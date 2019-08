Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd8457da-f748-4d34-bb6d-a4b4a7701568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős színészt egy svájci kórházban ápolják, állítja a Corriere olasz oldal, állapota stabil.\r

\r

","shortLead":"Az idős színészt egy svájci kórházban ápolják, állítja a Corriere olasz oldal, állapota stabil.\r

\r

","id":"20190808_Agyverzest_kapott_hetekkel_ezelott_Alain_Delon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd8457da-f748-4d34-bb6d-a4b4a7701568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5116171-d8c5-4dd2-8692-47d6b04259c6","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Agyverzest_kapott_hetekkel_ezelott_Alain_Delon","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:23","title":"Agyvérzést kapott hetekkel ezelőtt Alain Delon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ae3461-ee25-4ef3-9d70-bd0c566f62a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük már beismerte bűnösségét.","shortLead":"Egyikük már beismerte bűnösségét.","id":"20190809_Ket_drogkereskedo_bukott_meg_Tatabanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6ae3461-ee25-4ef3-9d70-bd0c566f62a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135334a2-e85b-49a2-99c5-ccfa61c5c753","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Ket_drogkereskedo_bukott_meg_Tatabanyan","timestamp":"2019. augusztus. 09. 07:35","title":"Két drogkereskedő bukott meg Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves fiatal végül saját magát is megsebesítette.","shortLead":"A 17 éves fiatal végül saját magát is megsebesítette.","id":"20190808_Levagta_a_nyomkovetot_a_labarol_aztan_megkeselt_ket_embert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52495d96-34b6-4e76-8b8f-eef6c02c47d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Levagta_a_nyomkovetot_a_labarol_aztan_megkeselt_ket_embert","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:21","title":"Levágta a nyomkövetőt a lábáról, aztán megkéselt két embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagyjából harmadára adták ki a figyelmeztetést a rossz idő miatt.","shortLead":"Az ország nagyjából harmadára adták ki a figyelmeztetést a rossz idő miatt.","id":"20190808_Vihar_es_felhoszakadas_erkezik_de_van_ahol_marad_a_hosegriado_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965a5734-3feb-4fd0-a683-f9c8b9d25db4","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Vihar_es_felhoszakadas_erkezik_de_van_ahol_marad_a_hosegriado_is","timestamp":"2019. augusztus. 08. 05:53","title":"Vihar és felhőszakadás érkezik, de van, ahol marad a hőségriadó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3989de-ba5c-4f63-a6a5-ff7e58ba4ec1","c_author":"Balla István, Sándor Anna","category":"elet","description":"Drasztikusan megnőtt a Sziget Fesztivál által meghatározott „telt ház” mértéke, de a szervezők szerint a szerdai tömegtumultus nem számított különleges helyzetnek, ezért nem kellett életbe léptetni az erre kidolgozott tervet. Pedig a szociálpszichológus szerint, ha a tömegben álló emberek elkezdik tehetetlennek érezni magukat, könnyen kitörhet a pánik.","shortLead":"Drasztikusan megnőtt a Sziget Fesztivál által meghatározott „telt ház” mértéke, de a szervezők szerint a szerdai...","id":"20190808_Ha_kitor_a_panik_nincs_megallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa3989de-ba5c-4f63-a6a5-ff7e58ba4ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a0a60a-c7d3-4d68-b3b2-f0ac3445fbb8","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Ha_kitor_a_panik_nincs_megallas","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:40","title":"Ha kitör a pánik, nincs megállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg 2005 és 2009 között összesen csak 154 közbeszerzési szerződést nyert egy jól meghatározható, Fidesz-közeli vállalkozói kör, addig a 2010 utáni korszakban már évente majdnem ennyit. A legnagyobb értékű közbeszerzések körében 2015-2018 között tízszeresére nőtt az évi átlagos szerződésszámuk a 2010 előtti helyzethez képest.","shortLead":"Míg 2005 és 2009 között összesen csak 154 közbeszerzési szerződést nyert egy jól meghatározható, Fidesz-közeli...","id":"20190808_Osszeadtak_pontosan_mennyire_tarolnak_a_kozbeszerzeseken_a_Fideszkozeli_vallalkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b702ff-4f9c-4301-bf88-ca9d2e87b08f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Osszeadtak_pontosan_mennyire_tarolnak_a_kozbeszerzeseken_a_Fideszkozeli_vallalkozok","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:43","title":"Összeadták, pontosan mennyire tarolnak a közbeszerzéseken a Fidesz-közeli vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a06379-ce3f-4901-a3e9-72f7a25aaa1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvonultak csütörtök hajnalban a kirgiz rohamrendőrök a volt kirgiz elnök, Almazbek Atambajev erőddé alakított otthonától, miután tűzharcba torkollott a korrupcióval vádolt politikus letartóztatását célzó kísérlet. A tűzharcban egy ember meghalt, és 52-en szenvedtek kórházi ápolást követelő sebesüléseket. Az ostromról videó is készült.","shortLead":"Elvonultak csütörtök hajnalban a kirgiz rohamrendőrök a volt kirgiz elnök, Almazbek Atambajev erőddé alakított...","id":"20190808_Veres_tuzharcba_torkollott_a_volt_kirgiz_elnok_tervezett_orizetbe_vetele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3a06379-ce3f-4901-a3e9-72f7a25aaa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5bbbe4-07e0-4ef7-a362-5d1cd7dae665","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Veres_tuzharcba_torkollott_a_volt_kirgiz_elnok_tervezett_orizetbe_vetele","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:28","title":"Véres tűzharcba torkollott a volt kirgiz elnök tervezett őrizetbe vétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szörnyű magyarsággal megírt nyelven próbálkoznak adatokat kicsalni.","shortLead":"Szörnyű magyarsággal megírt nyelven próbálkoznak adatokat kicsalni.","id":"20190808_Most_az_OTPseknel_probalkoznak_az_adathalaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4692d14-8fd2-4e58-a65a-1be00e8f8ccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Most_az_OTPseknel_probalkoznak_az_adathalaszok","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:52","title":"Most az OTP-seknél próbálkoznak az adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]