Több tízmillió eurót követelhet vissza az EU a Csehországtól a kormányfő cége miatt

[{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jelentősen, 44,2 százalékkal nőtt a Gazprom profitja az idei első három hónapban éves összevetésben, részben az értékesített földgáz árának emelkedése miatt.\r

","shortLead":"Jelentősen, 44,2 százalékkal nőtt a Gazprom profitja az idei első három hónapban éves összevetésben, részben...","id":"20190530_A_Gazpromnak_a_vartnal_is_jobban_bejott_a_foldgaz_aranak_megugrasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44572e26-0ab8-4d27-b15e-6ab8f7fa8550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_A_Gazpromnak_a_vartnal_is_jobban_bejott_a_foldgaz_aranak_megugrasa","timestamp":"2019. május. 30. 11:10","title":"A Gazpromnak a vártnál is jobban bejött a földgáz árának megugrása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a93d918-d4d6-4480-bef3-d85d260557df","c_author":"","category":"elet","description":"Ez az idei első alkalom. Földet nem érő tornádóból, úgynevezett tubából viszont több is volt a szerdai vihar során.","shortLead":"Ez az idei első alkalom. Földet nem érő tornádóból, úgynevezett tubából viszont több is volt a szerdai vihar során.","id":"20190529_Debrecenben_tornado_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a93d918-d4d6-4480-bef3-d85d260557df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a192204f-6f7d-4b69-8a97-bc7ba93f855d","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Debrecenben_tornado_volt","timestamp":"2019. május. 29. 20:49","title":"Debrecenben tornádó volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded8d1aa-c2f0-49cb-8865-0f3e40058475","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész a bíróságon tett vallomást egy sorozatgyilkossági ügyben.","shortLead":"A színész a bíróságon tett vallomást egy sorozatgyilkossági ügyben.","id":"20190530_Egy_sorozatgyilkos_aldozataval_randizott_Ashton_Kutcher","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded8d1aa-c2f0-49cb-8865-0f3e40058475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3e5e9e-8fe4-418d-be32-459c2539be01","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Egy_sorozatgyilkos_aldozataval_randizott_Ashton_Kutcher","timestamp":"2019. május. 30. 14:10","title":"Egy sorozatgyilkos áldozatával randizott Ashton Kutcher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf8272c-b3d1-4d87-a9f0-a799eaa46913","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen az oldalon mindenki nagyon szőrös és nagyon kerek.","shortLead":"Ezen az oldalon mindenki nagyon szőrös és nagyon kerek.","id":"20190531_Plus_size_allatok_Instagram_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf8272c-b3d1-4d87-a9f0-a799eaa46913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9a1b2c-3ab8-44c4-8023-b391f74a1432","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Plus_size_allatok_Instagram_oldal","timestamp":"2019. május. 31. 15:20","title":"Már a plus size állatoknak is van Instagram-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a3ce92-9f30-4ce7-99ff-ad99b09da12f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darab is letört a busz karosszériájából. ","shortLead":"Egy darab is letört a busz karosszériájából. ","id":"20190531_Fotok_Csunyan_osszetort_a_Thokoly_uton_karambolozo_BKKbusz_eleje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a3ce92-9f30-4ce7-99ff-ad99b09da12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899fc738-c274-4aec-bc2d-237a42a07cd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Fotok_Csunyan_osszetort_a_Thokoly_uton_karambolozo_BKKbusz_eleje","timestamp":"2019. május. 31. 17:05","title":"Fotók: Csúnyán összetört a Thököly úton karambolozó BKK-busz eleje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3872e251-0846-4175-bd22-fba79d396f35","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csökkentek a Mahir Cityposter bevételei, így hiába spórolt a béreken, kisebb lett a nyeresége az egy évvel korábbinál.","shortLead":"Csökkentek a Mahir Cityposter bevételei, így hiába spórolt a béreken, kisebb lett a nyeresége az egy évvel korábbinál.","id":"20190530_Hetvenmilliot_kaszalt_a_HVG_plakatjait_betilto_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3872e251-0846-4175-bd22-fba79d396f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36625b3-d443-4471-a584-d040f3a7fbae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Hetvenmilliot_kaszalt_a_HVG_plakatjait_betilto_ceg","timestamp":"2019. május. 30. 10:31","title":"Hetvenmilliót kaszált a HVG plakátjait eltüntető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sok filmsztár is úgy döntött, hogy nem dolgozik az állam területén. ","shortLead":"Sok filmsztár is úgy döntött, hogy nem dolgozik az állam területén. ","id":"20190530_Abortusztorveny_bojkott_Georgia_allam_Disney","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f978bd1e-c6f2-40f4-9e22-f9e2fb055e73","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Abortusztorveny_bojkott_Georgia_allam_Disney","timestamp":"2019. május. 30. 19:30","title":"A szigorú abortusztörvény miatt bojkottálhatja Georgia államot a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely arra utalt a Kormányinfón, hogy a bajor törvények miatt nem lép előre a bajor műszaki egyetem és a CEU együttműködése. A CEU rektorhelyettese, Enyedi Zsolt azt mondja, ez abszurd, a felek a kormány írásos garanciájára várnak, jelenleg ez gátolja az együttműködést.\r

\r

","shortLead":"Gulyás Gergely arra utalt a Kormányinfón, hogy a bajor törvények miatt nem lép előre a bajor műszaki egyetem és a CEU...","id":"20190530_A_CEU_rektorhelyettese_szerint_Gulyas_Gergely_abszurd_dolgokat_mondott_a_Kormanyinfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7944924-7782-4748-b60d-302e49786926","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_A_CEU_rektorhelyettese_szerint_Gulyas_Gergely_abszurd_dolgokat_mondott_a_Kormanyinfon","timestamp":"2019. május. 30. 13:34","title":"A CEU rektorhelyettese szerint Gulyás Gergely abszurd dolgokat mondott a Kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]