[{"available":true,"c_guid":"2e5978e8-667c-489f-b9ad-1904b7c62dbf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idegek áthuzalozásával ausztrál sebészeknek sikerült helyreállítaniuk lebénult betegeknél a kar és kéz mozgatásának képességét, lehetővé téve, hogy önállóan tudjanak enni és eszközöket használni. A teljességgel normális működést még nem sikerült helyreállítani, de az orvosok szerint az úttörő műtét megváltoztatja a páciensek életét.","shortLead":"Az idegek áthuzalozásával ausztrál sebészeknek sikerült helyreállítaniuk lebénult betegeknél a kar és kéz mozgatásának...","id":"20190708_benult_kar_kez_idegek_athuzalozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5978e8-667c-489f-b9ad-1904b7c62dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6467666d-724f-4bf5-87f8-08b3052dd026","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_benult_kar_kez_idegek_athuzalozasa","timestamp":"2019. július. 08. 12:03","title":"Sikerült az áttörés: visszafordítható a kar és a kéz bénultsága az idegek áthuzalozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját mobilfizetési megoldással állt elő az üzletlánc Spanyolországban.","shortLead":"Saját mobilfizetési megoldással állt elő az üzletlánc Spanyolországban.","id":"20190708_Olyan_ujdonsagot_tesztel_a_Lidl_aminek_itthon_is_sokan_orulnenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd94f7b-c37b-415e-89e1-47b6fac3cde8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Olyan_ujdonsagot_tesztel_a_Lidl_aminek_itthon_is_sokan_orulnenek","timestamp":"2019. július. 08. 16:47","title":"Olyan újdonsággal állt elő a Lidl, aminek itthon is sokan örülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"NAV-végrehajtás van az ékszerkereskedelemmel foglalkozó Dorottya Diamond Palace-on. ","shortLead":"NAV-végrehajtás van az ékszerkereskedelemmel foglalkozó Dorottya Diamond Palace-on. ","id":"20190708_Vajna_Timea_ujabb_cegere_csapott_le_az_adohatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b987015-36eb-4018-aea7-b2b2849bb2ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Vajna_Timea_ujabb_cegere_csapott_le_az_adohatosag","timestamp":"2019. július. 08. 16:32","title":"Vajna Tímea újabb cégére csapott le az adóhatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"Tömpe István","category":"gazdasag","description":"Ma néhány ember hálózata birtokolja a gazdasági vagyon felét – állítja Tömpe István közgazdász, az Állami Vagyonügynökség első igazgatója, aki esszéjében áttekinti, milyen hibák és milyen játszmák vezettek Magyarországon a Nemzeti Együttműködés Rendszeréig, vagyis a NER-ig, amely az 1989-ben kezdődött rendszerváltás legutóbbi, autokratikus korszaka. ","shortLead":"Ma néhány ember hálózata birtokolja a gazdasági vagyon felét – állítja Tömpe István közgazdász, az Állami...","id":"20190707_Tompe_Istvan_Ali_baba_es_a_40_rablo_immar_azonos_egyletben_mukodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2400b1b-5249-49ac-9ff8-a978a4d5bc8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Tompe_Istvan_Ali_baba_es_a_40_rablo_immar_azonos_egyletben_mukodik","timestamp":"2019. július. 07. 10:00","title":"Tömpe István: \"Ali baba és a 40 rabló immár azonos egyletben működik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b22b0-578a-4f4a-a85f-3e263e4929a7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A borászoknak ez nem jó, mert Magyarországon a borszőlő termelési költségei lényegesen magasabbak, mint a nagy bortermelő nyugat-európai országokban. ","shortLead":"A borászoknak ez nem jó, mert Magyarországon a borszőlő termelési költségei lényegesen magasabbak, mint a nagy...","id":"20190708_Nagyon_alacsony_az_iden_a_termeloi_bor_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b22b0-578a-4f4a-a85f-3e263e4929a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f096edee-d548-448d-bd45-d4db0d422623","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Nagyon_alacsony_az_iden_a_termeloi_bor_ara","timestamp":"2019. július. 08. 06:24","title":"Nagyon alacsony az idén a termelői bor ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d87db6-5187-4633-9dff-9619fc2765de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először került napvilágra japán írásos dokumentum arról, hogy az ázsiai szigetország hadserege vegyi fegyvert vetett be a második kínai-japán háborúban 1939-ben, Kína északi részén.","shortLead":"Először került napvilágra japán írásos dokumentum arról, hogy az ázsiai szigetország hadserege vegyi fegyvert vetett be...","id":"20190708_merges_gaz_vegyi_fegyver_japan_1939","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d87db6-5187-4633-9dff-9619fc2765de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9f7545-0f9d-4d74-8496-3bed53bc6a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_merges_gaz_vegyi_fegyver_japan_1939","timestamp":"2019. július. 08. 17:03","title":"Dokumentum igazolja, hogy Japán vegyi fegyvert vetett be Kínában 1939-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több ezer hektárról zölden szedik a fürtöket, miután először írták ki azt a támogatást, amelyet zöldszüretre lehetett igényelni. A borszőlő felvásárlási áráról még nincs információ, de sok jóval nem kecsegtet. ","shortLead":"Több ezer hektárról zölden szedik a fürtöket, miután először írták ki azt a támogatást, amelyet zöldszüretre lehetett...","id":"20190708_zoldszuret_tamogatas_borasz_szolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428dbcc9-f70e-4cc5-a88c-e7d1991ab16a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_zoldszuret_tamogatas_borasz_szolo","timestamp":"2019. július. 08. 12:39","title":"Inkább érés előtt szüretelik le a szőlőt a magyar borvidékeken, azért legalább biztosan fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8c11b0-9068-4127-874f-b27c9119ddf1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcszoros bajnok Roger Federer a legjobb 16 közé jutott a wimbledoni teniszbajnokságon. A 37 éves svájci sztár a sportág történetében elsőként 350. egyéni Grand Slam-mérkőzését nyerte meg.","shortLead":"A nyolcszoros bajnok Roger Federer a legjobb 16 közé jutott a wimbledoni teniszbajnokságon. A 37 éves svájci sztár...","id":"20190707_Federer_fantasztikus_rekordot_ert_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a8c11b0-9068-4127-874f-b27c9119ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca6d339-b294-4526-938d-c2ab8ff5d692","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Federer_fantasztikus_rekordot_ert_el","timestamp":"2019. július. 07. 08:02","title":"Federer fantasztikus rekordot ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]