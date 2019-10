Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"Domány András","category":"cegauto","description":"A törvény nem teszi lehetővé, ezért egy nála alacsonyabb rangú rendelet sem engedheti meg, hogy a helyszíni közlekedési bírsággal szemben 30 napon belül bírósági felülvizsgálatot lehessen kérni, ezért ezt a rendeletet megsemmisítette az Alkotmánybíróság.\r

\r

","shortLead":"A törvény nem teszi lehetővé, ezért egy nála alacsonyabb rangú rendelet sem engedheti meg, hogy a helyszíni közlekedési...","id":"20191018_Nem_lehet_ezutan_birosaghoz_fordulni_helyszini_birsag_ugyeben_mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7aba77-4dd7-49d3-910e-b079e78db096","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Nem_lehet_ezutan_birosaghoz_fordulni_helyszini_birsag_ugyeben_mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2019. október. 18. 17:16","title":"Nem lehet ezután bírósághoz fordulni helyszíni bírság ügyében, mondta ki az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márki-Zay Péter szerint a Volánbusz rendszeréhez a jegybevétel csak 10 millióval járul hozzá. Ez szerinte nem akkora összeg, amelynek kiesése problémát okozna.","shortLead":"Márki-Zay Péter szerint a Volánbusz rendszeréhez a jegybevétel csak 10 millióval járul hozzá. Ez szerinte nem akkora...","id":"20191018_hodmezovasarhely_marki_zay_peter_ingyenes_tomegkozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2457dcd4-aa3b-404e-83ab-f137d33faa65","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_hodmezovasarhely_marki_zay_peter_ingyenes_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. október. 18. 15:51","title":"Hódmezővásárhely lehet az első város az országban, ahol nem kell fizetni a tömegközlekedésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"5-ös skálán már 3,83-ra értékelik az utasok a budapesti repülőteret.","shortLead":"5-ös skálán már 3,83-ra értékelik az utasok a budapesti repülőteret.","id":"20191018_Buszkelkedik_a_Budapest_Airport_Sokkal_elegedettebbek_az_utasok_mint_eddig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0391e28-90bf-4b5b-a88b-7843d7d7a65d","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Buszkelkedik_a_Budapest_Airport_Sokkal_elegedettebbek_az_utasok_mint_eddig","timestamp":"2019. október. 18. 15:08","title":"Büszkélkedik a Budapest Airport: sokkal elégedettebbek az utasok, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"A győri pillangóhatás és az önkormányzati választások. ","shortLead":"A győri pillangóhatás és az önkormányzati választások. ","id":"20191017_Gomperz_Szex_hazugsag_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdaec71-3838-433f-a1d6-d1334a7e53ff","keywords":null,"link":"/velemeny/20191017_Gomperz_Szex_hazugsag_video","timestamp":"2019. október. 17. 14:10","title":"Gomperz: Szex, hazugság, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3af834-2904-424f-9aba-331f7abc58e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok leszedték a vonatról azt a három amerikai diplomatát, akik szerettek volna ellátogatni az augusztusi, észak-oroszországi nukleáris baleset helyszínének a közelébe.","shortLead":"Az orosz hatóságok leszedték a vonatról azt a három amerikai diplomatát, akik szerettek volna ellátogatni...","id":"20191017_Nem_engedtek_az_amerikaiakat_az_oroszorszagi_nuklearis_baleset_helyszinere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e3af834-2904-424f-9aba-331f7abc58e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e717d6c8-5d55-48a5-a0c0-3dce15742327","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Nem_engedtek_az_amerikaiakat_az_oroszorszagi_nuklearis_baleset_helyszinere","timestamp":"2019. október. 17. 11:59","title":"Nem engedték az amerikaiakat az oroszországi nukleáris baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről hálózná be internettel a Földet.","shortLead":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről...","id":"20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c90a144-7322-4a8e-9cbb-68409fbe9bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","timestamp":"2019. október. 18. 10:03","title":"Újabb 30 000 internetszóró műholdat telepítene az űrbe a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknak nagyon fontos, hogy értékesíteni tudja felületeit, ezért több helyre is reklámokat rak. Most például a csoportokba.","shortLead":"A Facebooknak nagyon fontos, hogy értékesíteni tudja felületeit, ezért több helyre is reklámokat rak. Most például...","id":"20191018_facebook_csoportok_hirdetes_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f13449e-46d9-42a3-bddf-aeb088bac870","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_facebook_csoportok_hirdetes_reklam","timestamp":"2019. október. 18. 14:03","title":"Újabb helyen bukkannak majd fel reklámok a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d65826-473e-42fd-af06-c68ca260f4b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elvileg egy focimeccset ábrázol.","shortLead":"Elvileg egy focimeccset ábrázol.","id":"20191017_festmeny_nicolas_de_stael_focimeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9d65826-473e-42fd-af06-c68ca260f4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef1515f-eb68-476e-991c-fdc9e0182bac","keywords":null,"link":"/elet/20191017_festmeny_nicolas_de_stael_focimeccs","timestamp":"2019. október. 17. 21:41","title":"6,6 milliárd forintot adtak ezért a festményért, pedig nem is szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]