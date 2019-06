Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42e8ecce-3569-4be2-9cbc-517fd870d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A manőver miatt zárták le kis időre a Margit hidat.","shortLead":"A manőver miatt zárták le kis időre a Margit hidat.","id":"20190607_Igy_ment_at_a_Clark_Adam_a_Margit_hid_alatt__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42e8ecce-3569-4be2-9cbc-517fd870d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037c1f82-c421-4109-a74f-010ad18f2a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Igy_ment_at_a_Clark_Adam_a_Margit_hid_alatt__video","timestamp":"2019. június. 07. 15:17","title":"Így ment át a Clark Ádám úszódaru a Margit híd alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018e1977-e176-496f-b45f-a972db798947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK jelöltje szerint a közgyűlés is ellenzéki lesz, a Momentum jelöltje pedig a fideszesekre is számít.","shortLead":"A DK jelöltje szerint a közgyűlés is ellenzéki lesz, a Momentum jelöltje pedig a fideszesekre is számít.","id":"20190608_Kalman_Olga_Budapest_ellenzeki_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=018e1977-e176-496f-b45f-a972db798947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3bd435-0565-408e-92fc-5c1e4d23572e","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Kalman_Olga_Budapest_ellenzeki_lesz","timestamp":"2019. június. 08. 09:59","title":"Kálmán Olga: Budapest ellenzéki lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Így a Clark Ádám úszódaru hamarabb közelítheti meg helyszínt, és kezdheti meg a hajóroncs kiemelését.\r

","shortLead":"Így a Clark Ádám úszódaru hamarabb közelítheti meg helyszínt, és kezdheti meg a hajóroncs kiemelését.\r

","id":"20190606_Szlovak_segitseggel_gyorsitjak_a_Duna_apadasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0260f21-228d-4217-a2be-da4dafde9d83","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Szlovak_segitseggel_gyorsitjak_a_Duna_apadasat","timestamp":"2019. június. 06. 20:23","title":"Szlovák segítséggel gyorsítják a Duna apadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alsó tagozatosoknak hirdette az igét, és alkalomadtán vetkőztette őket.","shortLead":"Alsó tagozatosoknak hirdette az igét, és alkalomadtán vetkőztette őket.","id":"20190607_Hat_evet_kapott_a_pedofil_tatabanyai_hitoktato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33796f9-c191-416f-902a-2d4478e39d58","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Hat_evet_kapott_a_pedofil_tatabanyai_hitoktato","timestamp":"2019. június. 07. 13:26","title":"Hat évet kapott a pedofil tatabányai hitoktató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0b8edd-d745-4504-af7e-001fda7e9b2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Otthagyja a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségét Theresa May, mindenekelőtt a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás parlamenti elfogadtatásának kudarca miatt.

","shortLead":"Otthagyja a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségét Theresa May, mindenekelőtt a Brexit feltételrendszerét...","id":"20190607_theresa_may_lemondas_tavozas_brexit_konzervativ_part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd0b8edd-d745-4504-af7e-001fda7e9b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3846bd-986f-4ca4-88a8-510924782773","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_theresa_may_lemondas_tavozas_brexit_konzervativ_part","timestamp":"2019. június. 07. 05:44","title":"Ma távozik Theresa May","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eső miatt szombaton fejezik be a Djokovic–Thiem-elődöntőt a Roland Garros tenisz Grand Slam-tornán.\r

\r

","shortLead":"Az eső miatt szombaton fejezik be a Djokovic–Thiem-elődöntőt a Roland Garros tenisz Grand Slam-tornán.\r

\r

","id":"20190607_Nadalnak_meg_varnia_kell_egy_kicsit_a_dontobeli_ellefelere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f51d16-2549-4db4-840c-db03a57547c2","keywords":null,"link":"/sport/20190607_Nadalnak_meg_varnia_kell_egy_kicsit_a_dontobeli_ellefelere","timestamp":"2019. június. 07. 19:02","title":"Nadalnak még várnia kell egy kicsit a döntőbeli ellenfelére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f29149-266d-464e-b289-29092009e186","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte hihetetlen, hogy az oroszoknak mi mindent sikerült bezsúfolniuk a nem túl nagy autó belterébe.","shortLead":"Szinte hihetetlen, hogy az oroszoknak mi mindent sikerült bezsúfolniuk a nem túl nagy autó belterébe.","id":"20190607_video_ilyen_belulrol_az_uj_lada_amiben_furdo_konyha_es_agy_is_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f29149-266d-464e-b289-29092009e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1483e0-c514-48ff-805f-718715e5642a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_video_ilyen_belulrol_az_uj_lada_amiben_furdo_konyha_es_agy_is_van","timestamp":"2019. június. 07. 11:21","title":"Videó: Ilyen belülről az új Lada, amiben fürdő, konyha és ágy is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok villanyoszlopon lengedeznek még a jelöltek.","shortLead":"Sok villanyoszlopon lengedeznek még a jelöltek.","id":"20190608_Ket_het_maradt_a_valasztasi_plakatok_eltakariasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871a8b24-a245-48f1-bfc7-d63d4e12501d","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Ket_het_maradt_a_valasztasi_plakatok_eltakariasara","timestamp":"2019. június. 08. 11:46","title":"Két hét maradt a választási plakátok eltakaríására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]