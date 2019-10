Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c712adba-d9d0-487a-9ee1-440ee31880f6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tatáról indulva több forgalmas úton is lehet majd velük találkozni. ","shortLead":"Tatáról indulva több forgalmas úton is lehet majd velük találkozni. ","id":"20191022_Nem_veletlenul_jarnak_majd_katonai_jarmuvek_a_hetvegen_az_utakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c712adba-d9d0-487a-9ee1-440ee31880f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86632dbc-25ac-44cc-a817-55a74665c1f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Nem_veletlenul_jarnak_majd_katonai_jarmuvek_a_hetvegen_az_utakon","timestamp":"2019. október. 22. 15:52","title":"Nem véletlenül járnak majd katonai járművek a hétvégén az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdce3d-3c30-462b-8a95-5ba40694fc1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő év elejétől az azonos neműek házassága elől is elhárulnak a jogi akadályok.","shortLead":"A jövő év elejétől az azonos neműek házassága elől is elhárulnak a jogi akadályok.","id":"20191022_eszak_irorszag_abortusz_azonos_nemuek_hazassaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdce3d-3c30-462b-8a95-5ba40694fc1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb4f24a-6b76-4489-a68d-1606e48e102e","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_eszak_irorszag_abortusz_azonos_nemuek_hazassaga","timestamp":"2019. október. 22. 15:15","title":"Az abortusz nem bűncselekmény többé Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ásatáson dolgoztak, az egyik férfi fázott, felvette a másik pulóverét, mire az pénzt követelt tőle. Később megütötte, majd késsel mellkason szúrva megölte.\r

\r

","shortLead":"Egy ásatáson dolgoztak, az egyik férfi fázott, felvette a másik pulóverét, mire az pénzt követelt tőle. Később...","id":"20191021_Felvette_a_kollegaja_puloveret_aki_emiatt_leszurta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91875ae4-68fa-47db-9108-b33f2c1344bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Felvette_a_kollegaja_puloveret_aki_emiatt_leszurta","timestamp":"2019. október. 21. 07:48","title":"Felvette a kollégája pulóverét, aki emiatt leszúrta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyész gondolkodási időt kért, így a döntés nem jogerős.","shortLead":"Az ügyész gondolkodási időt kért, így a döntés nem jogerős.","id":"20191021_orvosi_veny_visszaeles_orvosasszisztens_pecs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3214f56a-ab7a-4660-ac55-d042e982ceba","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_orvosi_veny_visszaeles_orvosasszisztens_pecs","timestamp":"2019. október. 21. 21:50","title":"Orvosi vényekkel visszaélés miatt ítéltek el egy orvosasszisztenst Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9b1925-4f16-4d8e-9d56-2285141b6055","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hidak rejtett hibáinak feltárására használt technológia a beteg térdízület diagnosztizálására is bevethető: mikrofon segíthet diagnosztizálni a térdízület gyulladását egy új angol kutatás szerint.","shortLead":"A hidak rejtett hibáinak feltárására használt technológia a beteg térdízület diagnosztizálására is bevethető: mikrofon...","id":"20191021_oszteoartritisz_diagnosztizalasa_mikrofonnal_terdizulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd9b1925-4f16-4d8e-9d56-2285141b6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e2313c-ff49-4f65-88d4-3266ab24edfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_oszteoartritisz_diagnosztizalasa_mikrofonnal_terdizulet","timestamp":"2019. október. 21. 14:03","title":"Meghallgatták mikrofonnal 89 ember térdét – hasznos, mint a hidaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e277299e-45be-44f2-a73a-94bdb39939e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"400 forinttal fognak többet kérni a streaming szolgáltatásért. ","shortLead":"400 forinttal fognak többet kérni a streaming szolgáltatásért. ","id":"20191021_hbo_go_arvaltozas_november_21","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e277299e-45be-44f2-a73a-94bdb39939e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82864b5-8fc8-4810-8aac-5dc29defbdc6","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_hbo_go_arvaltozas_november_21","timestamp":"2019. október. 21. 17:37","title":"Drágább lesz az HBO GO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Orbán Viktor különös ígéretet tett, Boris Johnson még egyet csavart a Brexiten, másfél hónapot túlóráznak a rendőrök. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor különös ígéretet tett, Boris Johnson még egyet csavart a Brexiten, másfél hónapot túlóráznak a rendőrök...","id":"20191021_Radar_360_Radikalis_iskola_koltozhet_a_fovarosba_visszater_a_nyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76352344-076b-4b4e-a56a-b3f32fc1d016","keywords":null,"link":"/360/20191021_Radar_360_Radikalis_iskola_koltozhet_a_fovarosba_visszater_a_nyar","timestamp":"2019. október. 21. 08:00","title":"Radar 360: Radikális iskola költözhet a fővárosba, visszatér a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b0ebcc-11ca-4105-8738-fcad68e2fc30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ki kell vonulnia a török határ melletti 30 kilométeres sávból - beleértve Tel Rifaat és Manbídzs városát is - a Népvédelmi Egységek (YPG) elnevezésű kurd milíciának - állapodott meg kedden Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök.","shortLead":"Ki kell vonulnia a török határ melletti 30 kilométeres sávból - beleértve Tel Rifaat és Manbídzs városát is...","id":"20191022_Erdogan_es_Putyin_megallapodtak_arrol_mi_legyen_a_kurd_teruletekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40b0ebcc-11ca-4105-8738-fcad68e2fc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924ad82a-d8d3-4651-b9e2-cb6a0ae39f7e","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Erdogan_es_Putyin_megallapodtak_arrol_mi_legyen_a_kurd_teruletekkel","timestamp":"2019. október. 22. 21:55","title":"Erdogan és Putyin megállapodtak arról, mi legyen a kurd területekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]