Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a107af13-5d6e-453f-960c-ba2851beb051","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A találkozó után már szent volt a béke.","shortLead":"A találkozó után már szent volt a béke.","id":"20191111_Balhe_a_Bundesligaban_szinte_feloklelte_az_ellenfel_edzojet_a_frankfurti_jatekos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a107af13-5d6e-453f-960c-ba2851beb051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38805d57-a40d-4356-8f3a-8bd3c4c662fc","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Balhe_a_Bundesligaban_szinte_feloklelte_az_ellenfel_edzojet_a_frankfurti_jatekos","timestamp":"2019. november. 11. 10:57","title":"Balhé a Bundesligában: szinte felöklelte az edzőt a frankfurti játékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zacher Gábor szerint a mobilfüggőség kezelhető, és ehhez adott is néhány tippet.","shortLead":"Zacher Gábor szerint a mobilfüggőség kezelhető, és ehhez adott is néhány tippet.","id":"20191110_zacher_gabor_podcast_orultech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047e063f-c77d-441e-8f4a-8a3ffceed7d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_zacher_gabor_podcast_orultech","timestamp":"2019. november. 10. 21:33","title":"Podcast: \"Mennyire álságosak vagyunk\" – Zacher Gábor a sorozatfüggőségről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen körülmények között tartott állatok ügye komoly nemzetközi felháborodást váltott ki.","shortLead":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen...","id":"20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de611365-9305-4b81-b48d-bc5e889d0fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","timestamp":"2019. november. 10. 14:06","title":"Az utolsó állat is kiszabadult a kelet-oroszországi „delfinbörtönből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbf9e96-2ed5-4d30-b269-b5aae4c6aab3","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Watch GT 2 fura szerzet. Remekül néz ki, kiváló a minősége, egyedi szoftver fut rajta, ráadásul nagyon sokáig bírja egy töltéssel. Okosórának azonban csak nagy jóindulattal lehet nevezni – elmondjuk, miért.","shortLead":"A Watch GT 2 fura szerzet. Remekül néz ki, kiváló a minősége, egyedi szoftver fut rajta, ráadásul nagyon sokáig bírja...","id":"20191110_huawei_watch_gt_2_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecbf9e96-2ed5-4d30-b269-b5aae4c6aab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e983d1-ce5f-44bd-ada4-95e8071919b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_huawei_watch_gt_2_teszt_velemeny","timestamp":"2019. november. 10. 13:30","title":"Leszámol a lemerülés-frásszal a Huawei új okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53602a8f-24b5-4fcc-9726-d81161aaabfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnököt csecsemőként, pelenkában ábrázoló léggömb a 2018-as londoni Trump-ellenes tüntetések idején vált világhírűvé. A lufi Alabama államban \"lépett volna fel\" az oda látogató Trump ellen szervezett demonstráción, ám egy mérges férfi késsel végighasította a hátát.","shortLead":"Az amerikai elnököt csecsemőként, pelenkában ábrázoló léggömb a 2018-as londoni Trump-ellenes tüntetések idején vált...","id":"20191110_Leszurtak_a_vilaghiru_Baby_Trump_oriaslufit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53602a8f-24b5-4fcc-9726-d81161aaabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b997fa30-3861-4e0d-b602-a9c8e0309490","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Leszurtak_a_vilaghiru_Baby_Trump_oriaslufit","timestamp":"2019. november. 10. 08:42","title":"Leszúrták a világhírű Baby Trump óriáslufit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef529910-331d-434f-a57d-369dfc72e0a3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kasza Tibi egy törés után kezdett közösségi médiával foglalkozni, mára az egyik legbefolyásosabb médiaszemélyiséggé vált. Három netes személyiség portréja.



","shortLead":"Kasza Tibi egy törés után kezdett közösségi médiával foglalkozni, mára az egyik legbefolyásosabb médiaszemélyiséggé...","id":"20191110_Kasza_Tibi_Attol_meg_senki_sem_lesz_fontos_hogy_sok_lajkot_kap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef529910-331d-434f-a57d-369dfc72e0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d7eaaf-7cac-40bb-8521-9bc2e1424b8a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191110_Kasza_Tibi_Attol_meg_senki_sem_lesz_fontos_hogy_sok_lajkot_kap","timestamp":"2019. november. 10. 20:15","title":"Kasza Tibi: „Attól még senki sem lesz fontos, hogy sok lájkot kap”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e259f5-b0cc-4fd8-a586-e0d4acefb6bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok szankciókat helyezett kilátásba Törökországgal szemben.","shortLead":"Az Egyesült Államok szankciókat helyezett kilátásba Törökországgal szemben.","id":"20191110_A_NATOban_nincs_helyuk_orosz_fegyverrendszereknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6e259f5-b0cc-4fd8-a586-e0d4acefb6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb15405-444d-4622-ba5f-1cdd8d5cf3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_A_NATOban_nincs_helyuk_orosz_fegyverrendszereknek","timestamp":"2019. november. 10. 22:05","title":"Amerikai üzenet a törököknek: \"A NATO-ban nincs helyük orosz fegyverrendszereknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4c36f8-b8ea-4981-b0ca-6982b3e86637","c_author":"Hont András - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Finoman szólva is furcsán zajlott le október 13-án a választás Komló egyik körzetében, így az egykori bányászközpontban vasárnap több mint 1200-an ismét szavazhatnak. Ettől pedig még akár a polgármesteri verseny is fordulhat.","shortLead":"Finoman szólva is furcsán zajlott le október 13-án a választás Komló egyik körzetében, így az egykori bányászközpontban...","id":"20191110_A_23_ezres_Komlo_maris_polgarmestert_valthat_a_mai_szavazason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d4c36f8-b8ea-4981-b0ca-6982b3e86637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd459c49-0aa9-499f-92fc-0b4aa1c398fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_A_23_ezres_Komlo_maris_polgarmestert_valthat_a_mai_szavazason","timestamp":"2019. november. 10. 10:30","title":"Csak egy kis segítség? - Komlón ismét választanak, és ettől minden borulhat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]