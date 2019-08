Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A sérültek állapota válságos. ","shortLead":"A sérültek állapota válságos. ","id":"20190804_Husz_halott_El_Paso_lovoldozes_Texas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a0eb16-53a6-42c8-8429-fc48f46f7b44","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Husz_halott_El_Paso_lovoldozes_Texas","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:20","title":"Húsz halottja van az El Pasó-i lövöldözésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közlekedési balesetben sérült férfin segítettek Kecskeméten.","shortLead":"Egy közlekedési balesetben sérült férfin segítettek Kecskeméten.","id":"20190803_Civilben_levo_rendor_mentett_eletet_Kecskemeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54f691f-77bf-4424-8783-221b01609e3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Civilben_levo_rendor_mentett_eletet_Kecskemeten","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:59","title":"Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Meglepő eredményekkel indul a bajnokság. ","shortLead":"Meglepő eredményekkel indul a bajnokság. ","id":"20190803_Gyozott_a_Puskas_a_Kisvarda_es_a_Mezokovesd_is_az_NB_I_elso_fordulojaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9deeb16a-fda1-4a92-b96c-963ad05d513e","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Gyozott_a_Puskas_a_Kisvarda_es_a_Mezokovesd_is_az_NB_I_elso_fordulojaban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 21:36","title":"Győzött a Puskás, a Kisvárda és a Mezőkövesd is az NB I első fordulójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b41ee5-e15d-41d0-adfa-9405bf8a82f7","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Minden adott az Asus ZenFone 6-ban, hogy erős induló legyen a legjobb mobilok kategóriájában. Ár-érték arány tekintetében nyugodtan nevezhetjük az év egyik legjobb okostelefonjának. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk: a kevesebb néha több.","shortLead":"Minden adott az Asus ZenFone 6-ban, hogy erős induló legyen a legjobb mobilok kategóriájában. Ár-érték arány...","id":"20190803_asus_zenfone_6_androidos_csucsmobil_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7b41ee5-e15d-41d0-adfa-9405bf8a82f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0673844d-5081-4a13-aaaf-9c4b35733147","keywords":null,"link":"/tudomany/20190803_asus_zenfone_6_androidos_csucsmobil_teszt","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:00","title":"Erős androidos telefon, egy trükkös megoldással: teszten az Asus ZenFone 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edb9920-2e35-4a92-858f-b2190148f710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentés személyi változásokat hirdettek ki.","shortLead":"Jelentés személyi változásokat hirdettek ki.","id":"20190803_Tobb_embert_lecserelt_Orban_a_kormany_masodik_vonalaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8edb9920-2e35-4a92-858f-b2190148f710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d554600-4ede-4c50-9924-7e9cae9aa53e","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Tobb_embert_lecserelt_Orban_a_kormany_masodik_vonalaban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:38","title":"Több embert lecserélt Orbán a kormány második vonalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rasovszky kevesebb mint két másodperccel ért a célba a második helyezett előtt. ","shortLead":"Rasovszky kevesebb mint két másodperccel ért a célba a második helyezett előtt. ","id":"20190804_Rasovszky_Kristof_Olasz_Anna_Kanada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76518fb2-6cce-4d0f-86b6-1e469cb49239","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Rasovszky_Kristof_Olasz_Anna_Kanada","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:15","title":"Rasovszky Kristóf arany-, Olasz Anna bronzérmet nyert Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9efbbd-be4c-4351-b5d3-954debfca586","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetven éve, 1949. augusztus 3-án hunyt el Ignotus, aki kritikus, a Nyugat egyik alapítója, első főszerkesztője volt. Nagyszerű novellákat írt, és költőként is próbálkozott, de mikor az elsők között felismerte Ady zsenijét, a saját műveit jelentéktelennek érezte.","shortLead":"Hetven éve, 1949. augusztus 3-án hunyt el Ignotus, aki kritikus, a Nyugat egyik alapítója, első főszerkesztője volt...","id":"20190803_Nem_egyszeru_koltonek_lenni_ha_Ady_irogat_a_szomszed_asztalnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e9efbbd-be4c-4351-b5d3-954debfca586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb97c10e-f56e-4c44-96d6-d708d26c74ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190803_Nem_egyszeru_koltonek_lenni_ha_Ady_irogat_a_szomszed_asztalnal","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:17","title":"Nem egyszerű költőnek lenni, ha Ady írogat a szomszéd asztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532229de-272c-46db-85db-1934dd715411","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A szokásosnál is nagyobb türelemre lesz szükség. ","shortLead":"A szokásosnál is nagyobb türelemre lesz szükség. ","id":"20190804_Magyar_Nagydij_Mogyorod_kozlekedes_forgalom_Hungaroring","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=532229de-272c-46db-85db-1934dd715411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38ad8b-3f2a-4123-bdab-d651a3c21531","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190804_Magyar_Nagydij_Mogyorod_kozlekedes_forgalom_Hungaroring","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:58","title":"Így változik a forgalom a Magyar Nagydíj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]