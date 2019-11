Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"355f4f70-bb47-4b97-9516-a7da3dcc4fbf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három nagy prémiumgyártó közül kettő tavalyhoz képest javítani tudott az idei eladási mutatóin.","shortLead":"A három nagy prémiumgyártó közül kettő tavalyhoz képest javítani tudott az idei eladási mutatóin.","id":"20191114_hogy_all_az_audi_a_bmw_es_a_mercedes_csataja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=355f4f70-bb47-4b97-9516-a7da3dcc4fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1cb907-391f-4636-9311-e7d47f3366f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_hogy_all_az_audi_a_bmw_es_a_mercedes_csataja","timestamp":"2019. november. 14. 11:21","title":"Hogy áll az Audi, a BMW és a Mercedes csatája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3055947-6551-4e48-a11b-032be1bf69c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pályafelújítás miatt. A változás most péntektől él.","shortLead":"Pályafelújítás miatt. A változás most péntektől él.","id":"20191114_17_es_59_es_61_es_villamos_palyafelujitas_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3055947-6551-4e48-a11b-032be1bf69c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142782c3-b774-4d59-836f-381495e49fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_17_es_59_es_61_es_villamos_palyafelujitas_bkk","timestamp":"2019. november. 14. 05:48","title":"Három villamos közlekedése is változik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén mellette döntött. Ő maga viszont még nem tud erről semmit, mert nem keresték meg a felkéréssel. ","shortLead":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén...","id":"20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f24ad2-869b-4819-9d31-b1fb2dd8c82f","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","timestamp":"2019. november. 14. 13:51","title":"Eldőlt: Dézsi Csaba András lehet a Fidesz polgármesterjelöltje Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1585dca5-1e57-4732-b41e-07868ee941ca","c_author":"Horn Andrea","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatvanhat év után újra nemzeti stadiont avatnak Budapesten: az este hét órakor kezdődő Magyarország–Uruguay barátságos mérkőzéssel hivatalosan megnyílik Közép-Európa legnagyobb és legkorszerűbb ilyen létesítménye, a Puskás Ferenc Stadion. Az új stadion valódi különlegességét az adja, hogy nemcsak a külsejében, hanem az alapanyagában is benne van a régi. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni róla.","shortLead":"Hatvanhat év után újra nemzeti stadiont avatnak Budapesten: az este hét órakor kezdődő Magyarország–Uruguay barátságos...","id":"20191115_puskas_ferenc_arena_megnyito_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1585dca5-1e57-4732-b41e-07868ee941ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e8d464-7f47-4915-9b15-5ac0ac451369","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191115_puskas_ferenc_arena_megnyito_adatok","timestamp":"2019. november. 15. 06:30","title":"Minden, amit az új Puskás Arénáról tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár el is bontathatták volna a vadászkastély kapuját, de az önkormányzattól elbitorolt útért bérleti díjat kérnek csupán. A csütörtöki közgyűlésen döntöttek erről a vásárhelyi képviselők.","shortLead":"Akár el is bontathatták volna a vadászkastély kapuját, de az önkormányzattól elbitorolt útért bérleti díjat kérnek...","id":"20191114_Dontott_a_kozgyules_Hodmezovasarhelyen_Fizetnie_kell_a_batidai_vadaszkastely_tulajdonosainak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c89f679-065c-4685-bbb7-a6fc68b96ca0","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_Dontott_a_kozgyules_Hodmezovasarhelyen_Fizetnie_kell_a_batidai_vadaszkastely_tulajdonosainak","timestamp":"2019. november. 14. 18:45","title":"Döntött a közgyűlés Hódmezővásárhelyen: Fizetnie kell a Lázár-féle batidai vadászkastély tulajdonosainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd75fec-e187-4849-a8d8-5b3b4faaa5e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"20 darab Szu-35-öst vennének, de Amerikának ez nagyon nem tetszik.","shortLead":"20 darab Szu-35-öst vennének, de Amerikának ez nagyon nem tetszik.","id":"20191115_Buntetes_var_Egyiptomra_ha_orosz_harci_gepeket_vaasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd75fec-e187-4849-a8d8-5b3b4faaa5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c7d284-3d2b-4aa3-bf15-bcbbf81b643d","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Buntetes_var_Egyiptomra_ha_orosz_harci_gepeket_vaasarol","timestamp":"2019. november. 15. 10:31","title":"Büntetés vár Egyiptomra, ha orosz harci gépeket vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna nem fogja eltörölni sem a 2017-es oktatási törvényt, sem az ukrán mint államnyelv működéséről szóló jogszabályt – jelentette ki Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes a Szevodnya című ukrán lapnak adott interjújában pénteken.","shortLead":"Ukrajna nem fogja eltörölni sem a 2017-es oktatási törvényt, sem az ukrán mint államnyelv működéséről szóló jogszabályt...","id":"20191115_Ukrajna_nem_torli_el_a_nyelvtorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654aabe5-cc9d-4426-8e51-ff203a29ca69","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Ukrajna_nem_torli_el_a_nyelvtorvenyt","timestamp":"2019. november. 15. 17:57","title":"Ukrajna nem törli el a nyelvtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e90ba31-81f4-40af-9b3b-7b239d32073d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit feltaláló, Richard Browning saját, 2017-ben felállított világrekordját döntötte meg új emberrakétázásával.","shortLead":"A brit feltaláló, Richard Browning saját, 2017-ben felállított világrekordját döntötte meg új emberrakétázásával.","id":"20191115_richard_browning_repules_jetman_vilagrekord_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e90ba31-81f4-40af-9b3b-7b239d32073d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b56f7dc-7da9-47cb-90bb-4f3dabd7dc15","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_richard_browning_repules_jetman_vilagrekord_video","timestamp":"2019. november. 15. 09:03","title":"Videón az új rekord: 136 km/h-val repült az \"Igazi Vasember\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]