[{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kommunista állam a világ országai közül az egyik legmagasabb számaránnyal rendelkezik a bebörtönzötteket illetően. ","shortLead":"A kommunista állam a világ országai közül az egyik legmagasabb számaránnyal rendelkezik a bebörtönzötteket illetően. ","id":"20190719_Tobb_mint_2600_rab_kapott_kegyelmet_Kubaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1708edc3-c9e7-4f66-85d0-0700746463ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Tobb_mint_2600_rab_kapott_kegyelmet_Kubaban","timestamp":"2019. július. 19. 19:44","title":"Több mint 2600 rab kapott kegyelmet Kubában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lényegében minden automatát be kell jelenteni a NAV-nál, ami bármit ad pénzért cserébe. Kivéve, ha csak mobilos appon keresztül lehet fizetni. Alapesetben az üzemeltetőnek kell bejelentenie az automatát, ha nem egyértelmű, ki az, akkor annak, akihez az automatából származó bevétel befolyik.","shortLead":"Lényegében minden automatát be kell jelenteni a NAV-nál, ami bármit ad pénzért cserébe. Kivéve, ha csak mobilos appon...","id":"20190719_A_NAV_kulon_szolt_hogy_az_ovszerautomatakrol_is_tudnia_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8907cc73-751b-46b8-b10c-53c967149cc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_A_NAV_kulon_szolt_hogy_az_ovszerautomatakrol_is_tudnia_kell","timestamp":"2019. július. 19. 05:45","title":"A NAV külön szólt, hogy az óvszerautomatákról is tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22186c7-5035-4f71-ba2e-c1bac6ab99c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Manapság majdnem mindent megtörténhet az utakon. ","shortLead":"Manapság majdnem mindent megtörténhet az utakon. ","id":"20190720_Video_halalos_iramban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c22186c7-5035-4f71-ba2e-c1bac6ab99c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f171c6db-1f19-4883-8dca-d733dd60e8a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190720_Video_halalos_iramban","timestamp":"2019. július. 20. 12:52","title":"Halálos iramban-módra a kamion alatt bújik át a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748e35b6-d056-4d10-85dd-476293977758","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ország egyik legismertebb autószalonja két hónapja nem márkakereskedés, mégsem távolította el az arculati elemeket. ","shortLead":"Az ország egyik legismertebb autószalonja két hónapja nem márkakereskedés, mégsem távolította el az arculati elemeket. ","id":"20190719_Elvesztette_markakereskedoi_statusztat_az_Opel_Gombos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748e35b6-d056-4d10-85dd-476293977758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7735f1-9fd4-40a0-8d8b-7d3eeadc5f0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Elvesztette_markakereskedoi_statusztat_az_Opel_Gombos","timestamp":"2019. július. 19. 16:53","title":"Nem márkakereskedés többé az Opel Gombos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Itt az ötös lottó nyerőszámai.","shortLead":"Itt az ötös lottó nyerőszámai.","id":"20190720_Ez_az_ot_szam_tori_ossze_eheti_almait_Vagy_megsem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a66b4a3-99a4-4582-a368-c5a95dee37cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Ez_az_ot_szam_tori_ossze_eheti_almait_Vagy_megsem","timestamp":"2019. július. 20. 19:45","title":"Ez az öt szám töri össze eheti álmait. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Július elsejét követően különböző tartalmú tb-igazolásokat kaphattak az érdeklődők. Ezek közül sajnos nem mindegyik felelt meg a bankok elvárásainak, így önhibájukon kívül sokan nehéz helyzetbe kerülhettek.","shortLead":"Július elsejét követően különböző tartalmú tb-igazolásokat kaphattak az érdeklődők. Ezek közül sajnos nem mindegyik...","id":"20190719_Hibas_tbigazolasokat_allitottak_ki_a_babavarot_igenyloknek_nem_art_a_banknal_erdeklodni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2437fca3-2704-44c8-971e-11253f2d7ecc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_Hibas_tbigazolasokat_allitottak_ki_a_babavarot_igenyloknek_nem_art_a_banknal_erdeklodni","timestamp":"2019. július. 19. 12:21","title":"Hibás tb-igazolásokat állítottak ki a babavárót igénylőknek, nem árt a banknál érdeklődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós István főpolgármester részvétet nyilvánított a családnak.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester részvétet nyilvánított a családnak.","id":"20190720_Heller_Agnest_sajat_halottjanak_tekinti_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771d7c24-2d1d-453e-8f94-727e0dd60c26","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Heller_Agnest_sajat_halottjanak_tekinti_Budapest","timestamp":"2019. július. 20. 07:55","title":"Heller Ágnest saját halottjának tekinti Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit hajó állítólag nem tartotta a tiszteletben a nemzetközi tengeri hajózás szabályait. A brit védelmi minisztérium sürgős felvilágosítást kért Irántól.","shortLead":"A brit hajó állítólag nem tartotta a tiszteletben a nemzetközi tengeri hajózás szabályait. A brit védelmi minisztérium...","id":"20190719_Iran_lefoglalt_egy_brit_olajszallito_hajot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9734b073-9bb2-4c00-aa2a-4219843f9264","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Iran_lefoglalt_egy_brit_olajszallito_hajot","timestamp":"2019. július. 19. 21:29","title":"Irán lefoglalt egy brit olajszállító hajót, Londonban összeült a krízishelyzeteket kezelő COBRA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]