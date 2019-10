Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d783fc9c-1a99-4a4e-9df1-d749878ce59a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az \"argentin Tarantinónak\", a 39 éves Luis Ortegának nem kell Hollywood, hogy jó filmet csináljon.","shortLead":"Az \"argentin Tarantinónak\", a 39 éves Luis Ortegának nem kell Hollywood, hogy jó filmet csináljon.","id":"201943_film__edes_kis_17_eves_az_angyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d783fc9c-1a99-4a4e-9df1-d749878ce59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9d4418-5bfb-42c1-a7f4-f0e6532c0083","keywords":null,"link":"/360/201943_film__edes_kis_17_eves_az_angyal","timestamp":"2019. október. 27. 10:15","title":"A babaarcú gyilkos a bűnmitológia dédelgetett szentje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tuningolt autók, kábítószerbirtoklás, engedély nélküli vezetés miatt büntettek a rendőrök.","shortLead":"Tuningolt autók, kábítószerbirtoklás, engedély nélküli vezetés miatt büntettek a rendőrök.","id":"20191027_Haromszaz_kocsit_ellenoriztek_Angyalfoldon_egy_gyorsulasiversenyrazzian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a3f24b-7103-45f6-959f-22cb2b2f2eb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Haromszaz_kocsit_ellenoriztek_Angyalfoldon_egy_gyorsulasiversenyrazzian","timestamp":"2019. október. 27. 12:27","title":"Háromszáz kocsit ellenőriztek Angyalföldön egy gyorsulásiverseny-razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26080174-ff7d-439a-b70d-96998d6f7176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191028_Foto_VIPpadba_ultek_a_fideszes_politikusok_a_templomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26080174-ff7d-439a-b70d-96998d6f7176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099fd326-cfa2-470d-8a5f-1129a9485f73","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Foto_VIPpadba_ultek_a_fideszes_politikusok_a_templomban","timestamp":"2019. október. 28. 11:44","title":"Fotó: VIP-padba ültek a fideszes politikusok a templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az alkuszok szerint 15 százalék körüli emelkedés várható a kgfb piacon.","shortLead":"Az alkuszok szerint 15 százalék körüli emelkedés várható a kgfb piacon.","id":"20191027_11_millio_autos_keszulhet_ra_hogy_megdragul_a_biztositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da47067-b9c8-4ffa-84f0-471ae7690596","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_11_millio_autos_keszulhet_ra_hogy_megdragul_a_biztositasa","timestamp":"2019. október. 27. 09:01","title":"1,1 millió autós készülhet rá, hogy megdrágul a biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20b1ddf-17a1-4e8f-829f-fa8715a309bb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A két autóban utazók a helyszínen meghaltak. ","shortLead":"A két autóban utazók a helyszínen meghaltak. ","id":"20191028_Athajtott_a_szembesavba_egy_kamion_az_M5oson_ket_auto_kigyulladt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d20b1ddf-17a1-4e8f-829f-fa8715a309bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9badf76d-7fd8-4cbb-b9ce-db11603a2240","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Athajtott_a_szembesavba_egy_kamion_az_M5oson_ket_auto_kigyulladt","timestamp":"2019. október. 28. 05:33","title":"Áthajtott a szembesávba egy kamion az M5-ösön, két autó kigyulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54993613-470d-4675-8564-d74c52093815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes frakcióvezető szerint amit mondott, az nem is azt jelentette. ","shortLead":"A fideszes frakcióvezető szerint amit mondott, az nem is azt jelentette. ","id":"20191028_Kocsis_Mate_perelni_akar_mert_leirtak_mit_mondott_a_Bayer_Showban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54993613-470d-4675-8564-d74c52093815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c69877-f694-4309-8fab-2326196cc0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Kocsis_Mate_perelni_akar_mert_leirtak_mit_mondott_a_Bayer_Showban","timestamp":"2019. október. 28. 12:42","title":"Kocsis Máté Bayer Zsolttal beszélgetett az erőszakról, majd perelni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdba267d-56a7-492c-bcc2-8c11e10e05d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös még mindig le van zárva a helyszínelés miatt. ","shortLead":"Az M5-ös még mindig le van zárva a helyszínelés miatt. ","id":"20191028_Heten_haltak_meg_a_hajnali_balesetben_az_M5oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdba267d-56a7-492c-bcc2-8c11e10e05d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e96e23-e94d-44bd-8a62-d422add1a936","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Heten_haltak_meg_a_hajnali_balesetben_az_M5oson","timestamp":"2019. október. 28. 08:59","title":"Heten haltak meg a hajnali balesetben az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az adatok szerint a magyar átlagbér a szlováknál és a horvátnál is magasabb.","shortLead":"Az adatok szerint a magyar átlagbér a szlováknál és a horvátnál is magasabb.","id":"20191028_Eurostat_Tobbet_er_a_magyarorszagi_atlagfizetes_a_romaniainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370bb5f6-041d-44f2-bf67-8fdc7090348b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_Eurostat_Tobbet_er_a_magyarorszagi_atlagfizetes_a_romaniainal","timestamp":"2019. október. 28. 08:10","title":"Eurostat: Többet ér a magyarországi átlagfizetés a romániainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]