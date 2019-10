Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee18402c-dd29-4b03-99b3-26e1ea4ccaf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky új felmérése megállapította, hogy az ipari szervezetek kétharmada nem jelenti be a kiberbiztonsági incidenseket a szabályozó hatóságoknak. A kibervédelmi cég szerint bár a modern ipari-üzleti világban a megfelelőség nemcsak kulcsponti kérdés, hanem a beruházások mozgatórugója is, mégis számos tényező befolyásolja azt, hogy miként követik a vállalatok a megfelelőségi szabályokat.","shortLead":"A Kaspersky új felmérése megállapította, hogy az ipari szervezetek kétharmada nem jelenti be a kiberbiztonsági...","id":"20191012_kaspersky_ipari_kiberbiztonsag_incidensek_jelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee18402c-dd29-4b03-99b3-26e1ea4ccaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1998bd-b3fb-4ac8-8a2f-b30f6a4f9527","keywords":null,"link":"/tudomany/20191012_kaspersky_ipari_kiberbiztonsag_incidensek_jelentese","timestamp":"2019. október. 12. 10:03","title":"100-ból 67 gyártó nem szól a hatóságoknak, ha adatbaj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaa9691-7334-486e-ab45-cba13c2eac80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább nem szemeteszsákkal. ","shortLead":"De legalább nem szemeteszsákkal. ","id":"20191011_Az_ellenzeki_kampanyzaron_a_fideszes_plakatokat_takartak_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eaa9691-7334-486e-ab45-cba13c2eac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bfcc9d-03e3-4dc5-9b56-1f1532fd2214","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Az_ellenzeki_kampanyzaron_a_fideszes_plakatokat_takartak_le","timestamp":"2019. október. 11. 20:09","title":"Az ellenzéki kampányzárón a fideszes plakátokat takarták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó ütközött össze egy személygépkocsival.","shortLead":"Egy kisteherautó ütközött össze egy személygépkocsival.","id":"20191011_Halalos_baleset_tortent_Bekes_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a00e47f-42fa-48e7-9d81-b0c392529dd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Halalos_baleset_tortent_Bekes_megyeben","timestamp":"2019. október. 11. 19:22","title":"Halálos baleset történt Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb felvételeket közölt a Magyar Nemzet, melyeken a kispesti képviselő állítólag arról beszél, hogyan lehet sokat keresni EP-képviselőként. ","shortLead":"Újabb felvételeket közölt a Magyar Nemzet, melyeken a kispesti képviselő állítólag arról beszél, hogyan lehet sokat...","id":"20191011_Lackner_Csaba_per_Kispest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d07347a-115d-4e70-8a9c-64fd610d6f32","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Lackner_Csaba_per_Kispest","timestamp":"2019. október. 11. 17:20","title":"Lackner Csaba perel és politikai lejáratásról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Andy Vajna örököse a 24.hu-nak nyilatkozott. Vajna Tímea azt mondja, a végrendelet nem tűnt el. A hvg.hu birtokában lévő dokumentum viszont egyértelműen fogalmaz: az eredeti példány “nem volt fellelhető”.","shortLead":"Andy Vajna örököse a 24.hu-nak nyilatkozott. Vajna Tímea azt mondja, a végrendelet nem tűnt el. A hvg.hu birtokában...","id":"20191011_Vajna_Timea_A_vegrendelet_nem_tunt_el_torvenyesen_lettem_orokos_itthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70ccaa6-f279-4298-9ac7-140f5240de45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Vajna_Timea_A_vegrendelet_nem_tunt_el_torvenyesen_lettem_orokos_itthon","timestamp":"2019. október. 11. 09:59","title":"Vajna Tímea állítja, nem tűnt el a végrendelet, de a hivatalos dokumentum mást mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8908e3b-2748-464d-8e28-81f54161e723","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Fokozottan ellenőrzik a nehéz járműveket a rendőrök.","shortLead":"Fokozottan ellenőrzik a nehéz járműveket a rendőrök.","id":"20191011_Teherauto_es_buszrazzia_lesz_jovo_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8908e3b-2748-464d-8e28-81f54161e723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05450bcb-cfff-4899-949e-61ff00568bfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Teherauto_es_buszrazzia_lesz_jovo_heten","timestamp":"2019. október. 11. 13:02","title":"Teherautó- és buszrazzia lesz jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfd5377-8698-4d6f-96d6-d9bc0f09f7de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a két ügyet nem szabad párhuzamba állítani.","shortLead":"Szerinte a két ügyet nem szabad párhuzamba állítani.","id":"20191011_Wittinghoff_megszolalt_a_Borkai_szexbotranyarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bfd5377-8698-4d6f-96d6-d9bc0f09f7de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6a0487-dc6a-49eb-9b78-9bb45d826100","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Wittinghoff_megszolalt_a_Borkai_szexbotranyarol","timestamp":"2019. október. 11. 08:46","title":"Wittinghoff Tamás megszólalt Borkai Zsolt szexbotrányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem törölt se fotókat, se üzeneteket a Viking Sigyn ukrán kapitánya a telefonjáról, miután a Dunán nekiütközött a Hableánynak. Az első szakértő ellen fegyelmi eljárás indul.","shortLead":"Nem törölt se fotókat, se üzeneteket a Viking Sigyn ukrán kapitánya a telefonjáról, miután a Dunán nekiütközött...","id":"20191010_Nem_torolt_adatokat_a_a_Viking_kapitanya_a_telefonjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f4de04-4352-40da-8550-b57302226254","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Nem_torolt_adatokat_a_a_Viking_kapitanya_a_telefonjarol","timestamp":"2019. október. 10. 20:21","title":"Nem törölt adatokat a a Viking kapitánya a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]