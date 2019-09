Kissé zavarba ejtő, fekete filctollal módosított térképet mutatott be szerdán délután Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Ovális Irodájában az amerikai partoknál pusztító Dorian hurrikán útvonaláról – írja a CNN.

Trump azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy ez volt az eredeti előrejelzés, de a térképet a múlt héten egyszer már bemutatták, akkor a filctollas belerajzolás nélkül. A két térkép között az a különbség, hogy a múlt heti verzió csak Floridáig mutatta a hurrikán útját, a filccel belerajzolt plusz kör szerint azonban Georgia és Alabama államokat is elérte volna a vihar.

© AFP / Jim Watson

Trump már vasárnap tweetelt arról, hogy Alabamát is elérheti a hurrikán, holott a hivatalosan kiadott előrejelzésekben ez nem volt benne, és még a helyi meteorológiai szolgálatok is tagadták, hogy lenne hatása az államra a viharnak.

Trump ennek ellenére ragaszkodott a dologhoz, a szerdán bemutatott összefirkált térképpel pedig szintén ezt akarta bizonyítani. Később, amikor rákérdeztek a dologra, Trump azzal védekezett, hogy Alabama és Georgia igenis benne volt az eredeti előrejelzésben, szerinte 95 százalékos valószínűséget mondtak arra, hogy a két államot is eléri majd a hurrikán, amely végül váratlanul kelet felé fordult, ezért nem ért el odáig.

Arra a felvetésre, hogy filctollal firkáltak-e bele a térképbe, azt mondta, nem tud róla.

A CNN-nek egy fehér házi tisztviselő viszont azt mondta, az Ovális Irodában a sajtótájékoztató előtt volt egy megbeszélés arról, hogy mik voltak az előrejelzések, és hogy azok szerint a hurrikán nagyobb területet érinthetett volna az előzetesen kiadott útvonaláról, erre pedig az egyik tisztviselő egy fekete filccel mutatta be a térképen, hogy Alabamát is elérhette volna a vihar. A nyilatkozó szerint ártalmatlan akcióról volt szó, a térképet pedig eredetileg most be sem mutatták volna a tájékoztatón, Trump végül azonban mégis ezen illusztrálta, hogy mennyivel súlyosabb is lehetett volna a hurrikán. A csatorna egy másik forrása nem tagadta, hogy Trump rajzolta be a vonalat, de nem is akarta kommentálni a dolgot.

Trump végül a Twitteren is megpróbálta bizonyítani az igazát, végül egy olyan térképet is közzétett, amelyen vonalak mutatják be a hurrikán lehetséges útvonalait, és köztük több Alabamát és Georgiát is érintette.