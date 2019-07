Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fb37b68-7a07-44d4-ba06-bfe9be0be5f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fejfájás és gyomorpanaszok ellenére is bejutott a kvangdzsui vb döntőjébe.","shortLead":"Fejfájás és gyomorpanaszok ellenére is bejutott a kvangdzsui vb döntőjébe.","id":"20190724_Kenderesi_szetuszassal_dontos_200_meter_pillangon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fb37b68-7a07-44d4-ba06-bfe9be0be5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfde1561-e920-4395-9f63-7fdd23d2bcc8","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Kenderesi_szetuszassal_dontos_200_meter_pillangon","timestamp":"2019. július. 24. 05:16","title":"Kenderesi szétúszással döntős 200 méter pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kísérletképpen több országban is kikapcsolta a fotók alatti lájkokat az Instagram, mondván, így majd nyugodtabbak lesznek az emberek. Úgy tűnik, igazuk lett, felháborodásnak nyoma sincs.","shortLead":"Kísérletképpen több országban is kikapcsolta a fotók alatti lájkokat az Instagram, mondván, így majd nyugodtabbak...","id":"20190723_instagram_lajkolas_like_gomb_fotomegosztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a60aae3-f35c-4dc7-942b-cd48b60d6a69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_instagram_lajkolas_like_gomb_fotomegosztas","timestamp":"2019. július. 23. 18:03","title":"Eltüntette a lájkokat az Instagram – az emberek pedig imádják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azzal gyanúsítják őket, hogy a CIA számára kémkedtek, Washington határozottan visszautasítja a vádakat. ","shortLead":"Azzal gyanúsítják őket, hogy a CIA számára kémkedtek, Washington határozottan visszautasítja a vádakat. ","id":"20190722_Iran_halalra_itelt_tobb_allitolagos_amerikai_kemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a32b072-56a1-4442-8625-661fdfaf0716","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_Iran_halalra_itelt_tobb_allitolagos_amerikai_kemet","timestamp":"2019. július. 22. 16:19","title":"Irán halálra ítélt több állítólagos amerikai kémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c60bee-14b3-462d-9d45-71ca23f64b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét hírbe hozták az izraeli NSO Groupot, kiderült ugyanis, hogy kémprogramjával felhasználói adatok szerezhetők az Apple, a Google, a Facebook, az Amazon és a Microsoft szervereiről.","shortLead":"Ismét hírbe hozták az izraeli NSO Groupot, kiderült ugyanis, hogy kémprogramjával felhasználói adatok szerezhetők...","id":"20190723_nso_group_pegasus_kemprogram_felhoszolgaltatas_adatlopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05c60bee-14b3-462d-9d45-71ca23f64b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52df2618-f278-46d8-9edc-029191db471d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_nso_group_pegasus_kemprogram_felhoszolgaltatas_adatlopas","timestamp":"2019. július. 23. 09:03","title":"A Google, a Facebook és a Microsoft szervereiről is képes adatokat lopni egy új program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b45b48-b40c-474e-929f-1994465333a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vegán ételek piacán eddig viszonylag kevés felhozatal volt a hal ízű, de halat nem tartalmazó ételekből, a jövőben azonban ez változhat.","shortLead":"A vegán ételek piacán eddig viszonylag kevés felhozatal volt a hal ízű, de halat nem tartalmazó ételekből, a jövőben...","id":"20190723_impossible_foods_leghemoglobin_hal_izu_etelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b45b48-b40c-474e-929f-1994465333a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb723c5-69b4-43bc-9a6e-50bf66cd15e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_impossible_foods_leghemoglobin_hal_izu_etelek","timestamp":"2019. július. 23. 12:03","title":"Jó hír a vegánoknak: végre sikerült hal ízű műhalat készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaa6c6e-e99a-4b27-bd44-bbb870b5f9d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan sokkal könnyebb lesz nyomon követni Androidon is a Bluetooth-fülhallgatók töltöttségi szintjét. De más újdonságok is érkeznek majd a Fast Pair nevű sztenderdhez.","shortLead":"Hamarosan sokkal könnyebb lesz nyomon követni Androidon is a Bluetooth-fülhallgatók töltöttségi szintjét. De más...","id":"20190724_google_bluetooth_fulhallgato_android_fast_pair","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbaa6c6e-e99a-4b27-bd44-bbb870b5f9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058d997a-ac53-46d6-b390-66eecd0df472","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_google_bluetooth_fulhallgato_android_fast_pair","timestamp":"2019. július. 24. 10:33","title":"Ügyes új funkció kerül az Androidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy nő a munkaerőhiány, egyre gyorsabban kell valahol elhelyezni a vendégmunkásokat.","shortLead":"Ahogy nő a munkaerőhiány, egyre gyorsabban kell valahol elhelyezni a vendégmunkásokat.","id":"20190723_Nepszava_Onkormanyzati_irodaba_koltoztettek_be_vendegmunkasokat_Erzsebetvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea06008-db28-4bd1-89e7-2d4e1feea380","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Nepszava_Onkormanyzati_irodaba_koltoztettek_be_vendegmunkasokat_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. július. 23. 05:27","title":"Népszava: Önkormányzati irodába költöztettek be vendégmunkásokat Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d319e4-13f4-4d90-b140-db522ba1d5ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig tervezték a Csandrajáan-2 missziót, amivel India lehet az első, aki a Hold déli pólusához megy.","shortLead":"Sokáig tervezték a Csandrajáan-2 missziót, amivel India lehet az első, aki a Hold déli pólusához megy.","id":"20190722_india_urkutatasi_hivatal_csandrajaan_2_hold_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0d319e4-13f4-4d90-b140-db522ba1d5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75db83f-7892-43e4-b1e3-c0515d8595bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_india_urkutatasi_hivatal_csandrajaan_2_hold_kutatas","timestamp":"2019. július. 22. 12:03","title":"Sikerült: Elindult a Holdra India, a déli pólushoz visznek egy kutatójárművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]