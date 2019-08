Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

2019 második negyedévében a magyar gazdaság nőtt az egyik legnagyobbat az EU-ban, de azért Románia és Lengyelország se maradt el sokkal. A kormány ugyan eltúlozza saját intézkedéseinek hatását, de a nagy állami költekezések biztos komoly szerepet játszanak. Ráadásul bőven van hova nőni, a magyar egy főre eső GDP még mindig messze elmarad az EU-átlagtól, a fizetések pedig még mindig alacsonyak.

2019. augusztus. 14. 14:36
Tényleg a kormánynak köszönhető, hogy hasít a gazdaság?

A világhírű amerikai zenész két közösségi éttermet is üzemeltet, ahol nincs konkrét ára a napi menünek. S ha valakinek egy árva petákja sincs az ebédre, az is jóllakhat.

2019. augusztus. 13. 18:25
A Lélek Konyhája – a házigazda Jon Bon Jovi

Írásbeli garanciát kérnek a Facebooktól, hogy nem lesz több ilyen.

2019. augusztus. 15. 07:14
A magyar adatvédelmi hatóság is vizsgálja, hogy a Facebook lehallgatja a beszélgetéseket

Bizonyítási eljárást kezdeményeznek.

2019. augusztus. 14. 17:12
Vörösiszapper: 13 vádlott esetében fellebbez az ügyészség

Neves amerikai és európai befektetési alapok szállnak be egy okosautós megoldásokon dolgozó magyar startupba.

2019. augusztus. 15. 15:39
Nagy külföldi befektetést kapott egy okosautókat fejlesztő magyar cég

Kényszerleszállást hajtott végre Moszkva közelében csütörtök hajnalban az Ural Airlines légitársaság egyik utasszállító repülőgépe, miután mindkét hajtóműve madarat szippantott be.

2019. augusztus. 15. 09:37
Madarakkal ütközött egy orosz repülő, kukoricaföldön tette le a gépet a pilóta – videó

Az árról még nem tudni.

2019. augusztus. 15. 10:23
Brazíliától venne új katonai repülőgépeket Magyarország

A hatvanas éveiben járó izlandi férfi miatt kellett nem tervezett leszállást végrehajtani.

2019. augusztus. 15. 14:49
Incidens a Budapest-Reykjavík járaton: reagált a Wizz Air

\r

","shortLead":"A világhírű amerikai zenész két közösségi éttermet is üzemeltet, ahol nincs konkrét ára a napi menünek. S ha valakinek...","id":"20190813_A_Lelek_Konyhaja__a_hazigazda_Jon_Bon_Jovi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba067fbf-4f3f-489a-ae68-480014f80925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c909f1e-4771-474a-9644-57557f17e8f5","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_Lelek_Konyhaja__a_hazigazda_Jon_Bon_Jovi","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:25","title":"A Lélek Konyhája – a házigazda Jon Bon Jovi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Írásbeli garanciát kérnek a Facebooktól, hogy nem lesz több ilyen.","shortLead":"Írásbeli garanciát kérnek a Facebooktól, hogy nem lesz több ilyen.","id":"20190815_A_magyar_adatvedelmi_hatosag_is_vizsgalja_hogy_a_Facebook_lehallgatja_a_beszelgeteseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9de60b-126d-4a8b-9727-c563faa4497c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_A_magyar_adatvedelmi_hatosag_is_vizsgalja_hogy_a_Facebook_lehallgatja_a_beszelgeteseket","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:14","title":"A magyar adatvédelmi hatóság is vizsgálja, hogy a Facebook lehallgatja a beszélgetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b84d34-7f9b-43ba-82a5-869be477ee53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonyítási eljárást kezdeményeznek. ","shortLead":"Bizonyítási eljárást kezdeményeznek. ","id":"20190814_Vorosiszapper_13_vadlott_eseteben_fellebbez_az_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b84d34-7f9b-43ba-82a5-869be477ee53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59f068b-f186-41c3-ac8b-480ba97a6b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Vorosiszapper_13_vadlott_eseteben_fellebbez_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:12","title":"Vörösiszapper: 13 vádlott esetében fellebbez az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3fb4d-1679-4356-92b4-e6272822d55e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Neves amerikai és európai befektetési alapok szállnak be egy okosautós megoldásokon dolgozó magyar startupba.","shortLead":"Neves amerikai és európai befektetési alapok szállnak be egy okosautós megoldásokon dolgozó magyar startupba.","id":"20190815_Nagy_kulfoldi_befektetest_kapott_egy_okos_autokat_fejleszto_magyar_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3fb4d-1679-4356-92b4-e6272822d55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d10912-80f5-48b5-899d-fba6a0077184","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_Nagy_kulfoldi_befektetest_kapott_egy_okos_autokat_fejleszto_magyar_ceg","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:39","title":"Nagy külföldi befektetést kapott egy okosautókat fejlesztő magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a39627-e479-4a7a-bb8d-ed3d6a4bc8df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kényszerleszállást hajtott végre Moszkva közelében csütörtök hajnalban az Ural Airlines légitársaság egyik utasszállító repülőgépe, miután mindkét hajtóműve madarat szippantott be.","shortLead":"Kényszerleszállást hajtott végre Moszkva közelében csütörtök hajnalban az Ural Airlines légitársaság egyik utasszállító...","id":"20190815_Madarakkal_utkozott_egy_orosz_repulo_kukoricafoldon_tette_le_a_gepet_a_pilota__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a39627-e479-4a7a-bb8d-ed3d6a4bc8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78c70a3-d899-42b7-b19d-1d67783eed57","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Madarakkal_utkozott_egy_orosz_repulo_kukoricafoldon_tette_le_a_gepet_a_pilota__video","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:37","title":"Madarakkal ütközött egy orosz repülő, kukoricaföldön tette le a gépet a pilóta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db2d41c-3daf-49bb-8e02-ccdce0c85f5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árról még nem tudni.","shortLead":"Az árról még nem tudni.","id":"20190815_Braziliatol_venne_uj_katonai_repulogepeket_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db2d41c-3daf-49bb-8e02-ccdce0c85f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c58f293-67a2-4b1b-bf99-45de80bfb79e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Braziliatol_venne_uj_katonai_repulogepeket_Magyarorszag","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:23","title":"Brazíliától venne új katonai repülőgépeket Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatvanas éveiben járó izlandi férfi miatt kellett nem tervezett leszállást végrehajtani. ","shortLead":"A hatvanas éveiben járó izlandi férfi miatt kellett nem tervezett leszállást végrehajtani. ","id":"20190815_Incidens_a_BudapestReykjavik_jaraton_reagalt_a_Wizz_Air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adea471-19db-46f5-b16b-887c401fe322","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Incidens_a_BudapestReykjavik_jaraton_reagalt_a_Wizz_Air","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:49","title":"Incidens a Budapest-Reykjavík járaton: reagált a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]