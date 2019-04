Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c232ab18-5cba-4728-b776-37427b1f801d","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Jó designra minden vállalkozásnak szüksége van. Az viszont messze nem olyan egyértelmű, hogy mikor kihez érdemes fordulni a számtalan lehetőség közül. Van, amikor egy freelancer grafikus, van, hogy egy közepes méretű stúdió a tökéletes választás, és vannak olyan opciók is, amiket érdemes elkerülni. Összegyűjtöttük a felmerülő lehetőségek előnyeit és hátrányait, hogy segítsünk eligazodni ebben a komplex kérdésben.","shortLead":"Jó designra minden vállalkozásnak szüksége van. Az viszont messze nem olyan egyértelmű, hogy mikor kihez érdemes...","id":"dekoratio_20190417_Hogyan_valasszak_designert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c232ab18-5cba-4728-b776-37427b1f801d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23b1762-1391-409f-ac19-eafee9715865","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20190417_Hogyan_valasszak_designert","timestamp":"2019. április. 18. 14:30","title":"Hogyan válasszak designert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"53d1a947-0553-4ed2-89cf-15cc7270c7b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sáfár Zoltán galéria- és színháztulajdonos, a Dumaszínház társalapítója volt az e heti HVG Portré rovatának vendége.","shortLead":"Sáfár Zoltán galéria- és színháztulajdonos, a Dumaszínház társalapítója volt az e heti HVG Portré rovatának vendége.","id":"20190418_Tudtam_milyen_szinhazat_lehet_penz_nelkul_csinalni_egyszemelyeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53d1a947-0553-4ed2-89cf-15cc7270c7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e9d139-3672-4451-975a-b8ed238585e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Tudtam_milyen_szinhazat_lehet_penz_nelkul_csinalni_egyszemelyeset","timestamp":"2019. április. 18. 11:16","title":"„Tudtam, milyen színházat lehet pénz nélkül csinálni: egyszemélyeset”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Külföldi mintafarmokat és inkubációs központokat, valamint Afrikában évi két stratégiai beruházást irányoz elő a kormánynak az új exportstratégia. A dokumentum szerint a szubszaharai Afrikában többek közt azért érdemes nyomulni, mert ott „versenyképes lehet a hazai gazdaság alacsonyabb technológiai színvonalú exportáru-alapja”.","shortLead":"Külföldi mintafarmokat és inkubációs központokat, valamint Afrikában évi két stratégiai beruházást irányoz elő...","id":"20190418_A_kormany_azert_akar_Afrikaban_nyomulni_mert_ott_a_vackot_is_el_lehet_sozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22bf3d2-faae-47a1-9bd0-a1bad6a22420","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_A_kormany_azert_akar_Afrikaban_nyomulni_mert_ott_a_vackot_is_el_lehet_sozni","timestamp":"2019. április. 18. 17:31","title":"A kormány azért akar Afrikában nyomulni, mert ott a vackot is el lehet sózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","shortLead":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","id":"20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38107403-3ec2-4ec7-9a91-a5f00cd542e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","timestamp":"2019. április. 17. 13:42","title":"Megvan a biztosító, amelyik fizethet a Notre-Dame leégéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ehhez az kell, hogy az infláció éves mértéke magasabb legyen 2,7 százaléknál. Az MNB szerint magasabb lesz.","shortLead":"Ehhez az kell, hogy az infláció éves mértéke magasabb legyen 2,7 százaléknál. Az MNB szerint magasabb lesz.","id":"20190417_Meg_iden_rendkivuli_kiegeszitest_kaphatnak_a_nyugdijasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6e8e75-fc3a-4e69-b7c9-1acfa154ed62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Meg_iden_rendkivuli_kiegeszitest_kaphatnak_a_nyugdijasok","timestamp":"2019. április. 17. 14:03","title":"Még idén rendkívüli kiegészítést kaphatnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rövid hatótávolságút, ami nem olyan veszélyes, mint a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta. Ez azonban az első nyilvános rakétateszt Trump és Kim hanoi találkozója óta.","shortLead":"Rövid hatótávolságút, ami nem olyan veszélyes, mint a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta. Ez azonban az első...","id":"20190418_Ismet_raketat_tesztelt_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c143e01-7ccf-413d-9087-31aebf783415","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Ismet_raketat_tesztelt_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. április. 18. 06:31","title":"Ismét rakétát tesztelt Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3a8271-5d07-41e7-a8f1-3ae53a330a35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán prémiumgyártó újdonságára elképesztően nagy hűtőrács került, és bár hatalmas maga az autó, meglepően kevesen utazhatnak benne. ","shortLead":"A japán prémiumgyártó újdonságára elképesztően nagy hűtőrács került, és bár hatalmas maga az autó, meglepően kevesen...","id":"20190418_a_lexus_ujraertelmezi_a_gigantikus_hutoracs_fogalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c3a8271-5d07-41e7-a8f1-3ae53a330a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabe0235-a8ed-48a5-90c0-cc9ef0004af8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_a_lexus_ujraertelmezi_a_gigantikus_hutoracs_fogalmat","timestamp":"2019. április. 18. 11:21","title":"A Lexus újraértelmezi a gigantikus hűtőrács fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem igaz, hogy a magyar gazdák kárára átcsoportosítanának forrásokat a migráció támogatására - derül ki az Európai Bizottság képviseletének közleményéből.","shortLead":"Nem igaz, hogy a magyar gazdák kárára átcsoportosítanának forrásokat a migráció támogatására - derül ki az Európai...","id":"20190417_Helyretette_az_Europai_Bizottsag_a_gazdakat_a_migransokkal_riogato_politikusokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60279853-8f98-422b-9431-3b54b541b91f","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Helyretette_az_Europai_Bizottsag_a_gazdakat_a_migransokkal_riogato_politikusokat","timestamp":"2019. április. 17. 20:27","title":"Helyretette az Európai Bizottság a gazdákat a migránsokkal riogató politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]