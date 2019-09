Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25aa3496-f014-4e40-90b5-f960aa8e3c06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok elkezdték büntetni a tulajdonosokat a turisztikai célú lakáskiadás miatt. ","shortLead":"A hatóságok elkezdték büntetni a tulajdonosokat a turisztikai célú lakáskiadás miatt. ","id":"20190921_Becs_belvarosaban_tenyleg_vege_lehet_az_Airbnbnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25aa3496-f014-4e40-90b5-f960aa8e3c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0856635c-2815-4ac8-b4f7-3385404e40b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Becs_belvarosaban_tenyleg_vege_lehet_az_Airbnbnek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 11:45","title":"Bécs belvárosában tényleg vége lehet az Airbnb-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Arra kéri a jegybank a bankokat, lombardhitelre ne adjanak Magyar Állampapír Pluszt senkinek.","shortLead":"Arra kéri a jegybank a bankokat, lombardhitelre ne adjanak Magyar Állampapír Pluszt senkinek.","id":"20190921_Gazdag_magyarok_trukkoznek_az_allampapirokkal_az_MNB_besokallt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6b829e-ec79-451f-a434-edfbd26f963a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Gazdag_magyarok_trukkoznek_az_allampapirokkal_az_MNB_besokallt","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:49","title":"Gazdag magyarok trükköznek az állampapírokkal, az MNB besokallt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán hivatalánál követeltek főpolgármesteri vitát, háztetőkön mászkáló nagymacskát filmeztek és dokumentumfilmjükről sztoriztak a HVG-nek színészek. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Orbán hivatalánál követeltek főpolgármesteri vitát, háztetőkön mászkáló nagymacskát filmeztek és dokumentumfilmjükről...","id":"20190920_Radar_360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34228ce7-577b-4b23-addd-469137d9c944","keywords":null,"link":"/360/20190920_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:30","title":"Radar 360: az MSZP akciózott, és beteget rugdosott egy ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bbc44f-6e32-4c4f-a210-eb588ed0233f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatok rokona szerint az elkövető egy, a házban lakó idős férfi lehetett. ","shortLead":"Az áldozatok rokona szerint az elkövető egy, a házban lakó idős férfi lehetett. ","id":"20190920_Hajduszoboszlon_szetvertek_a_frissen_lerakott_botlatokoveket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99bbc44f-6e32-4c4f-a210-eb588ed0233f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35247ba-4df2-4024-a8e6-92e269ac06bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Hajduszoboszlon_szetvertek_a_frissen_lerakott_botlatokoveket","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:40","title":"Hajdúszoboszlón szétverték a frissen lerakott botlatóköveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa021f0b-c5fa-46b7-8f0f-5f0b53f085ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Görögországban. A most 65 éves gyanúsítottnak társa is volt, ő 18 évet ült.","shortLead":"Görögországban. A most 65 éves gyanúsítottnak társa is volt, ő 18 évet ült.","id":"20190922_gepelterites_gyanusitott_gorogorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa021f0b-c5fa-46b7-8f0f-5f0b53f085ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d55c1b-d405-49e3-a16f-6ac66d3b5583","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_gepelterites_gyanusitott_gorogorszag","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:02","title":"34 év után fogták el egy repülőgép-eltérítés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ccf1b7-ee5c-4776-a262-e422b3336df7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cél az, hogy a 2022-ig tartó kormányzati ciklus végén harmadával kevesebb adótípus legyen, mint amennyi a ciklus elején volt.","shortLead":"A cél az, hogy a 2022-ig tartó kormányzati ciklus végén harmadával kevesebb adótípus legyen, mint amennyi a ciklus...","id":"20190922_Megszunik_az_eva_a_heten_kuldik_errol_a_leveleket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ccf1b7-ee5c-4776-a262-e422b3336df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcadcda1-5408-46c3-93f9-f8bad6b4a57a","keywords":null,"link":"/kkv/20190922_Megszunik_az_eva_a_heten_kuldik_errol_a_leveleket","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:45","title":"Megszűnik az eva, a héten küldik erről a leveleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98950342-c69f-4185-ae11-a6bc6ef2c7f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ecuadori születésű versenyző a belgiumi futamon rohant bele Anthoine Hubert autójába. Ő túlélte, Hubert a kórházban életét vesztette.","shortLead":"Az ecuadori születésű versenyző a belgiumi futamon rohant bele Anthoine Hubert autójába. Ő túlélte, Hubert a kórházban...","id":"20190922_forma_2_halalos_baleset_anthoine_hubert_juan_manuel_correa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98950342-c69f-4185-ae11-a6bc6ef2c7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2962ca-a1eb-447a-a912-87b9a38db00c","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_forma_2_halalos_baleset_anthoine_hubert_juan_manuel_correa","timestamp":"2019. szeptember. 22. 13:23","title":"Felébresztik a mesterséges kómából a Forma-2-es horrorbalesetet túlélő pilótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget az életének.","shortLead":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget...","id":"20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b815105b-acec-4fe9-ac4d-bd67e884588b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:31","title":"Öngyilkos lett egy alkalmazott a Facebook főhadiszállásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]