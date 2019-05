Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fc14ae6-7ad0-4e87-bdf8-6dde99cbd15c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lesz megállapodás a kormánypárt és a legnagyobb ellenzéki erő több mint egy hónapja tartó tárgyalássorozatán a BBC szerint arról, miként lehetne feloldani a londoni alsóház által eddig háromszor elutasított Brexit-egyezmény körüli patthelyzetet. A kormányfő napjai szó szerint meg vannak számlálva.","shortLead":"Nem lesz megállapodás a kormánypárt és a legnagyobb ellenzéki erő több mint egy hónapja tartó tárgyalássorozatán a BBC...","id":"20190517_brexit_ketparti_targyalas_munkaspart_konzervativok_theresa_may_jeremy_corbyn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fc14ae6-7ad0-4e87-bdf8-6dde99cbd15c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d9f330-a1cb-4c15-9ff8-afc0ddf9e3f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_brexit_ketparti_targyalas_munkaspart_konzervativok_theresa_may_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. május. 17. 09:25","title":"Brexit: kudarcba fulladtak a konzervatívok és a munkáspártiak tárgyalásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c65ed4f-b2a4-491b-9ef3-75aa9a6d193b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli férfi ennek ellenére akár öt év börtönt is kaphat. ","shortLead":"Az izraeli férfi ennek ellenére akár öt év börtönt is kaphat. ","id":"20190516_lengyelorszag_tel_aviv_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c65ed4f-b2a4-491b-9ef3-75aa9a6d193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ba02d7-39d4-484c-9095-c3dc0ca97006","keywords":null,"link":"/vilag/20190516_lengyelorszag_tel_aviv_nagykovet","timestamp":"2019. május. 16. 21:22","title":"Nem tudta, hogy Lengyelország tel-avivi nagykövetét köpi le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eda1d-6510-43eb-8016-af75982c7bee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több önkormányzat nem engedélyezte a plakátok kihelyezését az oszlopokra, a közműszolgáltató nem is reagál, Garancsi cégének plakáthelyein pedig a Fidesz engedély nélkül plakátol. ","shortLead":"Több önkormányzat nem engedélyezte a plakátok kihelyezését az oszlopokra, a közműszolgáltató nem is reagál, Garancsi...","id":"20190516_Alig_nehany_helyen_engedtek_az_ellenzeknek_az_oszlopokon_kampanyolast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eda1d-6510-43eb-8016-af75982c7bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc924af6-63db-4436-85fd-5b95ed653221","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Alig_nehany_helyen_engedtek_az_ellenzeknek_az_oszlopokon_kampanyolast","timestamp":"2019. május. 16. 08:44","title":"Alig néhány helyen engedték az ellenzéknek az oszlopokon kampányolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Pride politikusok homofób megszólalásai után gyűjti az adományokat. Támogatói kampányukhoz ezúttal Kövér László, a Budapesti Metropolitan Egyetemen elhangzott szavai adhatnak újabb lendületet. ","shortLead":"A Budapest Pride politikusok homofób megszólalásai után gyűjti az adományokat. Támogatói kampányukhoz ezúttal Kövér...","id":"20190516_Valaki_szoljon_Kover_Laszlonak_hogy_ez_mar_nem_a_60as_evek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8d15de-6e78-4bc9-86c2-fd831db4151d","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Valaki_szoljon_Kover_Laszlonak_hogy_ez_mar_nem_a_60as_evek","timestamp":"2019. május. 16. 10:24","title":"Kövér László vajon mennyi pénzt fog összehozni a melegeknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e24eea9-fdce-4d20-bd28-c3b447be5c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három elkövetőt rögtön elfogták a rendőrök. ","shortLead":"A három elkövetőt rögtön elfogták a rendőrök. ","id":"20190516_Tobb_tucat_konyvet_loptak_el_egy_konyvesboltbol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e24eea9-fdce-4d20-bd28-c3b447be5c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8673a6-c584-48df-ad44-8abb0d30eb3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Tobb_tucat_konyvet_loptak_el_egy_konyvesboltbol__video","timestamp":"2019. május. 16. 10:54","title":"Több tucat könyvet loptak el egy könyvesboltból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7669c62d-34d5-4b01-8952-7ac640bca39b","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Állítólag 1:15 000-hez az esélye annak, hogy valaki csak úgy gyöngyszemet találjon egy osztrigában. Pláne egy étterem konyhájában. ","shortLead":"Állítólag 1:15 000-hez az esélye annak, hogy valaki csak úgy gyöngyszemet találjon egy osztrigában. Pláne egy étterem...","id":"20190517_A_mazlista_szakacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7669c62d-34d5-4b01-8952-7ac640bca39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074b5c9a-aeca-41ca-b6d4-83365787565b","keywords":null,"link":"/elet/20190517_A_mazlista_szakacs","timestamp":"2019. május. 17. 17:46","title":"A mázlista szakács nagyot nézett, amikor kinyitott egy osztrigát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8a6e15-0c45-437d-af3a-91954b4c75eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Telefonos alkalmazás segítheti a jövőben az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet tagjainak terepmunkáját abban, hogy megtalálják az egyes antibiotikumokkal szemben rezisztens kórokozók elleni gyógyszereket. ","shortLead":"Telefonos alkalmazás segítheti a jövőben az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet tagjainak...","id":"20190516_antibiotikum_rezisztencia_msf_telefonos_astapp_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce8a6e15-0c45-437d-af3a-91954b4c75eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daae04eb-1755-491e-976c-5569747a5744","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_antibiotikum_rezisztencia_msf_telefonos_astapp_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 16. 17:03","title":"Egy telefonos programmal könnyebben kiszúrják az orvosok az antibiotikum-rezisztenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól teljesítenek.","shortLead":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól...","id":"20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5229c75a-92b1-4613-8ba8-bd079cc97f5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","timestamp":"2019. május. 16. 12:09","title":"Rég volt két ennyire rossz napja egymás után Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]