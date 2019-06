Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A svéd aktivista kapta az AI legrangosabb kitüntetését.","shortLead":"A svéd aktivista kapta az AI legrangosabb kitüntetését.","id":"20190607_Greta_Thunberg_lett_iden_a_Lelkiismeret_Nagykovete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62da758e-fc19-4825-97a7-e5c077551a70","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Greta_Thunberg_lett_iden_a_Lelkiismeret_Nagykovete","timestamp":"2019. június. 07. 10:41","title":"Greta Thunberg lett idén a Lelkiismeret Nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d345bf-3169-4ac3-ad4e-c613a0a7b71e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életfogytiglanit kapott Niels Högel közel száz páciens megölése miatt az oldenburgi tartományi bíróságtól. A férfit egyúttal egész életére eltiltották hivatása gyakorlásától.","shortLead":"Életfogytiglanit kapott Niels Högel közel száz páciens megölése miatt az oldenburgi tartományi bíróságtól. A férfit...","id":"20190606_Eliteltek_a_nemet_apolot_aki_85_embert_olt_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d345bf-3169-4ac3-ad4e-c613a0a7b71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b414fc1-8c81-44de-8daa-06830eae140e","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Eliteltek_a_nemet_apolot_aki_85_embert_olt_meg","timestamp":"2019. június. 06. 11:32","title":"Elítélték a német ápolót, aki 85 embert ölt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dylan kódnév alatt olyan eszközön dolgozik az Amazon, amelyik felismeri, hogy a viselője éppen milyen hangulatban van. Arról egyelőre még nincsen információ, hogy mikor kerülhet kereskedelmi forgalomba.","shortLead":"Dylan kódnév alatt olyan eszközön dolgozik az Amazon, amelyik felismeri, hogy a viselője éppen milyen hangulatban van...","id":"20190607_erzelemfelismero_viselheto_eszkoz_amazon_dylan_alexa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adec0687-082b-4d42-b0a4-62ab652a8b9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_erzelemfelismero_viselheto_eszkoz_amazon_dylan_alexa","timestamp":"2019. június. 07. 12:03","title":"Olyan kütyü készül, amelyik felismerheti, ha ön szomorú, vidám vagy éppen haragos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akadnak helyek, ahol már 500 forintért is lehet strandolni, máshol 1500 forintos árat is elkérhetnek.","shortLead":"Akadnak helyek, ahol már 500 forintért is lehet strandolni, máshol 1500 forintos árat is elkérhetnek.","id":"20190606_700900_forintba_kerul_a_legtobb_balatoni_strandbelepo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4157efb9-6d5a-4275-916c-273797d74425","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_700900_forintba_kerul_a_legtobb_balatoni_strandbelepo","timestamp":"2019. június. 06. 08:08","title":"700-900 forintba kerül a legtöbb balatoni strandbelépő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0626908d-a181-4dbe-b07c-ec071232c718","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gray cég az igazán vastag pénztárcájú vásárlókra fókuszál: olyan tokokat kínál a Galaxy S10+ modellekhez, amelyek akár drágábbak lehetnek, mint maga az amúgy sem olcsó telefon.","shortLead":"A Gray cég az igazán vastag pénztárcájú vásárlókra fókuszál: olyan tokokat kínál a Galaxy S10+ modellekhez, amelyek...","id":"20190606_gray_advent_samsung_galaxy_s10_telefontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0626908d-a181-4dbe-b07c-ec071232c718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d71b74-e84a-4fb8-8f17-a28ff91f5b20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_gray_advent_samsung_galaxy_s10_telefontok","timestamp":"2019. június. 06. 11:03","title":"Ilyet látott már? Van olyan Galaxy S10+-tok, ami drágább, mint maga a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dabb81-f4c3-4dbb-ab8b-a3e9f9ed756f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A napvilágra került leletek közül kiemelkedő jelentőségű egy épület padlójára épített avar kori kemence, amelynek tüzelőfelületét több mint tízszer megújították, így a vastagsága az idők során másfél méternyire növekedett.","shortLead":"A napvilágra került leletek közül kiemelkedő jelentőségű egy épület padlójára épített avar kori kemence, amelynek...","id":"20190605_FotoK_Avar_kori_leleteket_talaltak_egy_tervezett_buszfordulo_teruleten_Kecskemeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54dabb81-f4c3-4dbb-ab8b-a3e9f9ed756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370c8d15-d892-4234-b303-69ffd170ce60","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_FotoK_Avar_kori_leleteket_talaltak_egy_tervezett_buszfordulo_teruleten_Kecskemeten","timestamp":"2019. június. 05. 20:37","title":"Avar kori leleteket találtak egy tervezett buszfordulóban Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A játékosok által összeállított csapatba került be. ","shortLead":"A játékosok által összeállított csapatba került be. ","id":"20190605_gulacsi_peter_legjobb_kapus_bundesliga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b746d194-bdd0-49f4-b7f7-d43307dce558","keywords":null,"link":"/sport/20190605_gulacsi_peter_legjobb_kapus_bundesliga","timestamp":"2019. június. 05. 15:58","title":"Gulácsi az év kapusa a Bundesligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nyílt levél Manfred Webernek, a parlament elé beterjesztett új törvényjavaslat, bizonytalanság, szigorú Európai Bizottság – elég nagy a bizonytalanság és a birkózás az akadémiai kutatóintézetek felett. A kormány érdekei szembekerültek egymással, és egyelőre nem lehet sejteni, melyik lesz az erősebb. Bármi bekövetkezhet.

","shortLead":"Nyílt levél Manfred Webernek, a parlament elé beterjesztett új törvényjavaslat, bizonytalanság, szigorú Európai...","id":"20190606_MTAugy_az_elnok_lemondasatol_a_torvenyjavaslat_visszavonasaig_barmi_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a39c7c-a416-4f41-8299-7c9348bc1d98","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_MTAugy_az_elnok_lemondasatol_a_torvenyjavaslat_visszavonasaig_barmi_johet","timestamp":"2019. június. 06. 18:10","title":"MTA-ügy: az elnök lemondásától a törvényjavaslat visszavonásáig bármi jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]