[{"available":true,"c_guid":"daf4e8b3-25dd-4301-994e-3f3565d73936","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A-osztályba és a CLA-kba szerelt motor a világ legerősebb sorozatgyártású, komolyabb mennyiségben gyártott 2 literes 4 hengeres turbómotorja. ","shortLead":"Az A-osztályba és a CLA-kba szerelt motor a világ legerősebb sorozatgyártású, komolyabb mennyiségben gyártott 2 literes...","id":"20191111_21_millio_forinttol_indul_a_rekorderos_motorral_szerelt_uj_kecskemeti_mercedesamg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf4e8b3-25dd-4301-994e-3f3565d73936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e84b61-fd03-46e5-8f3c-02e4132c7cd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_21_millio_forinttol_indul_a_rekorderos_motorral_szerelt_uj_kecskemeti_mercedesamg","timestamp":"2019. november. 11. 07:59","title":"21 millió forinttól indul a rekorderős motorral szerelt új kecskeméti Mercedes-AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa833250-a4f3-45a5-9d55-c2fa83e8c3ba","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Aligha fogja kifogásolni kedden az EP illetékes bizottsága, hogy meghallgassák a magyar kormány második EU-biztosjelöltjét, Várhelyi Olivért. A csütörtöki meghallgatás annál keményebbnek ígérkezik. Persze az igazi feladat akkor jön, ha a diplomata megkapja a bővítési portfóliót: a folyamatnak komoly ellendrukkerei vannak az unióban.","shortLead":"Aligha fogja kifogásolni kedden az EP illetékes bizottsága, hogy meghallgassák a magyar kormány második...","id":"20191111_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_ep_meghallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa833250-a4f3-45a5-9d55-c2fa83e8c3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d780ec80-8475-47e1-8775-a3a4ef0e30e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_ep_meghallgatas","timestamp":"2019. november. 11. 12:00","title":"Két tűz közé kerülhet Várhelyi Olivér, ha EU-biztos akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti alaptantervvel kapcsolatosan semmiféle új információt nem hozott nyilvánosságra, mivel a dokumentummal kapcsolatosan nem született döntés” – írta a Magyar Nemzet minisztériumi forrásokra hivatkozva.","shortLead":"„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti alaptantervvel kapcsolatosan semmiféle új információt nem hozott...","id":"20191110_Nem_szuletett_dontes_a_nulladik_orarol__allitja_a_miniszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b8e220-3ebb-4b57-adfb-2f59bc2dbf1f","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Nem_szuletett_dontes_a_nulladik_orarol__allitja_a_miniszterium","timestamp":"2019. november. 10. 12:27","title":"Nem született döntés a nulladik osztályról – állítja a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e17ea0-691c-4b40-87da-d2eb9f682fa8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábbi előzetes kedvcsináló fotókat követően most itt vannak az új nagy Kia külsejét teljesen felfedő felvételek.","shortLead":"A korábbi előzetes kedvcsináló fotókat követően most itt vannak az új nagy Kia külsejét teljesen felfedő felvételek.","id":"20191112_lelepleztek_a_passat_es_a_mondeo_szemrevalo_uj_kihivojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54e17ea0-691c-4b40-87da-d2eb9f682fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59139de-ffa6-47d5-aa7d-30ae9d8ca26a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_lelepleztek_a_passat_es_a_mondeo_szemrevalo_uj_kihivojat","timestamp":"2019. november. 12. 09:21","title":"Leleplezték a Passat és a Mondeo szemrevaló új kihívóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c53e8d-8ee0-46f5-b39a-ff3317db6aa6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk. ","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk. ","id":"201945__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__penz_azablakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54c53e8d-8ee0-46f5-b39a-ff3317db6aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae08f32-1c30-4aca-9d00-a23d326e2c39","keywords":null,"link":"/360/201945__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__penz_azablakban","timestamp":"2019. november. 11. 15:01","title":"HVG 40 - Amikor a kormány azokat büntette, akik nem lógtak el az óráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Evo Morales vasárnap este mondott le, órákkal később már a rendőrök és katonák keresik állítólag. A rendőrség cáfol, a káosz viszont egyre nő.\r

