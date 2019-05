Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6f5da2c-4b17-4f2d-808c-4fbacad730a5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Minden és mindennek ellenkezője is előkerült már az Asus új telefonja kapcsán. A csütörtök esti bemutatón végre kiderült, mivel készül valójában a számítógépes piacon népszerű gyártó idén telefonos fronton.","shortLead":"Minden és mindennek ellenkezője is előkerült már az Asus új telefonja kapcsán. A csütörtök esti bemutatón végre...","id":"20190516_asus_zenfone_6_specifikacio_bejelentes_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f5da2c-4b17-4f2d-808c-4fbacad730a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0e0936-2b6b-4c68-afea-fdf9e7912349","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_asus_zenfone_6_specifikacio_bejelentes_ar","timestamp":"2019. május. 16. 20:33","title":"Hatalmas, 5000 mAh-es akkuval és trükkös kamerával megjött az Asus új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f01ee9d-85fc-49d9-93be-983a658023bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hét éves korában meghalt a világ legismertebb (és valószínűleg legértékesebb) macskája, Grumpy Cat. ","shortLead":"Hét éves korában meghalt a világ legismertebb (és valószínűleg legértékesebb) macskája, Grumpy Cat. ","id":"20190517_meghalt_grumpy_cat_memek_zsembes_macska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f01ee9d-85fc-49d9-93be-983a658023bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09093954-b68d-448a-b835-806f75d75180","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_meghalt_grumpy_cat_memek_zsembes_macska","timestamp":"2019. május. 17. 13:11","title":"10 mém, amiről örökre emlékezetes marad Grumpy Cat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca87b6e-d5ba-4aec-97e9-c13a013e4073","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A második világháború után 74 évvel Európa képes az önpusztító üzemmódra, pedig létrehozta a legjobbat, az Európai Uniót – állítja a Lengyel Filmnapokon bemutatott Éter című film lengyel rendezője, Krzysztof Zanussi.","shortLead":"A második világháború után 74 évvel Európa képes az önpusztító üzemmódra, pedig létrehozta a legjobbat, az Európai...","id":"20190516_Krzysztof_Zanussi_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca87b6e-d5ba-4aec-97e9-c13a013e4073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa283d3-6d7f-4230-bc40-188db35d5de4","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Krzysztof_Zanussi_interju","timestamp":"2019. május. 16. 17:18","title":"„Ma a populizmus ördöge kísért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc3f10d-8819-49bc-bbe3-e98a0f28cae0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi menedzsment alaptalannak tartja a magyar mulatós állításait, és erre bizonyítéka is van.","shortLead":"A külföldi menedzsment alaptalannak tartja a magyar mulatós állításait, és erre bizonyítéka is van.","id":"20190517_Elbukni_latszik_Jolly_plagiumvadja_Enrique_Iglesias_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc3f10d-8819-49bc-bbe3-e98a0f28cae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6a0682-b700-4e6b-9636-d83ae3af5561","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Elbukni_latszik_Jolly_plagiumvadja_Enrique_Iglesias_ellen","timestamp":"2019. május. 17. 08:32","title":"Elbukni látszik Jolly plágiumvádja Enrique Iglesias ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7a10a3-4d11-4867-a612-c3e4f33c3a8b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"December óta ő a negyedik menekült gyermek, aki kórházba szállítás után meghalt az amerikai-mexikói határszakaszon.\r

","shortLead":"December óta ő a negyedik menekült gyermek, aki kórházba szállítás után meghalt az amerikai-mexikói határszakaszon.\r

","id":"20190516_amerikai_hatr_gyermek_halleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a7a10a3-4d11-4867-a612-c3e4f33c3a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117d2c28-3424-44f5-b81a-5c2fcbd0b4f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190516_amerikai_hatr_gyermek_halleset","timestamp":"2019. május. 16. 16:53","title":"Meghalt egy kisfiú, akit őrizetbe vettek az amerikai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52afd77-db7b-4a30-a66f-65cbef3a9e4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen állapotú a Vesta, mellyel naponta mintegy 400-1000 kilométert tesznek meg.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen állapotú a Vesta, mellyel naponta mintegy 400-1000 kilométert tesznek meg.","id":"20190517_3_ev_alatt_560_ezer_kilometert_tettek_ebbe_a_ladaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c52afd77-db7b-4a30-a66f-65cbef3a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc04051d-82e7-4fc2-b3ca-4ce6f3f5f108","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_3_ev_alatt_560_ezer_kilometert_tettek_ebbe_a_ladaba","timestamp":"2019. május. 17. 07:50","title":"3 év alatt 560 ezer kilométert tettek ebbe a Ladába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43865f5-4798-4cb8-9bbf-5d4bd9f6c870","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan muzeális érték lesz azokból a bankjegyekből, amelyekről most adott ki figyelmeztetést az MNB.","shortLead":"Lassan muzeális érték lesz azokból a bankjegyekből, amelyekről most adott ki figyelmeztetést az MNB.","id":"20190516_bankjegy_nemzeti_bank_figyelmeztetes_bevaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e43865f5-4798-4cb8-9bbf-5d4bd9f6c870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e926a99f-88dc-4c79-824e-731c71ef8de6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_bankjegy_nemzeti_bank_figyelmeztetes_bevaltas","timestamp":"2019. május. 16. 18:28","title":"Emlékszik még ezekre a bankjegyekre? Még pár hétig lehet beváltani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terrorcselekmény miatt elítélt szír férfi azért fordult bírósághoz, mert szerinte a nemzeti konzultációban megsértették a jó hírnevét. ","shortLead":"A terrorcselekmény miatt elítélt szír férfi azért fordult bírósághoz, mert szerinte a nemzeti konzultációban...","id":"20190516_per_miniszterelnoki_kabinetiroda_ahmed_h_rogan_antal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6b0228-ee03-4f5a-a606-0e3b56e99089","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_per_miniszterelnoki_kabinetiroda_ahmed_h_rogan_antal","timestamp":"2019. május. 16. 19:27","title":"Jogerősen is pert vesztett Rogánékkal szemben Ahmed H.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]