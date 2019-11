Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ed41bf4-3838-47af-9f47-8e3cdcf61622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191108_Helen_Mirren_Keanu_Reeves_baratnoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ed41bf4-3838-47af-9f47-8e3cdcf61622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0040673-f230-4520-ac45-904b655843a4","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Helen_Mirren_Keanu_Reeves_baratnoje","timestamp":"2019. november. 08. 13:55","title":"Helen Mirren nagyon hízelgőnek találta, hogy összekeverték Keanu Reeves barátnőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e2d87f-7407-4382-b257-af8456a92943","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még a labda is zokogott Szombathelyen.","shortLead":"Még a labda is zokogott Szombathelyen.","id":"20191107_nb2_tizenegyes_haladas_szombathely_vac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e2d87f-7407-4382-b257-af8456a92943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6f7f4e-b8d8-4347-aec3-116134113283","keywords":null,"link":"/sport/20191107_nb2_tizenegyes_haladas_szombathely_vac","timestamp":"2019. november. 07. 15:56","title":"Minden idők egyik legrosszabb tizenegyesét rúgták az NB II-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Enélkül a visegrádi országok legalacsonyabb minimálbére lehet a magyar.","shortLead":"Enélkül a visegrádi országok legalacsonyabb minimálbére lehet a magyar.","id":"20191107_Tiz_szazalekos_minimalberemelest_kernek_a_szakszervezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deca4ae5-ea4f-4cb3-9154-b1cf1bd5347d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_Tiz_szazalekos_minimalberemelest_kernek_a_szakszervezetek","timestamp":"2019. november. 07. 21:56","title":"Tíz százalékos minimálbér-emelést kérnek a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468c66d6-1060-41a5-a4f2-583c066bf939","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elég a törökök miatti lezárás, az Üllői úton sem egyszerű az élet.","shortLead":"Nem elég a törökök miatti lezárás, az Üllői úton sem egyszerű az élet.","id":"20191107_Orosz_szurkolok_tortek_at_a_rendorsorfalon_az_FTCCSZKA_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=468c66d6-1060-41a5-a4f2-583c066bf939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff350ce6-3daf-4754-a971-2465366f6498","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Orosz_szurkolok_tortek_at_a_rendorsorfalon_az_FTCCSZKA_elott","timestamp":"2019. november. 07. 20:09","title":"Orosz szurkolók törtek át a rendőrsorfalon az FTC-CSZKA előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37b452a-8d24-453e-869b-a44193c25c2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Screen Time és a Szülői felügyelet funkció után az iOS 13 egy közelgő frissítésében egy újabb eszközt ad az Apple a szülők kezébe, hogy megóvják gyerekeiket (és a családi kasszát) a mobilhasználat bizonyos káros következményeitől. Ezúttal a telefonálási lehetőségek köré állíthatunk fel korlátot.","shortLead":"A Screen Time és a Szülői felügyelet funkció után az iOS 13 egy közelgő frissítésében egy újabb eszközt ad az Apple...","id":"20191108_ios_133_communication_limits_funkcio_telefonalas_korlatozasa_iphoneon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f37b452a-8d24-453e-869b-a44193c25c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c86d460-8b05-45d2-98a5-2402271a073b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_ios_133_communication_limits_funkcio_telefonalas_korlatozasa_iphoneon","timestamp":"2019. november. 08. 10:03","title":"A sokkoló telefonszámlát segít elkerülni az iPhone-ok új funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3850f3-9b29-44e0-b41f-02cd1eb55f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Történetében először alapképzéseket indít az egyetem, az új szakokon jövőre kezdődik a tanítás. ","shortLead":"Történetében először alapképzéseket indít az egyetem, az új szakokon jövőre kezdődik a tanítás. ","id":"20191108_Nagy_valtozas_kezdodott_a_CEU_becsi_kampuszan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b3850f3-9b29-44e0-b41f-02cd1eb55f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddee144-100a-4923-935d-710514030ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Nagy_valtozas_kezdodott_a_CEU_becsi_kampuszan","timestamp":"2019. november. 08. 07:23","title":"Nagy változás kezdődött a CEU bécsi kampuszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c965791-f659-4044-b0e3-9228491ba7e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a kínai piacon alapból megkapta a Pro kiegészítést a Xiaomi 108 MP-es kamerával szerelt újdonsága, a nemzetközi piacokon ezért az utótagért még egy kis turbózásra szükség volt.","shortLead":"Míg a kínai piacon alapból megkapta a Pro kiegészítést a Xiaomi 108 MP-es kamerával szerelt újdonsága, a nemzetközi...","id":"20191107_xiaomi_mi_note10_pro_108_mp_kamera_snapdragon_855_plus_telefon_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c965791-f659-4044-b0e3-9228491ba7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555b1497-3e3b-4197-86fe-2cb55e407d2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_xiaomi_mi_note10_pro_108_mp_kamera_snapdragon_855_plus_telefon_specifikacio","timestamp":"2019. november. 07. 14:03","title":"A Pro Pro verziója? Felturbózza legutóbbi csúcsmobilját a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, nem véletlen, hogy annyiszor szerepel a magyar hírekben is, hogy olasz vagy luxemburgi lopott autót fogtak a határon.","shortLead":"Úgy tűnik, nem véletlen, hogy annyiszor szerepel a magyar hírekben is, hogy olasz vagy luxemburgi lopott autót fogtak...","id":"20191106_Autolopasok_Europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22b3db2-7988-4e54-8786-4e6ad0f69fbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Autolopasok_Europa","timestamp":"2019. november. 07. 10:28","title":"Hol lopják a legtöbb autót Európában? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]