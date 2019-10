Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bfe4f56-7809-47c8-8f26-231b1a1582d9","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"A sikeres gyűjtés és az egy hónapos előkészület után kedd délelőtt a Bethesda Gyermekkórházban megkapta a Zolgensma nevű gyógyszert a másfél éves Zente. A 700 millió forintos kezelés meg nem gyógyítja az izomsorvadásban szenvedő kisfiút, de nagyon sokat javíthat állapotán. A szert speciális körülmények között, -60 és -80 fok között kellett Amerikából Magyarországra szállítani. ","shortLead":"A sikeres gyűjtés és az egy hónapos előkészület után kedd délelőtt a Bethesda Gyermekkórházban megkapta a Zolgensma...","id":"20191029_zente_zolgensma_infzi_bethesda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bfe4f56-7809-47c8-8f26-231b1a1582d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062ff663-c8a2-43a8-9e64-e6c778d301ba","keywords":null,"link":"/elet/20191029_zente_zolgensma_infzi_bethesda","timestamp":"2019. október. 29. 14:20","title":"Mínusz 60 fokra lehűtve érkezett Zente forradalmi gyógyszere, ő a negyedik európai, aki megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most látszik, hogy nem vetik el az ötletet.","shortLead":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most...","id":"20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d848f0d0-0209-4366-9c2a-ba24b4279c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","timestamp":"2019. október. 30. 13:03","title":"Keresztbe hajlítható okostelefont villantott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0ac565-eda5-4516-be4c-e30430d80d1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iPhone 5 immár történelem, a felhasználók 9 százaléka még mindig ilyen készüléket használ. Ők kapnak fontos üzenetet telefonjukra az Apple-től.","shortLead":"Bár az iPhone 5 immár történelem, a felhasználók 9 százaléka még mindig ilyen készüléket használ. Ők kapnak fontos...","id":"20191028_iphone_5_ios_1034_frissites_kikenyszeritese_gps_hiba_november_3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f0ac565-eda5-4516-be4c-e30430d80d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23388ec0-62e9-4ac3-9a3a-908ac8a8bd8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_iphone_5_ios_1034_frissites_kikenyszeritese_gps_hiba_november_3","timestamp":"2019. október. 28. 15:03","title":"Bekeményít az Apple: lekapcsolja az internetelérést minden iPhone 5-ön, melyet nem frissítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23b1ac9-575e-4801-87b0-9db8d0124e97","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy CV-22B Osprey konvertiplán tart bemutató repülést a főváros felett délben.","shortLead":"Egy CV-22B Osprey konvertiplán tart bemutató repülést a főváros felett délben.","id":"20191028_cv_22_osprey_konvertiplan_amerikai_repulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a23b1ac9-575e-4801-87b0-9db8d0124e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917e8951-3072-41af-90eb-7d22e7f36c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_cv_22_osprey_konvertiplan_amerikai_repulo","timestamp":"2019. október. 28. 21:39","title":"Különleges amerikai repülő szeli kedden Budapest egét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével a közutak után jövőre már a versenypályákon is találkozhatunk.","shortLead":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével a közutak után jövőre már a versenypályákon is találkozhatunk.","id":"20191029_bevetesre_kesz_a_fel_tonnanal_tobbet_fogyott_uj_lamborghini_urus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8149d4e-d223-4b7f-93d0-9d85b0b79767","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_bevetesre_kesz_a_fel_tonnanal_tobbet_fogyott_uj_lamborghini_urus","timestamp":"2019. október. 29. 06:41","title":"Bevetésre kész a fél tonnánál többet fogyott új Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29924b98-b611-4724-9d10-e688767ee85b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Holtan találták a Mallorcán eltűnt magyar testvérpár egyik tagját – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kedden.","shortLead":"Holtan találták a Mallorcán eltűnt magyar testvérpár egyik tagját – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium...","id":"20191029_Meghalt_a_Mallorcan_eltunt_magyar_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29924b98-b611-4724-9d10-e688767ee85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd0caff-a99b-447f-a6d3-eecb7109ced4","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Meghalt_a_Mallorcan_eltunt_magyar_ferfi","timestamp":"2019. október. 29. 13:19","title":"Meghalt a Mallorcán eltűnt magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi tulajdonú és a VIII. kerületi önkormányzati lakások után az újbudai önkormányzati lakásoknál is kilakoltatási tilalmat vezettek be.","shortLead":"A fővárosi tulajdonú és a VIII. kerületi önkormányzati lakások után az újbudai önkormányzati lakásoknál is...","id":"20191029_Ujabb_keruletben_fuggesztettek_fel_a_kilakoltatasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc1a2fd-1c84-4f66-a3ff-6e61ff509425","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Ujabb_keruletben_fuggesztettek_fel_a_kilakoltatasokat","timestamp":"2019. október. 29. 09:02","title":"Újabb ellenzék vezette kerületben függesztették fel a kilakoltatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Hanoiban és Lvivben sem lesz Magyar Ház.","shortLead":"Hanoiban és Lvivben sem lesz Magyar Ház.","id":"20191029_Megsem_nyit_a_kormany_Magyar_Hazat_Vietnamban_7_milliardert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3512d4bc-aa25-47fb-ad74-c4fa3c22060d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Megsem_nyit_a_kormany_Magyar_Hazat_Vietnamban_7_milliardert","timestamp":"2019. október. 29. 08:15","title":"Mégsem nyit a kormány Magyar Házat Vietnamban 7 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]