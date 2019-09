Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyszer már vádemelés nélkül lezárták a francia Nemzetgyűlés elnökének vizsgálatát, de most egy másik hatóság is nyomoz.","shortLead":"Egyszer már vádemelés nélkül lezárták a francia Nemzetgyűlés elnökének vizsgálatát, de most egy másik hatóság is nyomoz.","id":"20190912_Korrupcio_vadja_miatt_indult_vizsgalat_a_francia_Nemzetgyules_elnoke_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47e7f85-d150-46ad-aa38-904d26a4447a","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Korrupcio_vadja_miatt_indult_vizsgalat_a_francia_Nemzetgyules_elnoke_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 12. 05:21","title":"Korrupció vádja miatt indult vizsgálat a francia Nemzetgyűlés elnöke ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f101ccb-eee6-4e0b-b0ef-96bc20be81e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marcelinóval három forduló alatt négy pontot szerzett a csapat eddig.","shortLead":"Marcelinóval három forduló alatt négy pontot szerzett a csapat eddig.","id":"20190911_Kirugtak_a_Valencia_vezetoedzojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f101ccb-eee6-4e0b-b0ef-96bc20be81e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee96c678-2151-421e-9621-d74fc76c76ca","keywords":null,"link":"/sport/20190911_Kirugtak_a_Valencia_vezetoedzojet","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:42","title":"Kirúgták a Valencia edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely legutóbb hétfőn hívta ki vitára a főpolgármestert. Tarlós korábban sem zárkózott el a vitától, csak hát sosincs rá időpont.","shortLead":"Karácsony Gergely legutóbb hétfőn hívta ki vitára a főpolgármestert. Tarlós korábban sem zárkózott el a vitától, csak...","id":"20190910_Hat_persze_hogy_kiall_vitazni_Tarlos_Istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51517f6-835f-4779-9509-53b57c600316","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Hat_persze_hogy_kiall_vitazni_Tarlos_Istvan","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:59","title":"\"Hát persze\", hogy kiáll vitázni Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a5f31e-67b0-41d7-93d5-a55e85c0d94b","c_author":"Haraszti Miklós","category":"itthon","description":"Életének 71. évében elhunyt Rajk László építész, belsőépítész, látványtervező, a magyar demokratikus ellenzék egykori tagja, volt SZDSZ-es politikus. Korábbi politikustársa, országgyűlési padtársa, Haraszti Miklós emlékezik.","shortLead":"Életének 71. évében elhunyt Rajk László építész, belsőépítész, látványtervező, a magyar demokratikus ellenzék egykori...","id":"20190912_Haraszti_Miklos_Rajk_Laszlo_feny_minden_sotetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a5f31e-67b0-41d7-93d5-a55e85c0d94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519c388f-e89b-493e-a409-be164fe7d9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Haraszti_Miklos_Rajk_Laszlo_feny_minden_sotetben","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:50","title":"Haraszti Miklós: Rajk László, fény minden sötétben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Nemcsak az jogsértés, amelynek folytán okvetlenül börtönbe kerül a delikvens. Vélemény.","shortLead":"Nemcsak az jogsértés, amelynek folytán okvetlenül börtönbe kerül a delikvens. Vélemény.","id":"20190910_TGM_A_miniszterelnok_nem_maganember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18b32c3-64a0-4478-9d39-d1648ca8859f","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_TGM_A_miniszterelnok_nem_maganember","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:45","title":"TGM: A miniszterelnök nem magánember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9891a18-43ba-4d7b-997f-5b096a75d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú ráadásul a diákönkormányzat elnöke volt.","shortLead":"A fiú ráadásul a diákönkormányzat elnöke volt.","id":"20190911_Ellenzeki_posztot_likeolt_a_szekszardi_diak_tavoznia_kellett_az_iskolabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9891a18-43ba-4d7b-997f-5b096a75d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d755945-3686-4f50-b1d6-1aaaae4f7330","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Ellenzeki_posztot_likeolt_a_szekszardi_diak_tavoznia_kellett_az_iskolabol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:52","title":"Ellenzéki posztot lájkolt a szekszárdi diák, távoznia kellett az iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb vállalatát perelte volna be Taylor Swift énekesnő egy – kissé elszabadult – chatbot neve miatt. A perből végül semmi sem lett, a perrel megfenyegetett Microsoft ugyanis kivonta a robotot a piacról – igaz, nem az énekesnő miatt.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb vállalatát perelte volna be Taylor Swift énekesnő egy – kissé elszabadult – chatbot neve...","id":"20190912_taylor_swift_microsoftot_chatbot_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b13293-2843-471e-8826-8c82ccae4fb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_taylor_swift_microsoftot_chatbot_per","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:03","title":"Rasszistává vált a Microsoft chatbotja, de nem ezért akarta Taylor Swift beperelni a vállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aca8639-546b-4d3a-bcd8-2e45a732829f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unió több tagállamánál is kiverte a biztosítékot a magyar kormány terve.","shortLead":"Az Európai Unió több tagállamánál is kiverte a biztosítékot a magyar kormány terve.","id":"20190911_Orbanek_ujranyitnak_a_sziriai_nagykovetseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aca8639-546b-4d3a-bcd8-2e45a732829f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c8f28e-9dd8-47a6-8d37-630bd3a28bba","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_Orbanek_ujranyitnak_a_sziriai_nagykovetseget","timestamp":"2019. szeptember. 11. 08:34","title":"Orbánék újranyitnák a szíriai nagykövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]