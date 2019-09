Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tőke nemzetinek mondott újraelosztásának új kedvezményezettjei lettek az elmúlt években. Nagyobb hatalomhoz és vagyonhoz jutott Jászai Gellért, valamint az Origo hírportál átjátszásával már bizonyított Száraz István is. Jászai elsősorban az informatikai ágazat ekebelezésével, Száraz pedig a média és a vendéglátás területén szolgálja a kormányfő legszűkebb körének érdekeit.\r

\r

","shortLead":"A tőke nemzetinek mondott újraelosztásának új kedvezményezettjei lettek az elmúlt években. Nagyobb hatalomhoz és...","id":"201939_soprogetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919c9b1b-b8d6-4cdc-addc-47e20a7079b5","keywords":null,"link":"/360/201939_soprogetok","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:00","title":"Bővült a kör, amely Orbán kedve szerint mozgatja pénzét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c9d707-5f59-415e-9f88-0dff3489e7ff","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Bár a tekintélyes Nobel-díj paródiájának tartják az 1991-ben alapított elismerést, mégis évről évre egyre nagyobb figyelem kíséri az Ignobel-díj átadását. Az idén gasztronómiai vonatkozása is volt a 29. díjátadónak.\r

\r

","shortLead":"Bár a tekintélyes Nobel-díj paródiájának tartják az 1991-ben alapított elismerést, mégis évről évre egyre nagyobb...","id":"20190926_Ignobeldij_a_rakellenes_pizzaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42c9d707-5f59-415e-9f88-0dff3489e7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9ce0b0-7e7d-4055-99e7-5470246b79e8","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Ignobeldij_a_rakellenes_pizzaert","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:20","title":"A pizza igenis egészséges, csak nem mindegy, hol eszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8983cd-2379-4134-b7b2-8e1d96704ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról érdeklődtek, miért nem akar a főpolgármester vitázni.","shortLead":"Arról érdeklődtek, miért nem akar a főpolgármester vitázni.","id":"20190925_Karacsony_Gergely_aktivistai_nyuljelmezben_zavartak_meg_Tarlos_Istvan_beszedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c8983cd-2379-4134-b7b2-8e1d96704ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76200418-dec9-4434-bff1-5aefc82dee8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Karacsony_Gergely_aktivistai_nyuljelmezben_zavartak_meg_Tarlos_Istvan_beszedet","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:47","title":"Karácsony Gergely aktivistái nyúljelmezben zavarták meg a rendezvényt, melyen Tarlós István beszédet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23c9d7d-c792-40c6-8abb-71a9769d4049","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szerdai buli kihagyhatatlannak tűnt a NER számára is.","shortLead":"A szerdai buli kihagyhatatlannak tűnt a NER számára is.","id":"20190926_Rogan_Cecilia_es_Tiborcz_Istvan_is_feltunt_Will_Smith_bulijan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23c9d7d-c792-40c6-8abb-71a9769d4049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a250fc-1848-4881-8f5b-d52d6f24b207","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Rogan_Cecilia_es_Tiborcz_Istvan_is_feltunt_Will_Smith_bulijan","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:56","title":"Rogán Cecília és Tiborcz István is feltűnt Will Smith buliján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt nem árulta el a Budapest Airport, miért kell sebtiben felhúzni az újat a bádogterminál helyett.","shortLead":"Azt nem árulta el a Budapest Airport, miért kell sebtiben felhúzni az újat a bádogterminál helyett.","id":"20190926_ferihegy_repuloter_fapados_terminal_garancsi_istvan_market","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d953c1-c3dc-433b-a6ae-14fda8179ffa","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_ferihegy_repuloter_fapados_terminal_garancsi_istvan_market","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:50","title":"Garancsi cége építi az új ferihegyi terminált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MagNet Banknak nem ez az első faültetési akciója, de ez lesz az eddigi legnagyobb szabású.","shortLead":"A MagNet Banknak nem ez az első faültetési akciója, de ez lesz az eddigi legnagyobb szabású.","id":"20190926_faultetes_magnet_bank_ocsai_tajvedelmi_korzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d034d03-e225-4985-a212-64d1082ab1db","keywords":null,"link":"/elet/20190926_faultetes_magnet_bank_ocsai_tajvedelmi_korzet","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:50","title":"Negyvenezer fát ültet egy bank Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ef7122-086d-4182-a2fa-a5a98bda7a89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Francia Köztársaság korábbi elnöke csütörtökön hunyt el 86 évesen.","shortLead":"A Francia Köztársaság korábbi elnöke csütörtökön hunyt el 86 évesen.","id":"20190926_meghalt_jacques_chirac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ef7122-086d-4182-a2fa-a5a98bda7a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d3085f-0050-4979-89e3-f7be1a76ef07","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_meghalt_jacques_chirac","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:07","title":"Meghalt Jacques Chirac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyfelek húzták a rövidebbet.","shortLead":"Az ügyfelek húzták a rövidebbet.","id":"20190925_Visszaeso_biztositaskozvetitot_buntetett_meg_50_millio_forintra_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbef1c40-cd59-4008-9d37-237b061d080d","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Visszaeso_biztositaskozvetitot_buntetett_meg_50_millio_forintra_az_MNB","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:25","title":"Visszaeső biztosításközvetítőt büntetett meg 50 millió forintra az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]