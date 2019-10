Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"718ebddd-f455-4d82-aca5-a0b15eca4e5c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201941_fuvel_faval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=718ebddd-f455-4d82-aca5-a0b15eca4e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976bb839-6a82-4166-aaed-24a6131c712e","keywords":null,"link":"/itthon/201941_fuvel_faval","timestamp":"2019. október. 10. 10:05","title":"Jakus Ibolya: Fűvel, fával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015f949f-7fc9-4e18-9752-bb1f9ea5a7e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fából készült alak a Duna-parton ücsörög. ","shortLead":"A fából készült alak a Duna-parton ücsörög. ","id":"20191009_Fotok_Ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_uszadekfabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=015f949f-7fc9-4e18-9752-bb1f9ea5a7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c117915f-e50d-4838-bc41-183b8bc9e29d","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Fotok_Ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_uszadekfabol","timestamp":"2019. október. 09. 11:08","title":"Fotók: újabb gerillaszobor tűnt fel Budapesten, ezúttal uszadékfából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac67224f-c494-4fb3-85a5-968dbd04ac58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akkor egy klasszikus nyaralós fotó jelent meg a győri polgármesterről.","shortLead":"Akkor egy klasszikus nyaralós fotó jelent meg a győri polgármesterről.","id":"20191009_Borkai_Zsolt_igy_kapcsolodott_ki_ket_es_fel_eve_a_Maldivszigeteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac67224f-c494-4fb3-85a5-968dbd04ac58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c14922-bc3d-45f5-af08-e06fdbdf4281","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Borkai_Zsolt_igy_kapcsolodott_ki_ket_es_fel_eve_a_Maldivszigeteken","timestamp":"2019. október. 09. 10:20","title":"Borkai Zsolt így kapcsolódott ki két és fél éve a Maldív-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6d5227-c787-41e7-9d01-12fda6746852","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Betömték az Android operációs rendszer fejlesztői azt a biztonsági rést, melyet kihasználva hackerek nézhetnek bele a felhasználó mobiljába. A biztonságos megoldáshoz ez még kevés, a javítócsomag először a gyártókon fut át, majd az érintett felhasználóknak installálniuk is kell a pakkot.","shortLead":"Betömték az Android operációs rendszer fejlesztői azt a biztonsági rést, melyet kihasználva hackerek nézhetnek bele...","id":"20191009_android_8_oktoberi_biztonsagi_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6d5227-c787-41e7-9d01-12fda6746852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2af8a5e-9baa-43c1-a498-98343bc857be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_android_8_oktoberi_biztonsagi_frissites","timestamp":"2019. október. 09. 09:03","title":"Figyelje a mobilját, azonnal telepítse ezt a frissítést, amikor megjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d88fe-ca88-45ab-a017-38a85987006e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német luxusszedánnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy hazánkban élvezhesse a zöld rendszám előnyeit.","shortLead":"A német luxusszedánnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy hazánkban élvezhesse a zöld rendszám előnyeit.","id":"20191009_40_kilometer_elektromosan_ezt_tudja_a_legujabb_Audi_A8_plugin_hibrid_zold_rendszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=665d88fe-ca88-45ab-a017-38a85987006e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4471a29-7306-4656-8af9-98d3a38a87b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_40_kilometer_elektromosan_ezt_tudja_a_legujabb_Audi_A8_plugin_hibrid_zold_rendszam","timestamp":"2019. október. 10. 07:59","title":"40 kilométer elektromosan, ezt tudja a legújabb Audi A8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti polgármester még nem érte utol az önkormányzati képviselőt.","shortLead":"A kispesti polgármester még nem érte utol az önkormányzati képviselőt.","id":"20191010_gajda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa246883-114c-4f1d-b3e3-dd5c48940592","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_gajda","timestamp":"2019. október. 10. 08:42","title":"Gajda: Távoznia kell Lacknernek, ha bizonyíthatóan ő van a felvételeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nagyképűséggel egész biztosan nem vádolhatjuk a magyar válogatott szövetségi kapitányát.","shortLead":"Nagyképűséggel egész biztosan nem vádolhatjuk a magyar válogatott szövetségi kapitányát.","id":"20191009_Rossi_Ha_ki_is_kapunk_annak_modjat_mi_valaszthatjuk_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0291697d-c743-42f4-8984-14f303611efd","keywords":null,"link":"/sport/20191009_Rossi_Ha_ki_is_kapunk_annak_modjat_mi_valaszthatjuk_meg","timestamp":"2019. október. 09. 21:30","title":"Rossi: \"Ha ki is kapunk, annak módját mi választhatjuk meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kampányfőnöke Karácsony Gergelyről is beszélt, szerinte az ellenzéki főpolgármester-jelölt Budapestje úgy néz ki, hogy „lesz egy hatalmas őserdő, benne egy hatalmas kórház”.","shortLead":"A Fidesz kampányfőnöke Karácsony Gergelyről is beszélt, szerinte az ellenzéki főpolgármester-jelölt Budapestje úgy néz...","id":"20191010_kosa_lajos_borkai_zsolt_szexbotrany_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7182bb1e-833f-4071-a8bc-9f7e8f123012","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_kosa_lajos_borkai_zsolt_szexbotrany_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 10. 11:54","title":"Kósa Borkai botrányáról: Le fog ez csengeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]