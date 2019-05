Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1de330dc-7547-4d62-b9e7-11ccf7c60f23","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A klasszikus adóparadicsomok közül már a Seychelle-szigetek is arra kényszerült, hogy az OECD nyomásának engedve átláthatóbbá tegye az adórendszerét, így kerülve el a feketelistákat. A 2019-es változtatásoknak köszönhetően már nem sokkal maradnak el a nemzetközi adótervezés éllovasaitól.","shortLead":"A klasszikus adóparadicsomok közül már a Seychelle-szigetek is arra kényszerült, hogy az OECD nyomásának engedve...","id":"crystalgroup_20190430_Nincs_mese_egyre_jobban_visszaszorul_a_spekulativ_offshore_a_penzvilagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1de330dc-7547-4d62-b9e7-11ccf7c60f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee86395d-d43b-4c9b-8726-63068acb1160","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190430_Nincs_mese_egyre_jobban_visszaszorul_a_spekulativ_offshore_a_penzvilagban","timestamp":"2019. május. 02. 19:30","title":"Nincs mese, egyre jobban visszaszorul a spekulatív offshore a pénzvilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négyéves lett.","shortLead":"Négyéves lett.","id":"20190502_Eddig_soha_nem_latott_fotokkal_unnepelik_Sarolta_hercegno_szuletesnapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaacfa14-d64f-4d77-bbbd-627b5a438efd","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Eddig_soha_nem_latott_fotokkal_unnepelik_Sarolta_hercegno_szuletesnapjat","timestamp":"2019. május. 02. 08:24","title":"Eddig soha nem látott fotókkal ünnepelik Sarolta hercegnő születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügyészségre kerültek az iratok. ","shortLead":"A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügyészségre kerültek az iratok. ","id":"20190501_Most_fognak_csak_vadat_emelni_a_8_eves_kislanyt_megolo_fiuval_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d11f04-404a-4f19-900b-0b879a1b2ca5","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_Most_fognak_csak_vadat_emelni_a_8_eves_kislanyt_megolo_fiuval_szemben","timestamp":"2019. május. 01. 11:31","title":"Most fognak csak vádat emelni a 8 éves kislányt megölő fiúval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae4f2cd-809f-49a1-b55e-74fd62f8ca41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset után elnevezték Ravioli Rovernek.","shortLead":"Az eset után elnevezték Ravioli Rovernek.","id":"20190502_chicago_lezaras_kisauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ae4f2cd-809f-49a1-b55e-74fd62f8ca41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686a2ef1-bbf0-4ab6-8f88-d82d1f5e88b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_chicago_lezaras_kisauto","timestamp":"2019. május. 02. 14:12","title":"Gyanús kisautó miatt zártak le egy chicagói utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85173d7-5c83-4ad7-84c0-571b944f022d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Menesztette Theresa May brit miniszterelnök Gavin Williamson védelmi minisztert, miután a napokban bizalmas információk szivárogtak ki a kormány nemzetbiztonsági bizottságának üléséről. ","shortLead":"Menesztette Theresa May brit miniszterelnök Gavin Williamson védelmi minisztert, miután a napokban bizalmas információk...","id":"20190501_brit_vedelmi_miniszter_menesztes_nemzetbiztonsagi_bizottsag_huawei_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e85173d7-5c83-4ad7-84c0-571b944f022d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87424661-5be0-41fb-8b22-fa1b7dbd7b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_brit_vedelmi_miniszter_menesztes_nemzetbiztonsagi_bizottsag_huawei_5g","timestamp":"2019. május. 01. 20:25","title":"Kirúgták a brit védelmi minisztert, a Huawei-ügy van a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccd8789-a133-43a0-96ca-41defafe2507","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A holland csapat 1-0-ra nyert a Tottenham Hotspur vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén.\r

","shortLead":"A holland csapat 1-0-ra nyert a Tottenham Hotspur vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első...","id":"20190430_tottenham_ajax_bajnokok_ligaja_elodonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bccd8789-a133-43a0-96ca-41defafe2507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fffa7e-0e1a-4f31-a7e9-f82879c7f4fb","keywords":null,"link":"/sport/20190430_tottenham_ajax_bajnokok_ligaja_elodonto","timestamp":"2019. április. 30. 23:24","title":"Még közelebb a BL-döntőhöz az Ajax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d55c28-a59c-498d-beec-a001fe63319a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria megállapította, hogy jogsértő volt a kizárás megszüntetésére vonatkozó döntés. ","shortLead":"A Kúria megállapította, hogy jogsértő volt a kizárás megszüntetésére vonatkozó döntés. ","id":"20190502_Megis_ki_kellett_volna_zarni_Gyarfas_ugyvedjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0d55c28-a59c-498d-beec-a001fe63319a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ffb59f-af79-452c-81b7-d9b0ac976b94","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Megis_ki_kellett_volna_zarni_Gyarfas_ugyvedjet","timestamp":"2019. május. 02. 12:55","title":"Mégis ki kellett volna zárni Gyárfás ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A használt mobiltelefonok piaca egy növekvő bevételforrás lehetne az iparági szereplők számára – ha a felhasználók megbíznának a second hand készülékekben. Ehhez meg kellene nyerni a fogyasztók bizalmát, és meggyőzni őket, hogy érdemes szakértő kezekbe adniuk a használt készülékeket.","shortLead":"A használt mobiltelefonok piaca egy növekvő bevételforrás lehetne az iparági szereplők számára – ha a felhasználók...","id":"20190502_hasznalt_mobiltelefon_vasarlasa_biztonsagos_e_adattorles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ff1b3e-7948-4bd4-9d3c-82e55cd15a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_hasznalt_mobiltelefon_vasarlasa_biztonsagos_e_adattorles","timestamp":"2019. május. 02. 15:03","title":"Divatba jöhetnek a használt telefonok, csak egy dologra kell nagyon figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]