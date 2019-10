Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem végeztek hétre a településen.","shortLead":"Nem végeztek hétre a településen.","id":"20191013_Alsoszentmartonban_100_szavazo_all_meg_sorba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcec6c6a-7cd1-4775-871e-baff675b11f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Alsoszentmartonban_100_szavazo_all_meg_sorba","timestamp":"2019. október. 13. 19:36","title":"Alsószentmártonban 100 szavazó áll még sorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ea3698-f592-4017-8af6-e09b0a86adfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jópofa ötletet valósítottak meg a német autóklubnál, ahol azt is komolyan veszik, ha játszanak. ","shortLead":"Jópofa ötletet valósítottak meg a német autóklubnál, ahol azt is komolyan veszik, ha játszanak. ","id":"20191014_Lego_crashteszt_Mit_tud_egymas_ellen_a_Lego_Bugatti_es_Porsche_911","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84ea3698-f592-4017-8af6-e09b0a86adfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a265ec-ac7f-40be-ab63-57ff80c73345","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Lego_crashteszt_Mit_tud_egymas_ellen_a_Lego_Bugatti_es_Porsche_911","timestamp":"2019. október. 14. 13:25","title":"Nem gyerekjáték: 60 km/h-val küldték egymásnak a Lego Bugattit és Porsche 911-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balaicz Zoltán kezdheti az újabb ciklust.","shortLead":"Balaicz Zoltán kezdheti az újabb ciklust.","id":"20191014_zalaegerszeg_balaicz_zoltan_fidesz_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bff7aa-6fab-4908-bb42-d2871cf59489","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_zalaegerszeg_balaicz_zoltan_fidesz_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:05","title":"Zalaegerszeg fideszes maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ac90e6-8538-4ac1-b8cd-70d85bc6064e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új fejezet kezdődik – írta a Twitteren a Hulkot játszó színész. ","shortLead":"Egy új fejezet kezdődik – írta a Twitteren a Hulkot játszó színész. ","id":"20191013_mark_ruffalo_twitter_magyar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_2019_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ac90e6-8538-4ac1-b8cd-70d85bc6064e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5ed6fa-6832-44dc-b6e7-fec7fd3aafba","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_mark_ruffalo_twitter_magyar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_2019_karacsony_gergely","timestamp":"2019. október. 13. 23:27","title":"Mark Ruffalo is gratulált a magyar ellenzéknek és Karácsony Gergelynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Simának indult a Magyarország-Azerbajdzsán meccs, kínkeserves győzelem lett belőle.","shortLead":"Simának indult a Magyarország-Azerbajdzsán meccs, kínkeserves győzelem lett belőle.","id":"20191013_Kiszenvedte_a_magyar_valogatott_a_gyozelmet_maradt_esely_az_Ebreszvetelre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b16d711-b316-4c61-9444-78bb5c00fccb","keywords":null,"link":"/sport/20191013_Kiszenvedte_a_magyar_valogatott_a_gyozelmet_maradt_esely_az_Ebreszvetelre","timestamp":"2019. október. 13. 19:53","title":"Kiszenvedte a magyar válogatott a győzelmet, maradt esély az Eb-részvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36c2170-f24f-4850-aa1f-ef4be5f0df02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint Borkai Zsolt ügyei miatt veszítettek el számos kerületet.","shortLead":"A miniszter szerint Borkai Zsolt ügyei miatt veszítettek el számos kerületet.","id":"20191015_Gulyas_Gergely_szerint_a_Fidesz_megerdemelne_hogy_tobb_keruletben_is_orokos_polgarmestereket_adjon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d36c2170-f24f-4850-aa1f-ef4be5f0df02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1631b240-d3b8-4ba6-bcce-9fd2c838ca6a","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Gulyas_Gergely_szerint_a_Fidesz_megerdemelne_hogy_tobb_keruletben_is_orokos_polgarmestereket_adjon","timestamp":"2019. október. 15. 13:28","title":"Gulyás: A Fidesz megérdemelné, hogy több kerületben is örökös polgármestereket adjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"Meszerics Tamás","category":"vilag","description":"Lehet, hogy a kormány lassan elengedi a migránsozást. Vagy csak nem értek rá.","shortLead":"Lehet, hogy a kormány lassan elengedi a migránsozást. Vagy csak nem értek rá.","id":"20191015_Vagy_valami_vagy_men_valahova","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac4369e-f813-493c-bfbd-a13cee517833","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Vagy_valami_vagy_men_valahova","timestamp":"2019. október. 15. 14:32","title":"Migránsozás: vagy valami, vagy mén valahová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj viszont drágulni fog.","shortLead":"A gázolaj viszont drágulni fog.","id":"20191014_benzin_gazolaj_uzemanyag_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c763045-bca3-4946-bd89-18bdcebe9f13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_benzin_gazolaj_uzemanyag_ar","timestamp":"2019. október. 14. 14:57","title":"Olcsóbb lesz a benzin szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]