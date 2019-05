Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9510c5f5-87ef-4728-9225-aa2f1704f674","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kétszeres Formula–1-es világbajnok Fernando Alonso úgy kihívásokra vágyik, ezért az idei Le Mans-i 24 órás verseny után otthagyja a megbízhatósági (endurance) világbajnokságot.\r

","shortLead":"A kétszeres Formula–1-es világbajnok Fernando Alonso úgy kihívásokra vágyik, ezért az idei Le Mans-i 24 órás verseny...","id":"20190501_fernando_alonso_f1_le_mans_indianapolis500","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9510c5f5-87ef-4728-9225-aa2f1704f674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff68ad24-df6e-4216-ab0f-a7ef60c90160","keywords":null,"link":"/sport/20190501_fernando_alonso_f1_le_mans_indianapolis500","timestamp":"2019. május. 01. 15:30","title":"Alonso megunta a megbízhatósági versenyeket is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b35af0-4cc6-4569-b1ec-6209784fa1a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeket Budapestre és Debrecenbe irányítják. ","shortLead":"A betegeket Budapestre és Debrecenbe irányítják. ","id":"20190430_Nincs_eleg_szakorvos_bezar_a_szolnoki_korhaz_fertozo_osztalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b35af0-4cc6-4569-b1ec-6209784fa1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13f3a05-94b8-4a23-bf7b-a6d55afff889","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Nincs_eleg_szakorvos_bezar_a_szolnoki_korhaz_fertozo_osztalya","timestamp":"2019. április. 30. 16:01","title":"Nincs elég szakorvos, bezár a szolnoki kórház fertőző osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új-zélandi rendőrség őrizetbe vett egy férfit Christchurchben, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyanús tárgyat találtak egy üres telken. Christchurchben márciusban egy szélsőjobboldali merénylő ötven muszlimot gyilkolt meg két helyi iszlám központban.","shortLead":"Az új-zélandi rendőrség őrizetbe vett egy férfit Christchurchben, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyanús...","id":"20190430_Bombariado_es_letartoztatas_Christchurcben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1182fc-9f92-4487-b3e6-74b4c7efe01b","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Bombariado_es_letartoztatas_Christchurcben","timestamp":"2019. április. 30. 12:15","title":"Bombariadó és letartóztatás Christchurchben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc502d9-1721-4238-8857-48429172df08","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kis János filozófus, az SZDSZ alapító tagja és első elnöke, a CEU professzora a legfrissebb Politikatudományi Szemlébe írt tanulmányt „Demokráciából autokráciába – A rendszertipológia és az átmenet dinamikája” címmel. Azt állítja, már nem az a választások tétje, ki nyer, hanem az, hogy a kormánypárt legalább akkorát nyer-e, mint az előző alkalommal, vagy kevesebbet. Magyarország akkor is autokrácia, ha sebezhető. Kis János új fogalmat vezet be, autokratikus áttörésről beszél.","shortLead":"Kis János filozófus, az SZDSZ alapító tagja és első elnöke, a CEU professzora a legfrissebb Politikatudományi Szemlébe...","id":"20190430_Jon_az_autokracia_teljes_kiepitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edc502d9-1721-4238-8857-48429172df08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207c6123-da5b-4497-8d85-0bbf8d07b0e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Jon_az_autokracia_teljes_kiepitese","timestamp":"2019. április. 30. 17:20","title":"Kis János: Jön az autokrácia teljes kiépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciáján a keresztplatformos üzenetküldésről is szó esett.","shortLead":"A Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciáján a keresztplatformos üzenetküldésről is szó esett.","id":"20190501_facebook_messenger_instagram_whatsapp_alkalmazas_uzenetkuldes_f8_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e61e7-458a-4fdb-ac61-7d95997089c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_facebook_messenger_instagram_whatsapp_alkalmazas_uzenetkuldes_f8_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2019. május. 01. 14:03","title":"Egyre biztosabb: még az idén egybegyúrhatják a Messengert, a WhatsAppot és az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John Bolton amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó felszólította a Nicolás Maduro venezuelai elnök környezetében lévő magasrangú tisztségviselőket, hogy ne támogassák tovább az államfőt, és adják át békésen a hatalmat az USA által elismert ideiglenes államfőnek, Juan Guaidónak. Egyben felszólította Oroszországot, hogy ne avatkozzon be a latin-amerikai ország ügyeibe.","shortLead":"John Bolton amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó felszólította a Nicolás Maduro venezuelai elnök környezetében lévő...","id":"20190430_Minden_opcio_nyitott_Venezuelaban__mondta_az_amerikai_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1327add6-d7b3-44b6-9dda-cc44add59fa7","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Minden_opcio_nyitott_Venezuelaban__mondta_az_amerikai_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2019. április. 30. 21:49","title":"Minden opció nyitott Venezuelában – mondta az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szívrohama után megnyugtatott mindenkit: már jól van. ","shortLead":"Szívrohama után megnyugtatott mindenkit: már jól van. ","id":"20190501_iker_casillas_szivroham_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e369d0f-eb59-4518-afb8-42cf3d0bf6c2","keywords":null,"link":"/sport/20190501_iker_casillas_szivroham_korhaz","timestamp":"2019. május. 01. 22:20","title":"Kórházi ágyáról üzent Iker Casillas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A venezuelai kormány szerint vége a puccskísérletnek, az összecsapásokban legalább 69-en sérültek meg. ","shortLead":"A venezuelai kormány szerint vége a puccskísérletnek, az összecsapásokban legalább 69-en sérültek meg. ","id":"20190501_Maduro_szerint_meghiusitottak_Guaido_puccskiserletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dea7d92-0066-4520-b25e-d87efae3ea29","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Maduro_szerint_meghiusitottak_Guaido_puccskiserletet","timestamp":"2019. május. 01. 08:52","title":"Maduro szerint meghiúsították Guaidó puccskísérletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]