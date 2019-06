Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84f3b85d-071b-4791-bf54-df88a2c758aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén a napi középhőmérséklet elérheti a 25 fokot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Az ország nagy részén a napi középhőmérséklet elérheti a 25 fokot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése...","id":"20190611_idojaras_elorejelzes_magas_kozephomerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f3b85d-071b-4791-bf54-df88a2c758aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f13688-7c63-4544-979f-52e34fcc55c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_idojaras_elorejelzes_magas_kozephomerseklet","timestamp":"2019. június. 11. 06:44","title":"Alakul a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218cb36b-7daf-491e-b79d-52d31c2703e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonosították a kedden talált holttesteket, négy utast még keresnek. ","shortLead":"Azonosították a kedden talált holttesteket, négy utast még keresnek. ","id":"20190612_Tovabb_keresik_a_Dunaban_a_Hableany_negy_delkoreai_utasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218cb36b-7daf-491e-b79d-52d31c2703e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a79143-dae7-4342-ac20-29d5a9be47d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Tovabb_keresik_a_Dunaban_a_Hableany_negy_delkoreai_utasat","timestamp":"2019. június. 12. 06:58","title":"Tovább keresik a Dunában a Hableány négy dél-koreai utasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari német pilótája ötmásodperces büntetést kapott a Kanadai Nagydíjon, így bukta az első helyezését. A pilóta kiakadt, a Ferrari fellebbez.","shortLead":"A Ferrari német pilótája ötmásodperces büntetést kapott a Kanadai Nagydíjon, így bukta az első helyezését. A pilóta...","id":"20190610_Vettel_Probaltam_tulelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9e9e3-2c4b-4f7f-ab0f-abe06b3799be","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Vettel_Probaltam_tulelni","timestamp":"2019. június. 10. 09:30","title":"Vettel: \"Próbáltam túlélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766d310f-257d-4820-a44b-526c3f9630e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül bemutathatja a Samsung idei csúcstelefonjainak második nagy eresztését. Az 5G-s Galaxy Note10-et egy ismert benchmarkoldalon fedezték fel.","shortLead":"Néhány héten belül bemutathatja a Samsung idei csúcstelefonjainak második nagy eresztését. Az 5G-s Galaxy Note10-et...","id":"20190611_samsung_galaxy_note10_5g_geekbench_benchmark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=766d310f-257d-4820-a44b-526c3f9630e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083209b0-c2e8-470e-8e97-8e0ac0687986","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_samsung_galaxy_note10_5g_geekbench_benchmark","timestamp":"2019. június. 11. 14:03","title":"Ilyen erős lesz: már feltűntek a még be sem mutatott 5G-s Galaxy Note10 benchmarkjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc48dbd-68bc-4bca-93bb-67ddc2ddaae2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hajhálós, tekegolyó-nyalogató Jesus Quintana kalandja folytatódik. ","shortLead":"A hajhálós, tekegolyó-nyalogató Jesus Quintana kalandja folytatódik. ","id":"20190611_Mar_majdnem_kesz_A_Nagy_Lebowski_spinoffja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc48dbd-68bc-4bca-93bb-67ddc2ddaae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d134782-237b-4930-872e-259934549ce8","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Mar_majdnem_kesz_A_Nagy_Lebowski_spinoffja","timestamp":"2019. június. 11. 11:02","title":"Már majdnem kész A nagy Lebowski spinoffja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Simonka Györgyöt a Dél-békési Többcélú Kistérségi Fejlesztési Társaság tüntette ki.","shortLead":"Simonka Györgyöt a Dél-békési Többcélú Kistérségi Fejlesztési Társaság tüntette ki.","id":"20190611_Kituntetest_kapott_a_koltsegvetesi_csalassal_gyanusitott_fideszes_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2346006-d8ec-417a-934d-d3fde4725e7d","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Kituntetest_kapott_a_koltsegvetesi_csalassal_gyanusitott_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. június. 11. 12:04","title":"Kitüntetést kapott a költségvetési csalással gyanúsított fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Rohamrendőrök vették körül hétfőn a parlament épületét, miután a hatóságok a tömeges tiltakozások ellenére bejelentették, hogy kitartanak a kiadatásra vonatkozó törvényjavaslat mellett.","shortLead":"Rohamrendőrök vették körül hétfőn a parlament épületét, miután a hatóságok a tömeges tiltakozások ellenére...","id":"20190610_Tovabbra_sincs_nyugalom_Hongkongban__rendorok_vedik_a_parlamentet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0d7be7-1259-4b6e-87ce-4a616b98de19","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Tovabbra_sincs_nyugalom_Hongkongban__rendorok_vedik_a_parlamentet","timestamp":"2019. június. 10. 09:16","title":"Továbbra sincs nyugalom Hongkongban - rendőrök védik a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad230b04-f4b2-4a4d-976d-8be86ad2210d","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A New York Times Magazine gasztrokolumnistája azt állítja, felfedezte, hol készítik a világ legjobb zöldsalátáját. S igyekezett megtudni, mi a recept nyitja.\r

\r

","shortLead":"A New York Times Magazine gasztrokolumnistája azt állítja, felfedezte, hol készítik a világ legjobb zöldsalátáját. S...","id":"20190611_Nem_beszelunk_zoldeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad230b04-f4b2-4a4d-976d-8be86ad2210d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e55638-9381-42c4-9be0-e62a8a22df50","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Nem_beszelunk_zoldeket","timestamp":"2019. június. 11. 18:23","title":"Nem beszélünk zöldeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]