Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 milliárd forintért cserélt gazdát az ingatlan tulajdonjoga.","shortLead":"Több mint 4 milliárd forintért cserélt gazdát az ingatlan tulajdonjoga.","id":"20190925_csanyi_sandor_budai_egeszsegkozpont_eladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d951dc-5842-4c90-8943-0fd7e4e03d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_csanyi_sandor_budai_egeszsegkozpont_eladas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:47","title":"Csányihoz vándorolt a Budai Egészségközpont épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szelektív hulladékhoz és a biológiailag lebomló szeméthez is adnak egy-egy kukát a családi házaknak. ","shortLead":"A szelektív hulladékhoz és a biológiailag lebomló szeméthez is adnak egy-egy kukát a családi házaknak. ","id":"20190925_Kulon_kukat_adnak_a_komposztnak_Tatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130c032f-7d7e-49bb-a0da-be697d14572a","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Kulon_kukat_adnak_a_komposztnak_Tatan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:44","title":"Külön kukát adnak a komposztnak Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82373630-e0c7-48ea-b85d-3070997d4804","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nagyon hasonló a méretük, a tudásuk és a teljesítményük, a karakterük azonban talán nem is lehetne ennél eltérőbb. ","shortLead":"Nagyon hasonló a méretük, a tudásuk és a teljesítményük, a karakterük azonban talán nem is lehetne ennél eltérőbb. ","id":"20190926_volvo_xc40_vagy_audi_q3_osszehasonlito_teszt_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82373630-e0c7-48ea-b85d-3070997d4804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ffa89-0015-43df-8a0b-be78c9dcc81f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_volvo_xc40_vagy_audi_q3_osszehasonlito_teszt_menetproba","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:15","title":"Egy győri Audi 2018 Év Autója ellen: lejátszottuk az ősz meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e731cd9-bf84-4227-acbb-9e3ab9e9ed81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar turistát több mint 12 órája keresik a hegyimentők.","shortLead":"A magyar turistát több mint 12 órája keresik a hegyimentők.","id":"20190926_turista_radnai_havasok_romania_eltunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e731cd9-bf84-4227-acbb-9e3ab9e9ed81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63067b4-9bfe-4112-8615-357b50612bec","keywords":null,"link":"/elet/20190926_turista_radnai_havasok_romania_eltunt","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:28","title":"Nyoma veszett egy 75 éves magyarnak a Radnai-havasokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaállították a Viking Sigyn kapitánya által törölt üzenetek egy részét. A nyomozás adatai szerint az üzeneteket a másodkapitánynak és az ukrán férfi rokonának küldték.","shortLead":"Visszaállították a Viking Sigyn kapitánya által törölt üzenetek egy részét. A nyomozás adatai szerint az üzeneteket...","id":"20190925_viking_sigyn_jurij_c_torolt_uzenet_hableany_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85960e19-c26f-46e4-b82a-bde55d05e4ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_viking_sigyn_jurij_c_torolt_uzenet_hableany_baleset","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:26","title":"Hableány-katasztrófa: az ukrán kapitány elismerte, nem látta az ütközést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e53c18-5746-4b29-836c-e0558a9c2477","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Volt idő, amikor a mobiltelefon valóságos státuszszimbólum volt, ma pedig már ugyanolyan nélkülözhetetlen része az életünknek, mint a ruha vagy a cipő. Lássuk, honnan hová jutott ez a technológia, a legfontosabb mérföldkövek bemutatásával.\r

","shortLead":"Volt idő, amikor a mobiltelefon valóságos státuszszimbólum volt, ma pedig már ugyanolyan nélkülözhetetlen része...","id":"samsungbch_20190926_mobiltelefon_tortenelem_galaxy_evolucio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30e53c18-5746-4b29-836c-e0558a9c2477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b90a793-3069-4011-a543-c0b65a3bf3ba","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190926_mobiltelefon_tortenelem_galaxy_evolucio","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:30","title":"Naponta 2600-szor érintjük meg, pedig pár évtizede még senkinek sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"b425df5c-d67a-4237-8430-4d9bf8062cc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kislánnyal rögtön az ügyeletre sietett az édesanyja. ","shortLead":"A kislánnyal rögtön az ügyeletre sietett az édesanyja. ","id":"20190925_Cirkuszi_poni_rugott_fejbe_a_negyeves_kislanyt_Sarvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b425df5c-d67a-4237-8430-4d9bf8062cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873b6608-1962-4260-8f6a-b88175eb424e","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Cirkuszi_poni_rugott_fejbe_a_negyeves_kislanyt_Sarvaron","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:59","title":"Cirkuszi póni rúgott fejbe egy négyéves kislányt Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5c04e2-52c5-454b-bdfd-40352622da74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 450 lóerős autóval igazi őrültként száguldott végig a városon.","shortLead":"A 450 lóerős autóval igazi őrültként száguldott végig a városon.","id":"20190926_Csattanasig_vette_ejszakai_amokfutasat_egy_BMW_M3assal_egy_stockholmi_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a5c04e2-52c5-454b-bdfd-40352622da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df035da9-b8ef-4ec6-8178-99f4d29a667d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_Csattanasig_vette_ejszakai_amokfutasat_egy_BMW_M3assal_egy_stockholmi_autos","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:08","title":"Csattanásig vette éjszakai ámokfutását BMW M3-asával egy stockholmi autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]