[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki a budapesti tűzijáték után az M3-as autópályán indulna haza, annak jelentős torlódásra kell számítania.","shortLead":"Ha valaki a budapesti tűzijáték után az M3-as autópályán indulna haza, annak jelentős torlódásra kell számítania.","id":"20190820_Negyes_karambol_tortent_az_M3ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3d781f-7a58-4366-88db-5b6dc64b9537","keywords":null,"link":"/cegauto/20190820_Negyes_karambol_tortent_az_M3ason","timestamp":"2019. augusztus. 20. 21:31","title":"Négyes karambol történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simonka gyanúsítotti kihallgatásán nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. ","shortLead":"Simonka gyanúsítotti kihallgatásán nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. ","id":"20190821_Vadat_emeltek_Simonka_Gyorgy_fideszes_politikus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a09c654-dda5-4bb6-9875-1ae5fa8560b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Vadat_emeltek_Simonka_Gyorgy_fideszes_politikus_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:12","title":"Vádat emeltek Simonka György fideszes politikus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebookon írt rövid születésnapi köszöntőt a miniszterelnök.","shortLead":"Facebookon írt rövid születésnapi köszöntőt a miniszterelnök.","id":"20190820_Orban_Viktor_felkoszontotte_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397a22f8-a905-4992-ad4e-1edb8029cd3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Orban_Viktor_felkoszontotte_Magyarorszagot","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:22","title":"Orbán Viktor felköszöntötte Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította a füst. A sűrű ködre emlékeztető füsttengerről videó is készült. ","shortLead":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította...","id":"20190822_Tragikus_az_erdotuzhelyzet_Braziliaban_Sao_Paolo_fustbe_merult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c0a995-30cf-4288-ba8a-15984db90bf0","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Tragikus_az_erdotuzhelyzet_Braziliaban_Sao_Paolo_fustbe_merult","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:30","title":"Tragikus az erdőtűzhelyzet Brazíliában, Sao Paulo füstbe merült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3d048a-9d5a-469c-b5ea-8ca1d416fb09","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Arby's nagy ütést vitt be a sárgarépa-rajongóknak.","shortLead":"Az Arby's nagy ütést vitt be a sárgarépa-rajongóknak.","id":"20190822_Zoldseget_imitalo_hussal_reagal_a_muhustrendre_egy_amerikai_gyorsetterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd3d048a-9d5a-469c-b5ea-8ca1d416fb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac4d5d3-da57-4969-8dd0-8196d6e263d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Zoldseget_imitalo_hussal_reagal_a_muhustrendre_egy_amerikai_gyorsetterem","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:16","title":"Zöldséget imitáló hússal reagál a műhústrendre egy amerikai gyorsétterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265cbda0-84cf-4b54-b601-d37fab6efbff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár vér nem folyt, a YouTube mégis törölt néhány robotharcról készült felvételt, a platform algoritmusa ugyanis azt érzékelte, állatkínzás folyik.","shortLead":"Bár vér nem folyt, a YouTube mégis törölt néhány robotharcról készült felvételt, a platform algoritmusa ugyanis azt...","id":"20190822_robotok_harca_youtube_video_eltavolitasa_allatkinzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=265cbda0-84cf-4b54-b601-d37fab6efbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a931cc-38bf-4ef1-bb91-69ae1c16a472","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_robotok_harca_youtube_video_eltavolitasa_allatkinzas","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:03","title":"Robotok harcáról készült videókat távolított el a YouTube, mert állatkínzásnak vette azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha úgy érzi minden tizedik autó az utcán Astra vagy Swift, akkor tökéletesen látja. Ha úgy érzi minden tizedik autó az utcán Astra vagy Swift, akkor tökéletesen látja. Palkovics László már korábban kijelölte az új irányt: arról beszélt, az egész felsőoktatásra kiterjesztenék a Corvinus-modellt. Kérdés, ez van-e a háttérben. ","shortLead":"Szeptembertől tartozik az ITM alá a felsőoktatás. Palkovics László már korábban kijelölte az új irányt: arról beszélt...","id":"20190821_Palkovics_kerte_es_megkapta_a_felsooktatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcefafa-d821-4732-8eba-ab14333e321a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fd7cf8-0533-4622-b3c5-3ba3254c1dcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Palkovics_kerte_es_megkapta_a_felsooktatast","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:21","title":"Palkovics kérte és megkapta a felsőoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]