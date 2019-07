Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az őrült orvosi \"praktikák\" egyik melegágya maga a Facebook, a közösségi oldal ezért száműzi felületéről a félrevezető, és nem ritkán életveszélyes bejegyzéseket. ","shortLead":"Az őrült orvosi \"praktikák\" egyik melegágya maga a Facebook, a közösségi oldal ezért száműzi felületéről a félrevezető...","id":"20190703_facebook_csodabogyo_felrevezetes_gyogymod_hasztalan_kezeles_gyogyszer_fogyokura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75ed7a-a8af-4b3b-a586-90243eab3fea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_csodabogyo_felrevezetes_gyogymod_hasztalan_kezeles_gyogyszer_fogyokura","timestamp":"2019. július. 03. 09:03","title":"Eltüntetik a Facebookról a csodabogyókat és a hasztalan fogyókúrás tanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c84302e-5e43-4760-9256-39cc7efdcfce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áramellátási gondok miatt szünetelt a betegellátás és előjegyzés a Szent Margit Rendelőintézet telephelyein – közölte Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.","shortLead":"Áramellátási gondok miatt szünetelt a betegellátás és előjegyzés a Szent Margit Rendelőintézet telephelyein – közölte...","id":"20190703_Nincs_aram_szunetel_a_betegellatas_a_Szent_Margit_Rendelointezet_telephelyein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c84302e-5e43-4760-9256-39cc7efdcfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79996862-53ef-4dce-b7d8-c7954b067e4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Nincs_aram_szunetel_a_betegellatas_a_Szent_Margit_Rendelointezet_telephelyein","timestamp":"2019. július. 03. 10:22","title":"Elment az áram, szünetelt a betegellátás a Szent Margit Rendelőintézet telephelyein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9594a-4379-4e08-a0f8-5f73f3813c43","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190703_Marabu_FekNyuz_Agitprop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69a9594a-4379-4e08-a0f8-5f73f3813c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9f16b5-d8ee-4749-ae97-b71a8f64e66f","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Marabu_FekNyuz_Agitprop","timestamp":"2019. július. 03. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Agitprop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a763f68-434a-48a6-a762-6cd2e266ee68","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Zsolnay-kerámia szakértője, a pécsi múzeumi élet motorja volt.","shortLead":"A Zsolnay-kerámia szakértője, a pécsi múzeumi élet motorja volt.","id":"20190702_Elhunyt_Hars_Eva_muveszettortenesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a763f68-434a-48a6-a762-6cd2e266ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e1d56f-726d-4147-82c2-e82094d8381d","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Elhunyt_Hars_Eva_muveszettortenesz","timestamp":"2019. július. 02. 09:27","title":"Elhunyt Hárs Éva művészettörténész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb9a37f-8dbe-4a7a-9d4c-8fc9b91c08a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Moldován László korábban az LMP budapesti elnöke is volt. Azóta a pártból is kilépett.","shortLead":"Moldován László korábban az LMP budapesti elnöke is volt. Azóta a pártból is kilépett.","id":"20190703_Van_mar_kozos_jelolt_Erzsebetvarosban_megis_elindulhat_az_LMP_volt_tagja_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb9a37f-8dbe-4a7a-9d4c-8fc9b91c08a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f47a5d9-c79e-402f-9b8f-4016c022cd87","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Van_mar_kozos_jelolt_Erzsebetvarosban_megis_elindulhat_az_LMP_volt_tagja_is","timestamp":"2019. július. 03. 16:06","title":"Van már közös jelölt Erzsébetvárosban, mégis elindulhat az LMP volt tagja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb055bc4-a4dc-4bd7-ba07-192ea2bf83ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan néz ki az X5 hamarosan hivatalosan is leleplezendő kupés testvérmodellje. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan néz ki az X5 hamarosan hivatalosan is leleplezendő kupés testvérmodellje. ","id":"20190702_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_bmw_x6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb055bc4-a4dc-4bd7-ba07-192ea2bf83ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62618d97-a1cc-4374-ad03-f6b919c6bd95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_bmw_x6","timestamp":"2019. július. 02. 13:21","title":"Kiszivárgott gyári fotókon a teljesen új BMW X6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanútlan szörfösök nem vettek észre, hogy a ragadozó feléjük közelít.","shortLead":"A gyanútlan szörfösök nem vettek észre, hogy a ragadozó feléjük közelít.","id":"20190702_Hatalmas_feher_capa_uszott_a_szorfosok_fele_amikor_egy_dronpilota_kiszurta_a_levegobol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebb36e7-d7df-4178-825b-4261e712da82","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Hatalmas_feher_capa_uszott_a_szorfosok_fele_amikor_egy_dronpilota_kiszurta_a_levegobol__video","timestamp":"2019. július. 02. 11:51","title":"Hatalmas fehér cápa úszott a szörfösök felé, amikor egy drónpilóta kiszúrta a levegőből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7750f0-21b2-4c36-85ba-86ebf9a833d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orosz jelentések szerint az orosz hadiflotta titkosan fejlesztett kémtengeralattjáróján, a Losarikon pusztíthatott tűzvész hétfőn, amelyben 14 tengerész vesztette életét. A baleset az Oroszország északi részén lévő Barents-tengerben történt.","shortLead":"Orosz jelentések szerint az orosz hadiflotta titkosan fejlesztett kémtengeralattjáróján, a Losarikon pusztíthatott...","id":"20190703_Egy_titkos_orosz_kemtengeralattjaron_pusztithatott_a_hetfoi_tuzvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e7750f0-21b2-4c36-85ba-86ebf9a833d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92092876-2e19-4ccb-8892-d7e395477143","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Egy_titkos_orosz_kemtengeralattjaron_pusztithatott_a_hetfoi_tuzvesz","timestamp":"2019. július. 03. 10:45","title":"Egy titkos orosz kémtengeralattjárón pusztíthatott a hétfői tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]