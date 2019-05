Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68661e07-b5ee-435d-8026-25d72a3181bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit The Handwriting Company robotja azokat az apró különbségeket is észleli a szövegben (majd le is utánozza azt), ami kifejezetten egyedivé teszi az emberi kézírást.","shortLead":"A brit The Handwriting Company robotja azokat az apró különbségeket is észleli a szövegben (majd le is utánozza azt...","id":"20190509_keziras_robot_hemingway_the_handwriting_company","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68661e07-b5ee-435d-8026-25d72a3181bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4778c158-e59a-4dd6-9c1b-a77d1ae95f72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_keziras_robot_hemingway_the_handwriting_company","timestamp":"2019. május. 09. 12:33","title":"Videó: Csináltak egy robotot, ami szinte tökéletesen utánozza az emberi kézírást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4143d1-2aef-4dc8-987e-555bed514b5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Előítéletek alapján dönt sok tisztségviselő a menekültek sorsáról ahelyett, hogy azt vizsgálná, miért menekültek el - áll a jelentésben. Az osztrák kancellár szerint Ausztriát rágalmazza az ENSZ emberi jogi hivatala.","shortLead":"Előítéletek alapján dönt sok tisztségviselő a menekültek sorsáról ahelyett, hogy azt vizsgálná, miért menekültek el...","id":"20190509_ENSZ_emberi_jogi_normakat_sert_ahogy_Ausztriaban_bannak_a_menekultekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa4143d1-2aef-4dc8-987e-555bed514b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d50a678-cdf0-4b92-9f1a-a66e2c516595","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_ENSZ_emberi_jogi_normakat_sert_ahogy_Ausztriaban_bannak_a_menekultekkel","timestamp":"2019. május. 09. 21:59","title":"ENSZ: emberi jogi normákat sért, ahogy Ausztriában bánnak a menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee44e3dc-8fb2-422c-9dc2-f829eb222368","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hallott már olyanról, hogy naposzlop? Több helyen is ilyet láthattak az ott élők csütörtök este. ","shortLead":"Hallott már olyanról, hogy naposzlop? Több helyen is ilyet láthattak az ott élők csütörtök este. ","id":"20190510_naposzlop_fenyjelenseg_egi_jelenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee44e3dc-8fb2-422c-9dc2-f829eb222368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c923ad0-ca00-42e2-ae85-b77325ba4f79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_naposzlop_fenyjelenseg_egi_jelenseg","timestamp":"2019. május. 10. 08:45","title":"Látványos fényjelenséget örökítettek meg több magyar település felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d168acab-8660-4342-a075-833926cbd0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Itt_van_Madonna_harmadik_beharangozo_dala_az_uj_albumhoz_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d168acab-8660-4342-a075-833926cbd0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53747cce-b5bb-42eb-b875-a675e8106380","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Itt_van_Madonna_harmadik_beharangozo_dala_az_uj_albumhoz_video","timestamp":"2019. május. 10. 09:53","title":"Itt van Madonna harmadik beharangozó dala az új albumhoz (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5b4460-40be-4d90-92b8-5c31b1491733","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színészt felismerhetetlenre maszkírozták a Fox News alapítójáról szóló minisorozathoz. ","shortLead":"A színészt felismerhetetlenre maszkírozták a Fox News alapítójáról szóló minisorozathoz. ","id":"20190510_Russell_Crowe_Showtime_The_Loudest_Voice_elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5b4460-40be-4d90-92b8-5c31b1491733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bb9988-1b10-4803-87ee-dc65aa2e45d5","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Russell_Crowe_Showtime_The_Loudest_Voice_elozetes","timestamp":"2019. május. 10. 16:49","title":"Russell Crowe még sosem volt ennyire rossz bőrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afc2e34-76b2-4279-98d6-f3b1b3e14754","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól a Facebook Stories részében is megünnepelhetik a felhasználók ismerősük születésnapját, amihez látványos grafikákat is ad az oldal. ","shortLead":"Mostantól a Facebook Stories részében is megünnepelhetik a felhasználók ismerősük születésnapját, amihez látványos...","id":"20190509_facebook_stories_tortenetek_szuletesnap_szulinap_udvozlokartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7afc2e34-76b2-4279-98d6-f3b1b3e14754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8739ecde-898c-4cef-a08b-87c863df2c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_facebook_stories_tortenetek_szuletesnap_szulinap_udvozlokartya","timestamp":"2019. május. 09. 19:33","title":"Felpörgeti a szülinapok ünneplését a Facebook, látványos funkció jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vihar – mit vihar, cunami – egy kanál vízben, amolyan magyar foci G-napja, ami most történik. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor – „civilben” a Fidesz pártigazgatója – szerint létezik egy szóbeli egyezség, hogy a Fradi és a Vidi nem nyúlnak egymás keretébe. Kubatov erkölcsről beszél.","shortLead":"Vihar – mit vihar, cunami – egy kanál vízben, amolyan magyar foci G-napja, ami most történik. A Fradi elnöke, Kubatov...","id":"20190509_Kubatov_megharagudott_Garancsira_mert_a_Vidi_megvette_a_Fradi_ukranjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ef5022-1fc3-46ae-b7e0-e450a8668727","keywords":null,"link":"/sport/20190509_Kubatov_megharagudott_Garancsira_mert_a_Vidi_megvette_a_Fradi_ukranjat","timestamp":"2019. május. 09. 13:00","title":"Kubatov megharagudott Garancsira, mert a Vidi megvette a Fradi ukránját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4906be3d-429a-4de8-9f35-76d7db901c1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keresi a rendőrség.","shortLead":"Keresi a rendőrség.","id":"20190510_autos_video_lopott_rendszam_tankol_fizetes_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4906be3d-429a-4de8-9f35-76d7db901c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae3355f-91e6-4a65-854d-f1d85de7ee9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_autos_video_lopott_rendszam_tankol_fizetes_nelkul","timestamp":"2019. május. 10. 09:11","title":"Lopott rendszámú autóba, fizetés nélkül tankolt egy nő – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]