiteltípus, ugyanakkor csapdákat is rejthet magában. Konkrét hitelcélt ugyan nem szükséges megjelölni, mégsem mindegy, mire használjuk fel, mennyi időre kötjük le a felhasznált hitelösszeget.","shortLead":"A folyószámlahitel az egyik legegyszerűbben, ráadásul szabad felhasználású hiteltípus, ugyanakkor csapdákat is rejthet...","id":"20190418_Erre_mindenkepp_figyeljen_ha_ceges_folyoszamlahitele_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0ced44-083c-41ed-864d-5b0a303cc0f6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190418_Erre_mindenkepp_figyeljen_ha_ceges_folyoszamlahitele_van","timestamp":"2019. április. 18. 16:24","title":"Erre mindenképp figyeljen, ha céges folyószámlahitele van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Váratlan győzelmet aratott az isztambuli főpolgármester-választáson az ellenzéki Ekrem Imamoglu, aki ezzel az országot 17 éve irányító Erdogan elnök komoly riválisa lehet.","shortLead":"Váratlan győzelmet aratott az isztambuli főpolgármester-választáson az ellenzéki Ekrem Imamoglu, aki ezzel az országot...","id":"201916_ekrem_imamoglu_atorok_ellenzek_uj_csillaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed140a3-3bef-46bb-85ca-c2417c889141","keywords":null,"link":"/vilag/201916_ekrem_imamoglu_atorok_ellenzek_uj_csillaga","timestamp":"2019. április. 19. 09:30","title":"Íme egy török, akiben a majdnem diktátor Erdogan is emberére akadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5637ffe4-0e1c-4fb1-9079-822b8337aaaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már sem a kávé, sem a bor, de még a banan sem annyi, mint volt a népszavazás előtt.","shortLead":"Már sem a kávé, sem a bor, de még a banan sem annyi, mint volt a népszavazás előtt.","id":"20190419_Milliardokkal_tobbet_koltenek_a_britek_a_Brexit_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5637ffe4-0e1c-4fb1-9079-822b8337aaaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6db1ce4-8e53-4e92-91b2-5408e7300415","keywords":null,"link":"/kkv/20190419_Milliardokkal_tobbet_koltenek_a_britek_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. április. 19. 07:31","title":"Milliárdokkal többet költenek a britek a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2449e1a-7d60-433c-9ef7-e0c258d267ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták a vizsgálatok folytatását ígérik annak feltárására, hogy akadályozta-e Trump az igazság felderítését az oroszügyi vizsgálat során. Ehhez a teljes, nem szerkesztett Mueller-jelentést kell kézhez kapniuk.","shortLead":"A demokraták a vizsgálatok folytatását ígérik annak feltárására, hogy akadályozta-e Trump az igazság felderítését...","id":"20190419_A_teljes_kitakaratlan_Muellerjelentest_kovetelik_a_demokratak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2449e1a-7d60-433c-9ef7-e0c258d267ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5af2614-dd16-4740-8231-1b1a5641eec6","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_A_teljes_kitakaratlan_Muellerjelentest_kovetelik_a_demokratak","timestamp":"2019. április. 19. 17:49","title":"A teljes Mueller-jelentést követelik a demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9f70ef-fd97-486f-ae8b-97f2a10d88da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áldozatok száma időközben 29-re nőtt. ","shortLead":"Az áldozatok száma időközben 29-re nőtt. ","id":"20190418_Nemet_turistak_haltak_meg_a_madeirai_buszbalesetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af9f70ef-fd97-486f-ae8b-97f2a10d88da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f95b4af-709b-478a-94d5-902f4dfb56a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Nemet_turistak_haltak_meg_a_madeirai_buszbalesetben","timestamp":"2019. április. 18. 14:23","title":"Német turisták haltak meg a madeirai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d2391-9add-4a3d-abf0-a4793162094f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos megjelenési dátumot kapott a Microsoft lemezmeghajtó nélküli Xbox konzolja. Az új masina emiatt olcsóbb is lett. ","shortLead":"Hivatalos megjelenési dátumot kapott a Microsoft lemezmeghajtó nélküli Xbox konzolja. Az új masina emiatt olcsóbb is...","id":"20190418_microsoft_xbox_one_s_all_digital_konzol_konzoljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=420d2391-9add-4a3d-abf0-a4793162094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7352b-86fc-4827-bc13-0e77ffb9c2c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_microsoft_xbox_one_s_all_digital_konzol_konzoljatek","timestamp":"2019. április. 18. 15:33","title":"Megjött az olcsóbb az Xbox One, de egyvalami hiányzik belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A párizsi tűzoltók két DJI drón segítségével határozták meg, hová kell célozni a tömlőkkel.","shortLead":"A párizsi tűzoltók két DJI drón segítségével határozták meg, hová kell célozni a tömlőkkel.","id":"20190418_notre_dame_tuz_parizs_tuzoltas_dron_dji_mavic_pro_dji_matrice_m210","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa824ea-ceee-4eef-b2b1-23cb9a527685","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_notre_dame_tuz_parizs_tuzoltas_dron_dji_mavic_pro_dji_matrice_m210","timestamp":"2019. április. 18. 08:33","title":"Két drón is besegített a Notre-Dame oltásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]