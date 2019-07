Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs hír sérültekről. ","shortLead":"Nincs hír sérültekről. ","id":"20190711_Tuz_Warner_studio_Leavesden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5568f88b-52eb-4b7f-93e5-23a8e775bc1c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Tuz_Warner_studio_Leavesden","timestamp":"2019. július. 11. 13:31","title":"Tűz ütött ki a Warner egyik stúdiójában, ahol a Harry Pottert is forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság összesen 82,5 milliárd forint értékben írt ki pályázatot alsó, közép- és felső kategóriás személyautókra, egyterűekre, terepjárókra, pick-upokra, áruszállítókra, valamint szervizelésükre.","shortLead":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság összesen 82,5 milliárd forint értékben írt ki pályázatot alsó, közép- és...","id":"20190711_allami_autok_beszerzes_palyazat_kozbeszerzesi_es_ellatasi_foigazgatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf6b1a1-9fc6-48ca-a743-335b5c52b323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_allami_autok_beszerzes_palyazat_kozbeszerzesi_es_ellatasi_foigazgatosag","timestamp":"2019. július. 11. 07:37","title":"Új autókat vesz az állam 82,5 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8094d9-67dc-449b-a53b-ff80c9c8a417","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar kormány vétója miatt sem született korábban megállapodás a 2050-es klímacélról. Nagy kérdés, mi lesz ezek után, ugyanis az Európai Bizottság német elnökjelöltjének épp a klímavédelem az egyik szívügye.","shortLead":"A magyar kormány vétója miatt sem született korábban megállapodás a 2050-es klímacélról. Nagy kérdés, mi lesz ezek...","id":"20190710_unios_klimasemlegesseg_2050_orban_viktor_fidesz_magyar_kormany_ursula_von_der_leyen_elnokjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec8094d9-67dc-449b-a53b-ff80c9c8a417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef083673-816e-4fa8-9a63-562e64acef6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_unios_klimasemlegesseg_2050_orban_viktor_fidesz_magyar_kormany_ursula_von_der_leyen_elnokjelolt","timestamp":"2019. július. 10. 19:03","title":"Épp azért küzd az EB új elnökjelöltje, amit Orbánék csuklóból leszavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő férje, Szűcs Lajos ismét kórházba került, de unokája nem látogathatja meg.","shortLead":"A színésznő férje, Szűcs Lajos ismét kórházba került, de unokája nem látogathatja meg.","id":"20190711_Pecsi_Ildiko_a_korhazbol_is_kitiltotta_unokajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb85e56f-0a69-4199-82bf-b203e026627e","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Pecsi_Ildiko_a_korhazbol_is_kitiltotta_unokajat","timestamp":"2019. július. 11. 09:44","title":"Pécsi Ildikó a kórházból is kitiltotta unokáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos és Harry herceg is részt vett játékosként a meccsen, de ezúttal az nem róluk szólt.","shortLead":"Vilmos és Harry herceg is részt vett játékosként a meccsen, de ezúttal az nem róluk szólt.","id":"20190712_Ellopta_a_showt_hercegi_lovaspolomeccsen_Meghan_Markle_es_karjan_a_kis_Archie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c42ace-8dcf-42bd-a03f-65b3919904d7","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Ellopta_a_showt_hercegi_lovaspolomeccsen_Meghan_Markle_es_karjan_a_kis_Archie","timestamp":"2019. július. 12. 08:18","title":"Ellopta a show-t a hercegi lovaspólómeccsen Meghan Markle és karján a kis Archie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak idén már több mint 50 gyerek lett szexuális indíttatású erőszak áldozata Ukrajnában.","shortLead":"Csak idén már több mint 50 gyerek lett szexuális indíttatású erőszak áldozata Ukrajnában.","id":"20190712_Kenyszerkasztraljak_a_gyerekek_ellen_szexualis_eroszakot_elkoveto_elitelteket_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28abda4-1ac4-45a2-8876-97db8ba0cde9","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Kenyszerkasztraljak_a_gyerekek_ellen_szexualis_eroszakot_elkoveto_elitelteket_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 12. 12:46","title":"Kényszerkasztrálják a gyerekek ellen szexuális erőszakot elkövető elítélteket Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az elmúlt hat évben közel 70 elefántot gázoltak halálra a vonatok, most azt használja ki az indiai vasút, hogy az elefántok félnek a méhektől.","shortLead":"Az elmúlt hat évben közel 70 elefántot gázoltak halálra a vonatok, most azt használja ki az indiai vasút...","id":"20190711_Mehzummogessel_tartjak_tavol_az_elefantokat_a_vasuti_sinektol_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a07fb58-2a73-4a0a-a61b-f2bd7ca1f51c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Mehzummogessel_tartjak_tavol_az_elefantokat_a_vasuti_sinektol_Indiaban","timestamp":"2019. július. 11. 21:59","title":"Méhzümmögéssel tartják távol az elefántokat a vasúti sínektől Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadae4d-c1a1-40af-aac2-305e2e13c0b3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tervek szerint a filmet - a korabeli hangulatot felidézve - fekete-fehér filmszalagra forgatják majd. ","shortLead":"A tervek szerint a filmet - a korabeli hangulatot felidézve - fekete-fehér filmszalagra forgatják majd. ","id":"20190711_Gary_Oldman_David_Fincher_film_Herman_Mankiewicz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eadae4d-c1a1-40af-aac2-305e2e13c0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a09e54c-7bd2-4775-bc67-7226953c8617","keywords":null,"link":"/kultura/20190711_Gary_Oldman_David_Fincher_film_Herman_Mankiewicz","timestamp":"2019. július. 11. 16:53","title":"Gary Oldmannel készül David Fincher új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]