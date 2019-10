Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8572c6fa-e63f-48cd-b813-800b4ff910a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"13 éven át Peugeot-kat, jelenleg a holnapután autóit tervezi Bocsi Attila, akinek egyik munkáját most Torinóban lehet látni az olasz Nemzeti Autómúzeumban.","shortLead":"13 éven át Peugeot-kat, jelenleg a holnapután autóit tervezi Bocsi Attila, akinek egyik munkáját most Torinóban lehet...","id":"20191003_Icona_Nucleus_Bocsi_Attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8572c6fa-e63f-48cd-b813-800b4ff910a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a645cc0-086b-4871-95a4-09e8b1e33459","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Icona_Nucleus_Bocsi_Attila","timestamp":"2019. október. 03. 10:14","title":"Egy olasz autódizájn cég főtervezője Bocsi Attila, aki megmutatta a jövő autóját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b55832d-9435-43ff-a95d-0908a0213ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól sikerültek a tesztek, így elérkezettnek látta az időt a Google, hogy bekapcsolja térképszolgáltatásában is az inkognitó módot.","shortLead":"Jól sikerültek a tesztek, így elérkezettnek látta az időt a Google, hogy bekapcsolja térképszolgáltatásában is...","id":"20191003_google_terkep_inkognito_mod_bekapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b55832d-9435-43ff-a95d-0908a0213ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c78c61e-fa3a-4c77-b831-4c55d8deefe7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_google_terkep_inkognito_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2019. október. 03. 08:03","title":"Megérkezett a Google Térkép rég várt funkciója, titokban is lehet keresni helyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook ismét blokkolni kezdte a világ egyik legnépszerűbb torrentoldalaként működő Pirate Bay elérését, így nem lehet az oldalra mutató hivatkozást megosztani másokkal.","shortLead":"A Facebook ismét blokkolni kezdte a világ egyik legnépszerűbb torrentoldalaként működő Pirate Bay elérését, így nem...","id":"20191002_facebook_torrent_illegalis_letoltes_pirate_bay_linkek_blokkolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28264821-ad04-4e64-a080-075305959132","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_facebook_torrent_illegalis_letoltes_pirate_bay_linkek_blokkolasa","timestamp":"2019. október. 02. 08:03","title":"Próbálja csak meg egy torrentoldal linkjét megosztani a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostanra állították vissza az Aramco abkaiki bázisát a támadás előtti állapotra.","shortLead":"Mostanra állították vissza az Aramco abkaiki bázisát a támadás előtti állapotra.","id":"20191003_Helyreallt_a_szaudi_olajtermeles_a_drontamadas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52351e98-b26d-4ac0-9eb0-0828d34da129","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Helyreallt_a_szaudi_olajtermeles_a_drontamadas_utan","timestamp":"2019. október. 03. 19:48","title":"Helyreállt a szaúdi olajtermelés a dróntámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba7e16b-b7af-4949-8725-8b75f567acf9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump elnök egykori tanácsadója, Gorka Sebestyén most Mike Pompeo amerikai külügyminiszter környezetében tűnt fel, a magyar származású politológus a miniszter gépével szelfizett, majd azt feltette közösségi oldalára.","shortLead":"Trump elnök egykori tanácsadója, Gorka Sebestyén most Mike Pompeo amerikai külügyminiszter környezetében tűnt fel...","id":"20191002_Az_amerikai_kulugyminiszter_gepevel_szelfizik_Gorka_Sebestyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba7e16b-b7af-4949-8725-8b75f567acf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6f0553-86a7-4a88-b537-f5a79429b332","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Az_amerikai_kulugyminiszter_gepevel_szelfizik_Gorka_Sebestyen","timestamp":"2019. október. 02. 16:45","title":"Az amerikai külügyminiszter gépével szelfizik Gorka Sebestyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A népszavazás hozta elő a pszichózist – állapították meg egy elmezavarban szenvedő férfi orvosai.","shortLead":"A népszavazás hozta elő a pszichózist – állapították meg egy elmezavarban szenvedő férfi orvosai.","id":"20191002_A_Brexit_miatt_kerult_egy_brit_ferfi_pszichiatriara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb9bd72-29e5-4087-8d8f-34555f90d29e","keywords":null,"link":"/elet/20191002_A_Brexit_miatt_kerult_egy_brit_ferfi_pszichiatriara","timestamp":"2019. október. 02. 08:09","title":"A Brexit miatt került pszichiátriára egy brit férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf14056-e74b-4b3e-b008-1e300b8be699","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két napig várják az érdeklődőket a Papp László Sportarénában.","shortLead":"Két napig várják az érdeklődőket a Papp László Sportarénában.","id":"20191002_A_legtobb_multi_egyidoben_egy_helyen__elstartolt_a_HVG_Allasborze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf14056-e74b-4b3e-b008-1e300b8be699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec414f2e-1680-49ce-bc55-3c20ceb39d1d","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_A_legtobb_multi_egyidoben_egy_helyen__elstartolt_a_HVG_Allasborze","timestamp":"2019. október. 02. 11:20","title":"A legtöbb multi egy időben, egy helyen - elstartolt a HVG Állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295a4ae-f8e5-4cf5-a465-5e9c4c0b9b1f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar film a legjobb forgatókönyv díját nyerte el.","shortLead":"A magyar film a legjobb forgatókönyv díját nyerte el.","id":"20191002_olaszorszag_dij_trezor_magyar_film_bergendy_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b295a4ae-f8e5-4cf5-a465-5e9c4c0b9b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d111b4-dbb3-4327-ac7e-8997ad428aef","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_olaszorszag_dij_trezor_magyar_film_bergendy_peter","timestamp":"2019. október. 02. 11:08","title":"Most Olaszországban nyert újabb díjat a Trezor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]