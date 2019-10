Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d92d84e-a5fe-48f1-8a98-418e95cc3876","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nézi tétlenül az ellene folyó eljárást Donald Trump és kampánycsapata, akik most is Facebook-hirdetések segítségével terítik az elnök gondolatait.","shortLead":"Nem nézi tétlenül az ellene folyó eljárást Donald Trump és kampánycsapata, akik most is Facebook-hirdetések...","id":"20191001_donald_trump_politikai_hirdetes_facebook_impeachment_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d92d84e-a5fe-48f1-8a98-418e95cc3876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d56ac27-9613-4607-a985-980dacb5673f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_donald_trump_politikai_hirdetes_facebook_impeachment_eljaras","timestamp":"2019. október. 01. 09:42","title":"És akkor Donald Trump feladott 1800 Facebook-hirdetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191002_Mindent_szeretek_amit_csinal__Szikora_Robert_langlelku_tamogatoja_a_fideszes_jeloltnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda56f47-6d47-4115-a854-9dcdf8c68a18","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Mindent_szeretek_amit_csinal__Szikora_Robert_langlelku_tamogatoja_a_fideszes_jeloltnek","timestamp":"2019. október. 02. 12:28","title":"„Mindent szeretek, amit csinál” – Szikora Róbert lánglelkű támogatója a fideszes jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20191001_Itt_a_Fidesz_csodafegyvere_reszatadas_felkesz_utak_es_letesitmenyek_atadasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2601ddc-4a37-4a0b-974e-0b958b771b45","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Itt_a_Fidesz_csodafegyvere_reszatadas_felkesz_utak_es_letesitmenyek_atadasara","timestamp":"2019. október. 01. 14:25","title":"Itt a Fidesz csodafegyvere: részátadás félkész utak és létesítmények felavatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0b27c-79a4-42c5-b0e4-6ec0551d01e7","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, Antti Rinne szociáldemokrata miniszterelnök pedig Magyarországra érkezett hétfőn, ahol megbeszélései mellett interjút adott a hvg.hu-nak. Rinne és a finn elnökség egyik legfontosabb célkitűzése, hogy jogállami kritériumokhoz kössék az EU-s pénzeket, ugyanis szerinte az a legfontosabb, hogy megőrizzék az unió közös értékeit. „Ha valamelyik tagállamban sorozatosan megsértenék a közösség alapértékekeit, akkor mód nyílna arra, hogy megvágják az uniós támogatásokat” – mondta az interjúban.","shortLead":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, Antti Rinne szociáldemokrata miniszterelnök pedig Magyarországra érkezett...","id":"20191001_Finn_miniszterelnok_Senki_nem_tamadja_Orbant_csak_az_orszagert_aggodunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0b27c-79a4-42c5-b0e4-6ec0551d01e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64a353f-3827-4b71-8519-57440365d74d","keywords":null,"link":"/360/20191001_Finn_miniszterelnok_Senki_nem_tamadja_Orbant_csak_az_orszagert_aggodunk","timestamp":"2019. október. 01. 07:00","title":"Finn miniszterelnök: Senki nem támadja Orbánt, csak az országért aggódunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","shortLead":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","id":"20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9551a-0f85-4e6c-8410-177877ea82af","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","timestamp":"2019. október. 01. 09:12","title":"Hodász atya megint trollkodik, de most nem a melegek kárára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929fd9c0-b42c-411b-981c-51fcd29ffb00","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Miközben soha nem látott foglaltsági aránnyal működnek a magyar hotelek, a szakértők állítják, van a gyógyszállónál jobb hotelbefektetés is. Ráadásul a piacot uraló két wellnesslánc, Európa legnagyobb gyógyszállócsoportja, a nemrég a Danubius-resortokat is márkaneve alá vonó Ensana, valamint a Mészáros-érdekeltségben levő Hunguest hotelek mellé nagyüzemben már csak egy különleges, Magyarországon még sosem látott termékkel lenne érdemes beszállni. A gond csak az, hogy a magyarok inkább pancsolni szeretnek, nem fizetnek külön szolgáltatásokért.","shortLead":"Miközben soha nem látott foglaltsági aránnyal működnek a magyar hotelek, a szakértők állítják, van a gyógyszállónál...","id":"20191002_gyogyszallo_resort_hunguest_danubius_ensana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=929fd9c0-b42c-411b-981c-51fcd29ffb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3425cbf8-45c1-4ac0-a0b6-ca988f424a79","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_gyogyszallo_resort_hunguest_danubius_ensana","timestamp":"2019. október. 02. 06:30","title":"A magyaroknak máig a pancsolás a wellbeing - ettől szenved a magyar gyógyturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kilencven intézmény kapja a 249 elektromos Volkswagent.","shortLead":"Kilencven intézmény kapja a 249 elektromos Volkswagent.","id":"20191002_elektromos_auto_korhaz_verszallitas_kasler_miklos_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48b20ea-101b-4acf-b186-14cd551d9f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_elektromos_auto_korhaz_verszallitas_kasler_miklos_egeszsegugy","timestamp":"2019. október. 02. 12:42","title":"Elektromos autókat vesz a kórházaknak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Második falmegerősítési tenderét is kiírta a Várkapitányság, a budai Vár falait kell megerősíteni, megjavítani.\r

\r

","shortLead":"Második falmegerősítési tenderét is kiírta a Várkapitányság, a budai Vár falait kell megerősíteni, megjavítani.\r

\r

","id":"20191001_Mar_16_milliardnal_tart_a_budai_Var_falainak_megerositese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478d3d53-14fe-4184-95ee-a95ca0845fba","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Mar_16_milliardnal_tart_a_budai_Var_falainak_megerositese","timestamp":"2019. október. 01. 10:56","title":"Újra kiírták a tendert a budai Vár falainak megerősítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]