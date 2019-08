Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közszféra szervezeteinek szoftverbeszerzéseiről van szó.","shortLead":"A közszféra szervezeteinek szoftverbeszerzéseiről van szó.","id":"20190817_Megszolalt_a_kormany_a_Microsoftugyben_nincs_itt_semmi_latnivalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ab8713-e156-4863-87c5-961e24d31e95","keywords":null,"link":"/kkv/20190817_Megszolalt_a_kormany_a_Microsoftugyben_nincs_itt_semmi_latnivalo","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:50","title":"Megszólalt a kormány a Microsoft-ügyben: nincs itt semmi látnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fc899f-95d8-465b-91fa-6c8777333bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendszerváltás, ahogy azt 2019-ben láthatjuk.","shortLead":"Rendszerváltás, ahogy azt 2019-ben láthatjuk.","id":"20190817_Csak_igy_tortenhetett_a_vasfuggony_atvagasa__drMarias_megmutatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59fc899f-95d8-465b-91fa-6c8777333bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1256d160-5d74-4483-85fe-9c01566f86fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Csak_igy_tortenhetett_a_vasfuggony_atvagasa__drMarias_megmutatja","timestamp":"2019. augusztus. 17. 09:59","title":"Csak így történhetett a vasfüggöny átvágása - drMáriás megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0557b17e-5465-426e-94a7-882fb272807a","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Promóciós turnékból a zenészek legfőbb bevételi forrásává váltak a koncertek. Az előadók különböző módszerekkel próbálják növelni a jegyárbevételeket úgy, hogy ne látsszanak mohónak.","shortLead":"Promóciós turnékból a zenészek legfőbb bevételi forrásává váltak a koncertek. Az előadók különböző módszerekkel...","id":"201933__koncertuzlet__jegyaremeles__uj_forrasok__aranytorok_es_gyemantgitar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0557b17e-5465-426e-94a7-882fb272807a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab8fc1c-93c2-4f96-9e19-7b63b39a9805","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__koncertuzlet__jegyaremeles__uj_forrasok__aranytorok_es_gyemantgitar","timestamp":"2019. augusztus. 17. 17:00","title":"Lennonék \"megírtak egy úszómedencét\", a mai sztárok ravaszabbul keresik degeszre magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae30a47-8d6a-4926-af93-b47d38457a18","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Három évtizedre visszatekintő múlt, nyitható tető és kiváló vezetési élmény. Jelen tesztalanyaink rengeteg közös vonással bírnak, mégis teljesen más karakterűek. Melyik közülük a jobb, őszintébb roadster?","shortLead":"Három évtizedre visszatekintő múlt, nyitható tető és kiváló vezetési élmény. Jelen tesztalanyaink rengeteg közös...","id":"20190818_bmw_z4_20i_m40i_mazda_mx5_teszt_menetproba_osszehasonlitas_sportauto_roadster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aae30a47-8d6a-4926-af93-b47d38457a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87d1a8b-2f2f-4798-80bc-a2d4ab492e4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_bmw_z4_20i_m40i_mazda_mx5_teszt_menetproba_osszehasonlitas_sportauto_roadster","timestamp":"2019. augusztus. 18. 17:00","title":"Merjünk kicsit álmodni: Z4-es BMW-ket eresztettünk össze egy spéci Mazda MX-5-tel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a10c3e0-c21e-4232-beab-501caed24670","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Halálesetről nem tudnak.","shortLead":"Halálesetről nem tudnak.","id":"20190817_Tuz_pusztitott_a_bangladesi_fovaros_egyik_nyomornegyedeben__kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a10c3e0-c21e-4232-beab-501caed24670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9522fe5a-0daa-419b-a5c6-b37dd172f50c","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Tuz_pusztitott_a_bangladesi_fovaros_egyik_nyomornegyedeben__kepek","timestamp":"2019. augusztus. 17. 18:23","title":"Tűz pusztított a bangladesi főváros egyik nyomornegyedében - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ittas vezetés, bevont jogsi, záróvonal átlépése - arattak a rendőrök.","shortLead":"Ittas vezetés, bevont jogsi, záróvonal átlépése - arattak a rendőrök.","id":"20190818_125_embert_igazoltattak_a_rendorok_egy_angyalfoldi_illegalis_gyorsulasi_versenyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644384a7-db89-423a-81fd-b49b8290ee89","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_125_embert_igazoltattak_a_rendorok_egy_angyalfoldi_illegalis_gyorsulasi_versenyen","timestamp":"2019. augusztus. 18. 07:54","title":"125 embert igazoltattak a rendőrök egy angyalföldi illegális gyorsulási versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz parti őrség 57 menekültre bukkant Lampedusa közelében egy hajón szombat este, az embereket a hatóságok a szigetre szállították egy befogadóközpontba.","shortLead":"Az olasz parti őrség 57 menekültre bukkant Lampedusa közelében egy hajón szombat este, az embereket a hatóságok...","id":"20190818_57_menekultet_szallitottak_az_olasz_hatosagok_Lampedusara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e5527d-decb-4f87-b70d-62fbfe2c92fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_57_menekultet_szallitottak_az_olasz_hatosagok_Lampedusara","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:39","title":"57 menekültet szállítottak az olasz hatóságok Lampedusára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mi az összefüggés a blokklánc és a kriptopénzek között? Miért gondolják sokan, hogy ha a kriptopénzek el is buknak, a blokklánc mindenképp velünk marad? Kriptovaluta-sorozatunk legújabb cikkéből ez is kiderül.","shortLead":"Mi az összefüggés a blokklánc és a kriptopénzek között? Miért gondolják sokan, hogy ha a kriptopénzek el is buknak...","id":"20190817_Blokklancok_es_banyagepek_mindennek_van_nyoma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e3d8dd-3321-4de1-8bc1-d51c680187ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Blokklancok_es_banyagepek_mindennek_van_nyoma","timestamp":"2019. augusztus. 17. 10:15","title":"Blokkláncok és bányagépek: mindennek van nyoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]