[{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az osztrák Néppárt tervei szerint 2020-ban lépne hatályba az a törvény, ami megtiltaná bizonyos platformokon a felhasználók anonimitását. A kritikusok szerint viszont nem biztos, hogy jól sül el az elképzelés.","shortLead":"Az osztrák Néppárt tervei szerint 2020-ban lépne hatályba az a törvény, ami megtiltaná bizonyos platformokon...","id":"20190930_ausztria_internetes_anonimitas_sebastian_kurz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2a8817-5c9c-4eed-9368-7745f46e2beb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_ausztria_internetes_anonimitas_sebastian_kurz","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:03","title":"Olyan törvény jöhet Ausztriában, ami szájkosarat tesz az internetes gyűlölködőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aba5328-7d07-48e8-a63f-f349f231147d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfi kezdett tornázni és kiabálni az ellenzéki sajtótájékoztatón. ","shortLead":"Egy idős férfi kezdett tornázni és kiabálni az ellenzéki sajtótájékoztatón. ","id":"20190930_Video_Bohocruhas_ferfi_zavarta_meg_az_ellenzeki_sajtotajekoztatot_az_MTVAnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aba5328-7d07-48e8-a63f-f349f231147d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53966559-f313-45db-8565-fabece8b7ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Video_Bohocruhas_ferfi_zavarta_meg_az_ellenzeki_sajtotajekoztatot_az_MTVAnal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:07","title":"Videó: Bohócruhás férfi zavarta meg az ellenzéki sajtótájékoztatót az MTVA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kihívója volt a mohácsi polgármesternek, aki tragikus körülmények között pénteken meghalt. Ilyenkor már nem lehet új jelöltet állítani az október 13-i választásra.","shortLead":"Egy kihívója volt a mohácsi polgármesternek, aki tragikus körülmények között pénteken meghalt. Ilyenkor már nem lehet...","id":"20190930_Mohacs_szeko_mszp_csorbai_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdd39f0-eb4c-4327-ac38-3b7b13a85416","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Mohacs_szeko_mszp_csorbai_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:28","title":"Mohácson máris győzött az MSZP: a polgármester váratlan halála után nem lépnek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd295180-3bda-4111-8641-d26488e316c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik robbantást az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet hajtotta végre, ott, ahonnan az amerikaiak irányítják a terrorszervezet elleni dróntámadásokat.","shortLead":"Az egyik robbantást az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet hajtotta végre, ott, ahonnan az amerikaiak irányítják...","id":"20190930_Ket_robbantas_is_volt_Szomaliaban_amerikaiak_is_a_celpontok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd295180-3bda-4111-8641-d26488e316c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec19b43-0468-463f-bf93-d044cd5a1736","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_Ket_robbantas_is_volt_Szomaliaban_amerikaiak_is_a_celpontok_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:44","title":"Két robbantás is volt Szomáliában, amerikaiak is a célpontok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Adria Airways legalább 60 millió eurós tartozást halmozott fel, de az állam nem akarja átvállalni az adósságát.","shortLead":"Az Adria Airways legalább 60 millió eurós tartozást halmozott fel, de az állam nem akarja átvállalni az adósságát.","id":"20190930_adria_airways_szloven_legitartasag_csodeljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7d846-24f4-4ded-88bf-b58b4bded3fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_adria_airways_szloven_legitartasag_csodeljaras","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:12","title":"Csődöt jelentett és törölte járatait az Adria Airways","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Kijöttek a Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégek beszámolói. Milliárdok és emelkedés mindenütt.","shortLead":"Kijöttek a Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégek beszámolói. Milliárdok és emelkedés mindenütt.","id":"20191001_apeninn_opus_konzum_2019_felev_eredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75575faf-28b5-44b4-832a-855daac760d7","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_apeninn_opus_konzum_2019_felev_eredmeny","timestamp":"2019. október. 01. 14:28","title":"Több mint 3 milliárd forintos profit Tiborczék tőzsdei cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","shortLead":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","id":"20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37689af4-a2f3-4da5-ae80-e67552dda38b","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:21","title":"Ricky Martin a negyedik gyereket várja a férjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését viszont nemcsak magától az intézménytől veszik el, hanem részben a kultúráért felelős szaktárcától is.","shortLead":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését...","id":"20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039c276-9ce7-4b63-aa7b-74b9532a97f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:44","title":"Két miniszternek is alárendelték Baán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]