Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7de5f50-2d76-4800-aa7f-3bbb46397ce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az átadáson a kezdeményezést kitaláló Gunter Demnig képzőművész megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. ","shortLead":"Az átadáson a kezdeményezést kitaláló Gunter Demnig képzőművész megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. ","id":"20190913_Botlatokovet_kapott_Rejto_Jeno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7de5f50-2d76-4800-aa7f-3bbb46397ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6bb3e4-30dc-4d39-9fd9-5ce73209fd73","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Botlatokovet_kapott_Rejto_Jeno","timestamp":"2019. szeptember. 13. 19:35","title":"Botlatókövet kapott Rejtő Jenő – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump egy kölcsönös védelmi szerződés lehetőségéről egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel - közölte maga az amerikai elnök szombaton.","shortLead":"Donald Trump egy kölcsönös védelmi szerződés lehetőségéről egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel...","id":"20190914_Trump_Netanjahu_hona_ala_nyult_a_valasztas_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f274a8b-22de-4122-88e2-3713ef857c40","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Trump_Netanjahu_hona_ala_nyult_a_valasztas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:48","title":"Trump Netanjahu hóna alá nyúlt a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f34ec5-1f00-4213-9050-ac2521f2a244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A középosztály és a szegényebbek számára is megfizethető lakásokra van szükség - magyarázták a döntést.","shortLead":"A középosztály és a szegényebbek számára is megfizethető lakásokra van szükség - magyarázták a döntést.","id":"20190914_Vancouverben_leallitottak_azokat_az_epitkezeseket_amelyek_miatt_elszallhatnanak_a_lakberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f34ec5-1f00-4213-9050-ac2521f2a244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e34c73f-062e-4a78-b7cb-318a1433ce25","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190914_Vancouverben_leallitottak_azokat_az_epitkezeseket_amelyek_miatt_elszallhatnanak_a_lakberek","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:13","title":"Vancouverben nem engedélyezik azokat az építkezéseket, amelyek miatt elszállhatnának a lakbérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban az idei iPhone-ok, mint a tavalyi modellek. Egy kérdés azonban felvetődött.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban...","id":"20190913_apple_iphone_11_iphone_11_pro_iphone_11_pro_max_antutu_teszt_benchmark_memoria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc8ba80-40a0-4c8a-9764-c4e94020d2ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_apple_iphone_11_iphone_11_pro_iphone_11_pro_max_antutu_teszt_benchmark_memoria","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:03","title":"Letesztelték: minden eddiginél erősebbek az idei iPhone-ok, már csak egy kérdőjel maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ddbe193-cfaf-45ce-b0d2-d725a509f42c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ítélet kihirdetése után a 71 éves Patrick Balkanyt a rendőrök letartóztatták, és a párizsi La Santé börtönbe szállították.","shortLead":"Az ítélet kihirdetése után a 71 éves Patrick Balkanyt a rendőrök letartóztatták, és a párizsi La Santé börtönbe...","id":"20190913_bortonbuntetes_itelet_a_jobboldal_patrick_balkany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ddbe193-cfaf-45ce-b0d2-d725a509f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c4bd8c-9b3a-47f0-9045-90924c247c8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_bortonbuntetes_itelet_a_jobboldal_patrick_balkany","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:08","title":"Börtönbüntetésre ítélték a francia jobboldal ismert magyar származású politikusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff18436b-03d7-422f-b82a-ee49303c6dee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Konrád Györgyöt hosszan tartó, súlyos betegség után otthonában érte a halál pénteken délután. ","shortLead":"Konrád Györgyöt hosszan tartó, súlyos betegség után otthonában érte a halál pénteken délután. ","id":"20190913_Meghalt_Konrad_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff18436b-03d7-422f-b82a-ee49303c6dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a612d224-b47f-49eb-b069-908a70f2e478","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Meghalt_Konrad_Gyorgy","timestamp":"2019. szeptember. 13. 19:03","title":"Meghalt Konrád György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"vilag","description":"Az előrehozott választás közeledtével továbbra is a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt az esélyes a győzelemre, ám nem biztos, hogy egyszerű dolog lesz koalíciót összekovácsolni.","shortLead":"Az előrehozott választás közeledtével továbbra is a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt az esélyes a győzelemre, ám...","id":"201937__osztrak_kampany__intrikak__regi_es_uj_szovetsegek__keresik_ahelyuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c61a72-cfd5-45d3-b3cb-3c74317be1c9","keywords":null,"link":"/vilag/201937__osztrak_kampany__intrikak__regi_es_uj_szovetsegek__keresik_ahelyuket","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:00","title":"A Strache-botrány és az ibizai videó kísértete járja be Ausztriát a választási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6091696b-609a-4a8b-8284-908790a2aad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint ellenfele jóval nehezebben viseli a lehetőségeikhez képest is szerényebb bírálatokat.\r

","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint ellenfele jóval nehezebben viseli a lehetőségeikhez képest is szerényebb bírálatokat.\r

","id":"20190913_Karacsony_Tarlos_megafonos_akciojarol_ismerem_a_fopolgarmester_sajatos_stilusat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6091696b-609a-4a8b-8284-908790a2aad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa3f95f-1f21-4542-b7ee-b9aa3f686f20","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Karacsony_Tarlos_megafonos_akciojarol_ismerem_a_fopolgarmester_sajatos_stilusat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:39","title":"Karácsony a megafonos vitáról: ismerem a főpolgármester sajátos stílusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]