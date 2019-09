Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csoda, ha senki sem találta el mindet.","shortLead":"Nem csoda, ha senki sem találta el mindet.","id":"20190831_otos_lotto_szerencsejatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3a3046-434c-4157-aecb-9c4c603968ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_otos_lotto_szerencsejatek","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:58","title":"Négy is négyessel kezdődik az e héten kihúzott lottószámok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltérően számolnak be az érintettek arról, ami Balatonakarattyán, Matolcsy Gyöngyi polgármester aláírásgyűjése közben történt: Nuszbaum Tibor LMP-s politikus azt állítja, marcipánosztás közben készítettek fotót, ami miatt \"három gorilla\" rájuk támadt. A polgármester szerint a két férfi inzultálta őket, és nem a marcipánosztást, hanem a támogatói aláírásokat fotózták. ","shortLead":"Eltérően számolnak be az érintettek arról, ami Balatonakarattyán, Matolcsy Gyöngyi polgármester aláírásgyűjése közben...","id":"20190831_matolcsy_gyongyi_polgarmester_balatonakarattya_kampany_foto_tamadas_rendorseg_latlelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc187e1-d711-4bc1-8be2-3f682122a1ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_matolcsy_gyongyi_polgarmester_balatonakarattya_kampany_foto_tamadas_rendorseg_latlelet","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:27","title":"Balhé volt Matolcsy Gyöngyi kampányeseményén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02574882-e110-4ff0-880d-ea2a7316cdb7","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Szinte fű alatt jött Tasnádi István új filmje, a lélekvándorlásról szóló Egy másik életben. A fura scifi-dráma-disztópia alapötlete parádés, a nagy borzongás vagy az erős üzenet viszont elmaradt. Kritika.","shortLead":"Szinte fű alatt jött Tasnádi István új filmje, a lélekvándorlásról szóló Egy másik életben. A fura...","id":"20190830_Egy_masik_eletben_Tasnadi_Istvan_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02574882-e110-4ff0-880d-ea2a7316cdb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08253de-69bd-4177-b949-aea353ac861f","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Egy_masik_eletben_Tasnadi_Istvan_film","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:35","title":"Tehát nyitogatni fogják a csakráinkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6111a23-2159-41ba-8027-eb52239edd5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton fél egy előtt 31 Celsius-fok körül alakult az országos átlaghőmérséklet, ami 8 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál.","shortLead":"Szombaton fél egy előtt 31 Celsius-fok körül alakult az országos átlaghőmérséklet, ami 8 fokkal magasabb az ilyenkor...","id":"20190831_meteorologia_hoseg_atlaghomerseklet_nyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6111a23-2159-41ba-8027-eb52239edd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f274020-804a-4cdf-8cc3-b9f0a8fd8152","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_meteorologia_hoseg_atlaghomerseklet_nyar","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:05","title":"Érzi? Sokkal melegebb van az ilyenkor szokásosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49225a67-5392-4b27-a893-77fbf8f16a9e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anthoine Hubert a Belga Nagydíjon bukott óriásit. ","shortLead":"Anthoine Hubert a Belga Nagydíjon bukott óriásit. ","id":"20190831_anthoine_hubert_f2_halalos_baleset_spa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49225a67-5392-4b27-a893-77fbf8f16a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b373d16-c6ab-40fe-b68e-adfb84137486","keywords":null,"link":"/sport/20190831_anthoine_hubert_f2_halalos_baleset_spa","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:30","title":"Belehalt borzalmas balesetébe az F2-es pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA meghatározta a vendégjegyek árának felső határát.","shortLead":"Az UEFA meghatározta a vendégjegyek árának felső határát.","id":"20190830_Europaliga_Megnezne_a_Fradit_idegenben_Maximum_ennyit_kell_fizetnie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab65c26-5d26-4686-930d-41d1c66fdbca","keywords":null,"link":"/sport/20190830_Europaliga_Megnezne_a_Fradit_idegenben_Maximum_ennyit_kell_fizetnie","timestamp":"2019. augusztus. 30. 20:56","title":"Európa-liga: Megnézné a Fradit idegenben? Maximum ennyit kell fizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88a99c8-e075-41ac-8353-69a22f89719d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai források szerint az orosz hatóságok nem mondtak igazat, amikor azt állították, egy folyékony üzemanyaggal működő rakéta tesztje során történt augusztus 8-án az a baleset, melynek során radioaktív szennyezés jutott a levegőbe az észak-oroszországi Szeverodvinszk közelében. Az amerikaiak úgy tudják, egy atommeghajtású rakéta vízből való kiemelése során következett be a hét halálos áldozatot követelő robbanás.","shortLead":"Amerikai források szerint az orosz hatóságok nem mondtak igazat, amikor azt állították, egy folyékony üzemanyaggal...","id":"20190831_Egy_vizbe_esett_atommeghajtasu_raketa_kiemelesekor_tortent_a_rejtelyes_oroszorszagi_robbanas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a88a99c8-e075-41ac-8353-69a22f89719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3923ea-fe04-4c5b-b0d0-2cbc7d59b968","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Egy_vizbe_esett_atommeghajtasu_raketa_kiemelesekor_tortent_a_rejtelyes_oroszorszagi_robbanas","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:57","title":"Vízbe esett atommeghajtású rakéta kiemelésekor történt a rejtélyes oroszországi robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb korrupciós botránya - így harangozta be Malajzia egykori miniszterelnökének perét az ügyész. Legkevesebb 4,5 milliárd dollár tűnt el az állami fejlesztési alapból, melyből a Wall Street farkasa című filmet is forgatták.","shortLead":"A világ legnagyobb korrupciós botránya - így harangozta be Malajzia egykori miniszterelnökének perét az ügyész...","id":"20190831_Ilyen_egy_1350_milliard_forintos_csalas_utoelete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6686fd49-7366-4e1d-9e4f-5cb24f589c37","keywords":null,"link":"/kkv/20190831_Ilyen_egy_1350_milliard_forintos_csalas_utoelete","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:30","title":"Ilyen egy 1350 milliárd forintos csalás utóélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]