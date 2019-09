Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Putyin bankja miatt aggódó szenátorok, állampapír-biznisz és hazaárulózás. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Putyin bankja miatt aggódó szenátorok, állampapír-biznisz és hazaárulózás. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20190925_Radar_360_katasztrofalis_klimajoslat_es_Rogan_villaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2059718-a314-4712-aad5-280d0027e0c6","keywords":null,"link":"/360/20190925_Radar_360_katasztrofalis_klimajoslat_es_Rogan_villaja","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"Radar 360: katasztrofális klímajóslat és Rogánék lakhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688400de-58c2-4e9d-b283-09bcd7c03352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szexuális szolgáltatást nyújtó nőknek közvetítettek partnereket, a pénzük egy részét elvették, volt akit kényszerítettek","shortLead":"Szexuális szolgáltatást nyújtó nőknek közvetítettek partnereket, a pénzük egy részét elvették, volt akit kényszerítettek","id":"20190925_Emberkereskedelem_miatt_csaptak_le_egy_negytagu_csaladra_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=688400de-58c2-4e9d-b283-09bcd7c03352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5ab9da-d15a-4650-80f2-9927fd848d70","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Emberkereskedelem_miatt_csaptak_le_egy_negytagu_csaladra_a_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:38","title":"Emberkereskedelem miatt csaptak le egy négytagú családra a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarországon nagyjából 70 ezren lehetnek úgy hepatitis C-vírussal fertőzöttek, hogy nem is tudnak róla.","shortLead":"Magyarországon nagyjából 70 ezren lehetnek úgy hepatitis C-vírussal fertőzöttek, hogy nem is tudnak róla.","id":"20190925_Ingyenes_hepatitis_Cszures_lesz_az_orszag_tobb_varosaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53839201-ee1f-4ff2-a002-8e297ba62667","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Ingyenes_hepatitis_Cszures_lesz_az_orszag_tobb_varosaban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:30","title":"Ingyenes hepatitis C-szűrés lesz az ország több városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kijelölte az UEFA a következő BL-döntők helyszíneit.","shortLead":"Kijelölte az UEFA a következő BL-döntők helyszíneit.","id":"20190924_Hiaba_epitik_a_stadionokat_2023ig_biztosan_nem_lesz_BLdonto_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b02c62-8f37-4ffa-bdbf-6c9cd937af7e","keywords":null,"link":"/sport/20190924_Hiaba_epitik_a_stadionokat_2023ig_biztosan_nem_lesz_BLdonto_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:45","title":"Hiába építik a stadionokat, 2023-ig biztosan nem lesz BL-döntő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e731cd9-bf84-4227-acbb-9e3ab9e9ed81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar turistát több mint 12 órája keresik a hegyimentők.","shortLead":"A magyar turistát több mint 12 órája keresik a hegyimentők.","id":"20190926_turista_radnai_havasok_romania_eltunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e731cd9-bf84-4227-acbb-9e3ab9e9ed81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63067b4-9bfe-4112-8615-357b50612bec","keywords":null,"link":"/elet/20190926_turista_radnai_havasok_romania_eltunt","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:28","title":"Nyoma veszett egy 75 éves magyarnak a Radnai-havasokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9eb0b35-8903-46aa-9742-14841178f9e6","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az elvándorlás ma Magyarországon tény, az aggasztó társadalmi problémák egyike, amiről sok szó esik. Mértéke jelentősnek tűnik – bár nagysága bizonytalanul mérhető – erősödése azonban 2010–2011 óta jól érzékelhető. Hogyan néz ki mindez a munkaerőpiac szempontjából Magyarországon és más országokban – és mekkora gondot is jelent? \r

","shortLead":"Az elvándorlás ma Magyarországon tény, az aggasztó társadalmi problémák egyike, amiről sok szó esik. Mértéke...","id":"HVG_Konferencia_20190925_Elvandorlas_munkaerohiany_es_a_visszateres_remenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9eb0b35-8903-46aa-9742-14841178f9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3716cc8d-ef5d-40fa-8b06-fe5cffff56c7","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190925_Elvandorlas_munkaerohiany_es_a_visszateres_remenye","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:30","title":"Elvándorlás, munkaerőhiány és a visszatérés reménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"bf908d42-a8d5-4cf2-b073-6cca367a6012","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok arra kérték a környékbeli települések lakóit, hogy ne hagyják el otthonaikat.","shortLead":"A hatóságok arra kérték a környékbeli települések lakóit, hogy ne hagyják el otthonaikat.","id":"20190926_vegyi_uzem_tuz_rouen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf908d42-a8d5-4cf2-b073-6cca367a6012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda4bf9-8a8a-40cb-b765-2183cc230e79","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_vegyi_uzem_tuz_rouen","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:55","title":"Veszélyes vegyi üzem gyulladt ki Rouenban – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a3f304-80ed-4918-866b-89e86c2231c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredeti formájukban drágán felújítható járművek aranykorát hozhatja el az elektromossá alakítás, amivel egyre többen foglalkoznak. ","shortLead":"Az eredeti formájukban drágán felújítható járművek aranykorát hozhatja el az elektromossá alakítás, amivel egyre többen...","id":"20190925_Fiat_Panda_4x4_elektromos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94a3f304-80ed-4918-866b-89e86c2231c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf66b3a-d023-4820-bf89-576e9618bc87","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Fiat_Panda_4x4_elektromos","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:38","title":"Itt az elektromos retrohullám, és vele egy Fiat Panda 4x4 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]