Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6cf374d-26c2-46bb-803f-33140415e55b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmek elsősorban vidéki életképeket mutatnak be. ","shortLead":"A filmek elsősorban vidéki életképeket mutatnak be. ","id":"20190924_Ismeretlen_filmanyag_huszas_evek_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6cf374d-26c2-46bb-803f-33140415e55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851c61eb-cb13-4cd2-adc4-4e669439c315","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Ismeretlen_filmanyag_huszas_evek_Magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:15","title":"Egyórányi ismeretlen filmanyag került elő a húszas évek Magyarországáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén akár a 75 ezret is elérheti a vendégmunkások száma.","shortLead":"Idén akár a 75 ezret is elérheti a vendégmunkások száma.","id":"20190924_kulfoldi_munkavallalok_vendegmunkasok_szama_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2435a5d8-0843-4fba-aded-d7580c1d49bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_kulfoldi_munkavallalok_vendegmunkasok_szama_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:26","title":"Megduplázódott a külföldi munkavállalók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688400de-58c2-4e9d-b283-09bcd7c03352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szexuális szolgáltatást nyújtó nőknek közvetítettek partnereket, a pénzük egy részét elvették, volt akit kényszerítettek","shortLead":"Szexuális szolgáltatást nyújtó nőknek közvetítettek partnereket, a pénzük egy részét elvették, volt akit kényszerítettek","id":"20190925_Emberkereskedelem_miatt_csaptak_le_egy_negytagu_csaladra_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688400de-58c2-4e9d-b283-09bcd7c03352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5ab9da-d15a-4650-80f2-9927fd848d70","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Emberkereskedelem_miatt_csaptak_le_egy_negytagu_csaladra_a_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:38","title":"Emberkereskedelem miatt csaptak le egy négytagú családra a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb73a38-ac76-48d9-95e7-446abd8250c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben a hazai kereskedésekbe is megérkezett miniterepjáróból most egy 1:10 méretarányú, még kisebb változat tűnt fel a színen. ","shortLead":"A nemrégiben a hazai kereskedésekbe is megérkezett miniterepjáróból most egy 1:10 méretarányú, még kisebb változat tűnt...","id":"20190925_az_eredetinel_is_cukibb_az_osszelegozhato_suzuki_jimny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efb73a38-ac76-48d9-95e7-446abd8250c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04a8ac6-7fa0-4400-bd05-be7a0586e79d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_az_eredetinel_is_cukibb_az_osszelegozhato_suzuki_jimny","timestamp":"2019. szeptember. 25. 06:41","title":"Az eredetinél is cukibb az összelegózható Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bdc24b-a713-4e49-a592-733066de3981","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rostavizsga élménye máig élénken él a 95-ben végzett színészosztály tagjaiban. Az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmben mesélnek a legendás mestereikről és a legendás beszólásaikról is. A Doku360-ban a filmet sorozatként tálaljuk, a második epizód a cikkben elérhető. ","shortLead":"A rostavizsga élménye máig élénken él a 95-ben végzett színészosztály tagjaiban. Az Osztálytalálkozó című...","id":"20190923_Osztalytalalkozo_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33bdc24b-a713-4e49-a592-733066de3981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b84e09-ae13-433d-a035-5885b21eb638","keywords":null,"link":"/360/20190923_Osztalytalalkozo_masodik_resz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:00","title":"Doku360: Füves cigi mentette meg a vizsgadarabot Schell Juditéknál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt 0,9 százalékaz alapkamat. Marad a gyenge forint is?","shortLead":"Maradt 0,9 százalékaz alapkamat. Marad a gyenge forint is?","id":"20190924_matolcsy_gyorgy_mnb_monetaris_tanacs_alapkamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85d3e95-6500-47b4-8270-37bbc4858cce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_matolcsy_gyorgy_mnb_monetaris_tanacs_alapkamat","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:17","title":"Matolcsyra várt a piac, hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e87ee374-90f2-404c-a4d0-79ef6390fb99","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A piaci részesedésének megduplázására készül a bank.","shortLead":"A piaci részesedésének megduplázására készül a bank.","id":"20190925_Nagy_dobasra_keszul_Romaniaban_az_OTP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e87ee374-90f2-404c-a4d0-79ef6390fb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af94d0e-891b-4037-9bdc-cf818dcddba7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Nagy_dobasra_keszul_Romaniaban_az_OTP","timestamp":"2019. szeptember. 25. 06:39","title":"Nagy dobásra készül Romániában az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lakcím nélküli magyar állampolgárok nem szavazhatnak, ők azonban választhatók, ha jelöltként indulnak. ","shortLead":"A lakcím nélküli magyar állampolgárok nem szavazhatnak, ők azonban választhatók, ha jelöltként indulnak. ","id":"20190925_28_jeloltnek_csak_telepulesi_lakcime_van_az_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7eb405-56f2-452e-b83b-3423376a3fed","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_28_jeloltnek_csak_telepulesi_lakcime_van_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:28","title":"28 jelöltnek csak települési lakcíme van az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]